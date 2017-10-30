بعـــد البوتوكس والكولاجين، تم التوصــــل إلى طريقة جديدة تمنح البشرة نضارة خاصة، وذلك من خلال الكافيار والذهب.

ولأن الهدف من عمليات التجميل هو المحافظة على بشرة السيدة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة أو الترهلات أو التجاعيد، أكد خبراء وأطباء التجميل: أنه تم التوصل إلى بعض المواد التي يتم حقنها بالوجه دون أن تؤدي إلى النفخ، أو الإضرار ببشرة المرأة، إذ تعطي نوعا من الحيوية والرونق الذي تحلم به السيدات، وتنعش خلايا البشرة وتحافظ عليها من الترهلات.

التركيبة التي يتم الحقن بها حاليا، هي عبارة عن خليط من مستحضرات الكافيار والذهب، لتحسين خلايا البشرة، وقد أثبتت فعاليتها مع أنواع البشرة عموما، والبشرة الشرق أوسطية على وجه الخصوص.

أمــا نجاح هذه التركيبة يعـــود لاحتوائهـــا علـى العديد من المواد المفيدة التي تحقق نضارة البشرة، ومنها الأملاح المعدنيـة، إضافـــة إلى البروتينـــات، وهــي مواد تحقـــق نتائج فعالــة دون أن تسبب أثارا ضارة، لأنها تشبه الخلايا الإنسانية.