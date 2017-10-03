يتميز جوز الهند بمكوناته المميزة والتي تعطي جمالا ونضارة للبشرة، فجمال بشرة الفتيات بالمنطقة الاستوائية ينبثق من جوز الهند، تلك الفاكهة التي تحتوي على الكثير من الفوائد ليس فقط للبشرة والوجه، بل أيضا للجلد والشعر كما أن جوز الهند يدخل في تصنيع العديد من أنواع الكريمات المبيضة والمغذية للبشرة.

وإليك أهم فوائد جوز الهند للبشرة:

٭ يقوم جوز الهند بتنعيم البشرة، ويساعدك في التخلص من التجاعيد.

٭ يلعب جوز الهند دورا كبيرا في ترطيب البشرة وجعل بشرتك رطبة لأطول فترة ممكنة.

٭ يساعد جوز الهند في علاج جفاف البشرة، خصوصا مع تقدم العمر.

٭ كما أن استخدامك لزيت جوز الهند، لسنفرة وجهك وتخليصك من بقايا الجلد الميت، يمنحك بشرة براقة.

٭ يسهم زيت جوز الهند البكر في معالجة حبوب البشرة ويمحو أي آثار لها.

٭ يعالج زيت جوز الهند الأمراض الجلدية مثل: الاكزيما والصدفية، والحروق الناتجة من التعرض للشمس.

٭ يمكنك استخدام زيت جوز الهند بمثابة كريم للوقاية من الشمس، حيث انه يحمي البشرة والجسم بأكمله من أشعة الشمس الضارة، ويمنع الأضرار الناجمة عن تعرضك للشمس.