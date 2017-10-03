الجمال العصري يؤكد أن الاطلالة المتميزة تعني الاهتمام بكل تفاصيل الجمال، من الرأس وحتى القدمين، لذا اهتم خبراء الجمال بوضع البرامج وطرح المستحضرات التي تعتني بجمال المرأة، لتتألق وتزداد سحرا وجاذبية.

ولعل أبزر اهتمامات المرأة تكون في اليدين وخاصة الأظافر، لذلك لابد من الاهتمام بالأظافر بشكل كبير، حيث أن اهمية منظر اليد وبالذات الأظافر تعطي فكرة عامة وسريعة عن الفتاة من اول نظرة.

ولكن هناك ممن يعانون من الأظافر الضعيفة، وللأخوات اللواتي يرغبن في التخلص من هذه المشكلة يمكن قراءة النصائح التالية:

٭ تقوية الأظافر تتم بالإكثار من الأطعمة الغنية بـ الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين B مثل الكبدة والسبانخ والثوم والبيض والزبادي واللوز والسي فود والموالح ومنتجات الألبان والبركلي والمكسرات.

٭ قص الأظافر بعد الحمام ليس بشكل بيضاوي ولكن بشكل مستطيل او مربع يسهم في تقوية الأظافر.

٭ حافظي على استخدام كريم اليد لترطيب الأظافر يوميا للحفاظ عليها رطبة لأن جفاف الأظافر يؤدى الى تشقق الأظافر وسهولة تكسرها.

٭ ارتدى قفازات عند التعامل مع المياه وعند استخدام المنظفات بجميع انواعها لأنها العدو الأول للأظافر تجعلها جافة وبالتالي تزيد من قابلية الأظافر للكسر.

٭ يستحسن استخدام الأسيتون الخالي من مادة الأسيتون لأن الأسيتون العادي يجفف الأظافر وبالتالي تجف المواد المرطبة والدهون اللاصقة للطبقات فبالتالي يضعف الأظافر.

٭ عمل فترة راحة للأظافر من طلاء الأظافر ولو يوم في الأسبوع ويفضل فترة أطول.

٭ عدم الإفراط في العناية بالأظافر فلا تبرد الأظافر بشكل يومي يكفي بردها مرة واحدة اسبوعيا.