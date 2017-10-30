الكرز هو عبارة عن شجرة معمرة يصل ارتفاعها إلى حوالي 8 أمتار ذات قشور بنية، وأوراق بيضوية وعناقيد تحمل ما بين زهرتين إلى 16 زهرة وثمره بلون أحمر وشكلا كرويا لامعا وجذاب، ويعرف الكرز باسم آخر هو القراصيا وكلمة الكرز جاءت اساسا من كلمة قراصيا والكلمتان من اليونانية، حيث يعرف الكرز علميا باسم PRUNUS AVIUM من الفصيلة الوردية ROSACEAE.

مكونات الكرز مفيدة جداً:

تحتوي ثمار الكرز على مقادير صغيرة من الساليسيلات وجلوكوزيدات سيانوجينية وفيتامينات (أ)، (ب)1، (ج) ومواد سكرية ومعادن مثل الفوسفور، الحديد، الكالسيوم، المغنسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، الكبريتن، المنجنيز، االكلور والكوبلت، أما السيقان فتحتوي على فينولات بما في ذلك حمض الساليسيليك وحمض العفص.

أما عن فوائد الكرز فتتمثل في:

٭ علاج جيد للكحة، الزكام، البواسير والإسهال.

٭ منظفا قويا للدم ومضادا للسموم ومريحا للخلايا المتعبة.

٭ منشطا للعضلات والأعصاب ومضادا للتعفنات ومعززا لفعاليات الدفاع الطبيعية في جسم الإنسان ضد الأمراض.

٭ مرطبا ومنظما لإفرازات العصارات بالإضافة إلى كونه مدرا جيدا للبول، وملينا ومجددا للأنسجة ومقاوما لداء المفاصل: كما تقول بعض الدراسات انه صالح لإخراج حصى المثانة وضد تخمرات الأمعاء وعوارض الشيخوخة.

٭ علاج للمصابين بمشاكل في الكبد وأصحاب المعدة الضعيفة وذلك بإعطائهم مقدار حبتين إلى ثلاث حبات.

٭ معالج جيد لحالات الصداع حيث توضع كمادات من الكرز على الجبهة، وتوضع على الوجه والرقبة لتقوية الجلد ومحاربة ما قد يعلق بها من فطريات.

ويجب مراعاة الآتي عند تناول الكرز:

٭ عدم أكل المصابين بالسمنة الكرز بعد الطعام بل بين وجبات الطعام.

٭ لا يستحسن أكل الكرز أو حتى غيره من الفواكه قبل الأكل مباشرة لأن السكر الموجود فيها يعرقل عمل العصارات المعدية ويتلفها وبخاصة عند تناول اللحوم.

٭ يجب عدم شرب الماء بعد أكل الكرز مباشرة حيث إن الماء ينفخ لب الكرز فتحدث اضطرابات هضمية.

٭ يجب عدم أكل بذور الكرز حيث إنها سامة.

كما يرى العلماء والباحثون أن الكرز سيكون بمنزلة علاج جيد لمرضى السكر في المستقبل، وما زال العلم يكتشف الجديد كل يوم في فوائد النعم والخيرات التي أنعم الله بها علينا.