إن الاختلافات السريعة والكبيرة في درجات الحرارة بفصل الشتاء تشجع فيروسات البرد على العبور إلى الجسم من خلال الأغشية المخاطية في الطرق التنفسية العلوية، أي الأنف والحلق والجهاز التنفسي ومما يساعد على عبور الفيروسات للجسم نقص فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة، ولا تقتصر فوائد فيتامين سي للجسم في فصل الشتاء فقط بل تتعدى ذلك بكثير.

إليك فوائد فيتامين سي للجسم:

٭ فيتامين سي يساهم في إصلاح وعلاج أي خلل ينتاب أنسجة الجسم المختلفة.

٭ فيتامين سي يساهم في إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة جذابة وجميلة.

٭ فيتامين سي يساعد في تكوين عظام وأسنان قوية ويقوي مناعة جسم الإنسان.

٭ يعمل فيتامين سي على امتصاص الحديد بالجسم.

٭ فيتامين سي يخفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

٭ فيتامين سى يقلل فرص الإصابة بسرطان المعدة والقولون والرئة.

٭ فيتامين سي يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن.

الأطعمة الغنية بفيتامين سى:

٭ الفلفل أكثر الخضراوات الغنية بفيتامين سي سواء كان الفلفل الأخضر أوالأحمر أوالأصفر الحلو، أو الحار.

٭ البروكلي واللفت والكرنب.

٭ البرتقال والفراولة والجريب فروت والأناناس والكيوي والليمون والبابايا والكانتلوب من الفاكهة الغنية بفيتامين سي.

٭ العصائر مثل عصير الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والعنب والأناناس والجوافة.

بعد إطلاعك على فوائد فيتامين سي للجسم احرصي على تزويد جسمك بفيتامين سي يوميا.