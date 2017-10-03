كل فتاة وسيدة تسعى لتكون اطلالتها مميزة من خلال العناية بجمالها والمحافظة عليه، لكون المظهر الخارجي يدل على مدى تلك العناية ويبرز ثقتك بنفسك ويترك اثرا مميزا لدى الاخرين، والمظهر الأنيق هو نتاج لتأثير العادات الصحية.

لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي قد تضر بإطلالتك وجمالك مع مرور الوقت.

وسنلقي نظرة معا على بعض من تلك العادات التي قد تفسد إطلالتك لتتجنبيها.

استخدام منتجات العناية غير المناسبة

نظرا لكثرة الحملات الدعائية لمختلف منتجات العناية ومستحضرات التجميل، فقد ترغبين في تجربة المنتجات الجديدة باستمرار.

لكن ما لم ندركه تماما هو ان حساسية البشرة التي قد تتطور إلى التهابات وتهيجات نتيجة لاستخدام المنتجات العشوائية.

خطأ اخر قد يرتكبه معظمنا، وهو استخدام ماركة مختلفة من كريم البشرة في كل شهر بافتراض أن بشرة الوجه قد تتأقلم مع ذلك.

تلك العادات تتسبب في إتلاف البشرة وتؤدي للعديد من مشكلات البشرة كظهور حب الشباب.

الإفراط في تناول المشروبات غير الصحية

شرب كميات وفيرة من الماء من أسرار الحصول على بشرة صحية. لكن الإفراط في شرب المشروبات غير الصحية كالقهوة، والشاي أو المشروبات الغازية من العادات الضارة التي تتلف البشرة.

فتميل تلك المشروبات إلى تقليل مستويات الماء في الجسم.

فلا بد من توافر نسبة حوالي 70% من الماء في الجسم، أقل من ذلك قد يعرض الجسم للجفاف، مما يؤدي للعديد من المشكلات الصحية ومشكلات البشرة أيضا.

ملامسة البثور وحب الشباب

إن كنت تعانين من ظهور البثور على البشرة، ودائما ما تلامسين بشرتك بيديك، فقد يؤدي ذلك لتفاقم مشكلة حب الشباب.

أيضا، فقع البثور هي كارثة، فيتسبب ذلك في انتشار حب الشباب في أماكن متفرقة من البشرة.

إهمال استخدام منتجات مكافحة التجاعيد

فينصح باستخدام كريمات معالجة التجاعيد من السن المبكرة، خاصة باستخدام المرطب وواقي الشمس.

فإن كنت خلال مرحلة العشرينيات، فهي الفترة المناسبة لتبدأي باستخدام منتجات الوقاية من اثار الشيخوخة.