تسعى النساء دائما للحصول على الشعر الجميل والصحي، لأن الشعر هو تاج المرأة ومرآة جمالها، والجميل في الأمر أن العناية بالشعر لا تحتاج للكثير من الجهد، بل هي عشر خطوات تكفل لك الحصول على الشعر الذي تريدينه، وهي:

٭ إذا كنت ذاهبة إلى مكان دافئ ومشبع بالبخار، كما هو الحال في حفلات الأماكن المغلقة، مشطي شعرك إلى الخلف، وذلك لإبقاء الشعر مرتبا طوال الليل.

٭ إذا أردت رفع شعرك إلى الأعلى، لا تغسليه في اليوم نفسه لأنه سيكون حريريا جدا وصعب التسريح.

٭ إذا أردت إضافة لمسة مميزة لشعرك في المناسبات، جربي ماسكارا الشعر أو الطلاء اللماع.

٭ إذا أردت أن يبدو شعرك ناعما ولامعا، وجهي فوهة التركيز في مجفف الشعر على جذور الشعر، للحصول على تدفق هواء سريع ومباشر، ولإضافة لمعانا يدوم طويلا، حاولي توجيه الهواء البارد إلى كل قسم من أقسام شعرك بعد أن يجف.

٭ إذا أردت تلافي إتلاف شعرك، تجنبي تمشيطه لوقت طويل أو بقوة كبيرة.

٭ إذا أردت تفكيك عقد شعرك، استعملي المشط عريض الأسنان وليس الفرشاة لأنها تتلفه.

7 ـ إذا أردت الحفاظ على شعرك ناعما ولامعا، استعملي بلسم الشعر بعد الشامبو عند الاستحمام، لأنه يبقي الشعر خاليا من العقد والتشابكات.

٭ إذا أردت تسهيل تسريح شعرك، استعملي الملطف المخصص لذلك، ولكن لا تفرطي في استخدامه لأنك ستحصلين على شعر ملبد.

٭ إذا أردت منح شعرك مظهرا جميلا وثابتا، استعملي شمع الشعر.

٭ إذا أردت الحصول على شعر ناعم، استعملي هلام الشعر المتوافر في الأسواق لعدة استخدامات.

احرصي على اتباع هذه النصائح البسيطة للحصول على الشعر الذي تحلمين به، لأن الشعر الجميل سيعطيك ثقة كبيرة بنفسك وبجمالك.