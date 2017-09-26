تتشكل البقع الداكنة على الجلد تبعا لتعرض البشرة إلى العديد من العوامل، ومن الأسباب المؤدية لهذه المشكلة بقاء بعض العلامات على الوجه بأماكن كانت مصابة بحب الشباب، أو تلف الجلد بواسطة التصبغ، أو التعرض لأشعة الشمس، وعلاجها يعتمد على مدة الإصابة بها لأن البقع السوداء الجديدة علاجها أسهل وأسرع من البقع السوداء الموجودة منذ عدة سنوات، وفيما يلي نقدم لكم الأسباب والعلاج المناسب:

٭ أشعة الشمس: البقع الداكنة التي تكون على البشرة السمراء تحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس على فترات طويلة، وتسمى أحيانا «بقع العمر»، لكن معظم الناس لا يدركون أنه حتى في الأيام الغائمة من الممكن أن يتعرضوا للأشعة فوق البنفسجية، ولتتجنبي أضرار أشعة الشمس لا تخرجي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 عصرا أو ضعي كريما واقيا للشمس مع ارتداء النظارة الشمسية.

٭ الندب: غالبا ما تحدث الندب بعد حب الشباب وتصبح في مرحلة ما على شكل بقع مصطبغة، وحب الشباب هو اضطراب مزمن ويؤثر غالبا على البالغين والمراهقين والتهابه يعمل على حدوث خلل في طبقة البشرة مما يسبب ضررا في الخلايا ويعمل على انتاج الميلانين من حبوب الشباب.

٭ النمش: النمش هي بقع داكنة موروثة أو تحدث بسبب التعرض لفترة طويلة تحت أشعة الشمس ويصعب علاجها.

٭ الكلف: والذي يطلق عليه «قناع الحمل» وهو يكون ذو بقع بنية على الجلد نتيجة التغيرات الهرمونية للجسم أثناء الحمل أو بسبب تناول حبوب منع الحمل وغالبا تختفي هذه البقع تلقاء نفسها بعد الولادة.

٭ العلاج: أولا يجب أن يتأكد الطبيب إذا كان التصبغ في الجلد أو البشرة لأنه فقط تصبغ البشرة هو الذي يستجيب للعلاج الذي يشمل وصفة طبية من الكريمات لتفتيح البشرة المحتوية على مزيج من الهيدروكينون، ويوجد بديل آخر بدلا من استخدام الكريمات وهي عملية التقشير لأن الذين يعانون من الكلف الشديد لا يستجيبون لكريمات التبييض.

هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة التي يمكن تطبيقها بسهولة وهي ما يلي:

٭ عصير الليمون: يعمل عصير الليمون على تبييض البشرة لذلك أحضري كميات متساوية من الماء وعصير الليمون، وأخلطيهم مع بعضهم البعض وضعيهم على البقع لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الدافئ.

٭ البطاطا: نضع شرائح رقيقة من البطاطا على الجلد وتترك لمدة 30 دقيقة ثم تغسل المنطقة بالماء الدافئ.

٭ الكركم والحليب: أخلطي ملعقة كبيرة من الكركم مع ربع كوب من الحليب ثم ضعيهم على المنطقة المصابة لمدة 7 دقائق ثم اغسليها جيدا بالماء الدافئ، والاستخدام المنتظم لهذه الخلطة يجعل الوجه لا تشوبه شائبة.

اتبعي هذه الخطوات البسيطة وستحصلين على بشرة خالية من الشوائب، لكن لتتجنبي هذه المشكلة ضعي كريما واقيا للشمس مهما كان عمرك لمنع أشعة الشمس من إتلاف بشرتك.