يعتبر الكونسيلر «خافي العيوب» ضروري كأساس لمكياجك، حيث انه يخفي عيوب البشرة والبثور وأي بقع وصبغات تحتوي عليها بشرتك. ولتحصلي على كونسيلر ثابت اتبعي النصائح التالية:

٭ ابدئي بتنظيف بشرتك أولا، واستعملي غسولا رقيقا للوجه وبعده تونر منظف للمسام.

٭ ضعي مرطبا للبشرة واحرصي على أن يكون خاليا من الزيوت، كما يمكنك وضع كريم الحماية من الشمس أيضا قبل الكونسيلر.

٭ ضعي الكونسيلر مباشرة فوق البثور أو الحبوب أو المنطقة المراد تغطيتها ثم وزعيه جيدا بإسفنجة الماكياج أو بأصابعك.

٭ اتركي الكونسيلر من 5 إلى 10 دقائق لتتشربه البشرة، وتتبخر منه المواد المرطبة، وحتى يستقر فوق الجلد ولا يختفي سريعا.

٭ ضعي بودرة شفافة مضيئة، أو البودرة التي تستعملينها فوق الكونسيلر، واختاري بودرة من نفس ماركة الكونسيلر، واعلمي أنك لن تحتاجي لكريم الأساس مع الكونسيلر والبودرة.

باتباعك لهذه الخطوات البسيطة لوضع الكونسيلر ستكونين حصلت على بشرة مشرقة خالية من العيوب الظاهرة، لكن لا تنسي أن علاج البثور والمسامات المتسعة والهالات السوداء أفضل بكثير من إخفائها.