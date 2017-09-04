على الرغم من أضرار الكعب العالي، فقد كشف استطلاع نظمه نوفارتيس كونسيمر هيلث الخليجي أن واحدة من كل أربع نساء ترتدي الكعب العالي في كل مرة تخرج فيها من البيت، وأن 25% من النساء يرتدين الكعب العالي لأكثر من سبع ساعات في اليوم، و28% من النساء خمس ساعات يوميا في الوقوف أو المشي.

وتبين في الاستطلاع أن عددا كبيرا من النساء يصل إلى 42% يشعرن بالألم في أقدامهن بعد ارتداء الكعب العالي لفترة من الوقت مما يؤكد اشارات اخصائيي القدم حول التأثيرات السلبية والضارة للكعب العالي على الكاحل والركبة ومنطقة أسفل الظهر.

وهناك أسباب لعشق المرأة للكعب العالي هذا ما بينه الاستطلاع، والسبب الأبرز يكمن في أن الكعب العالي يجعل المرأة تبدو أنحف كما يمنحها طولا إضافيا فيجعها تبدو ذات قامة أجمل، ومن الأسباب الشائعة الأخرى لارتداء الكعب العالي الرفيع أنه يعتبر موضة وأن المرأة تعتبره بمنزلة اللمسة المكملة للزي الأنيق.

هذا ما تراه النساء في الظــــاهر والمظاهر أما الأضرار فحدث ولا حرج، حيث تؤدي أضرار الكعب العالي إلى:

٭ تقوس الظهر.

٭ دفع القفص الصدري إلى الأمام.

٭ يعيق الكعب العالي توزع وزن الجسم على باطن القدم ليصبح مجمعا في الجزء الأمامي من القدم فقط.

٭ إرهاق وتشنج العضلات.

٭ الشعور بالعجز وقلة النشاط.

٭ التخفيف من المشي الذي هو منارة الصحة الجسدية.

وعلى الرغم من هذه الأضرار التي أثبتتها الدراسات، إلا أن الاستطلاع أظهر أن 40% من السيدات اللواتي شاركن في استطلاع لا يعتقدن أن الكعب العالي له تأثير ضار على الجسم، و30% منهن لا يفعلن شيئا لتخفيف الألم عندما يشعرن به من جراء ارتداء الكعب العالي ولا يرحن أجسامهن باستخدام الأحذية ذات الكعوب المنخفضة لفترة من الوقت.

والنتيجة: ضغط مستمر على نفس الأجزاء من الجسم دون منح العضلات والمفاصل أي فرصة للراحة أو للشفاء.

فالكعب العالي الذي يظهرك جميلة الآن، يجعلك متألمة لاحقا ويؤثر في صحتك ورشاقتك ونشاطك العام فهو يبعث على الكسل الحركي وبالتالي يبعدك عن الرشاقة التي تطمحين.

نصائح للوقاية من أضرار الكعب العالي

٭ لا ترتدي الكعب العالي في العمل لأنه يتطلب منك الحركة والنشاط.

٭ ارتدي الأحذية الرياضية والأحذية ذات الكعوب المنخفضة التي لا تضر بصحة جسدك.

٭ اجعلي الكعب العالي رفيق المناسبات فقط أو في السهرات.

٭ اختاري الكعب العالي المعقول ولا تبحثي عن كعب عال جدا لأن ضرره أكبر.

٭ مارسي المشي والرياضة حين تشعرين بألم.