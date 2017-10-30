دائما ما تسعى الفتيات للعناية بأقدامهن قبل يوم الزفاف، حيث يسعين إلى اتباع بعض الوصفات وزيارة الأطباء للحصول على قدمين رائعتين قبل اليوم الكبير، وهو الأمر الذي قد لا يتحقق في بعض الأحيان.

والعناية بقدمي العروس لها من الأهمية ما لباقي التحضيرات من فستان الزفاف والباقة والعناية بالبشرة واختيار الماكياج، يمكن أن تتم خطوات العناية بالقدمين للعروس من البيت من خلال النصائح التالية:

أولا: قومي بدهن قدميك بالفازلين، والبسي جوارب أو حذاء مقفولا من جميع الجهات لمدة ساعة قبل الاستحمام.

ثانيا: قومي بنقع قدميك في وعاء يحتوي على مياه دافئة وأضيفي إلى الوعاء ملح خشن، فهو يساعد على تقشير القدم، ويمكنك أيضا وضع شرائح من الليمون لتطهر قدميك.

ثالثا: يعتبر مساج القدمين من أفضل الوسائل للشعور بالراحة والاسترخاء بعد عناء يوم طويل، كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في القدمين، لذا احرصي على تدليك قدميك أثناء وضع كريم الترطيب.

رابعا:غسل القدمين باستمرار وخاصة قبل النوم، حيث إن غسل القدمين بالصابون يقوم على قتل الجراثيم والتخلص من العرق وبعض الأوساخ الصغيرة، ويمكن تجربة صابون سيفجارد الذي يعمل على توفير الحماية والقضاء على أكثر من 99% من الجراثيم.