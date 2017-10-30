المحافظة على صحة العينين أمر ضروري جدا خصوصا لدى الأشخاص الذين يعملون لأوقات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر إذ إن ذلك يؤدي إلى إرهاق عضلة العين وانتفاخها وجفافها.

لذلك يجب اتباع الأساليب التالية للحفاظ على صحة العيون ونضارتها:

٭ النوم من ست إلى ثماني ساعات على الأقل، فإن ذلك يحمي العينين من ظهور الهالات السوداء ويريح عضلة العين.

٭ إجراء فحص دوري عند طبيب العيون.

٭ تناول الأطعمة التي من شأنها مساعدة العيون على محاربة بعض الأمراض وتراجع النظر مثل: السبانخ، والخس، والزبدة، والبروكولي، والفاصولياء الخضراء، والذرة، والشمندر، والملفوف، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 مثل اللوز والسردين والجوز وسمك السلمون.

٭ تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي حيث إنها مضادة للأكسدة وتعمل على حماية الخلايا.

٭ عمل كمادات خيار، إذ يجعل العيون صافية ويخفف من الهالات السوداء.

٭ القيام ببعض التمارين التي من شأنها المحافظة على مرونة العين ورطوبتها وتخليصها من الإجهاد والإبقاء على نظر قوي وصحي.

إليكم بعض هذه التمارين:

٭ عمل تدليك بسيط بأطراف الأصابع فوق الجفنين العلوي والسفلي.

٭ تحريك مقلتي العينين من اليمين إلى اليسار ثم من الأعلى إلى الأسفل بحركة بطيئة مرات عديدة.

٭ تحريك العينين بشكل دائري باتجاه عقارب الساعة وبعكس عقارب الساعة مع التكرار.

٭ النظر إلى جسم ثابت لمدة خمس دقائق ثم الاسترخاء مع التكرار.

٭ الطرف بالعينين عشر مرات وبتكرار.

٭ عمل كمادات دافئة وباردة بالتناوب على العينين، فذلك يساعد في التخلص من الانتفاخ والتورم واحتباس السوائل أسفل العينين.

القيام بهذه التمارين شيء سهل جدا ولا يحتاج إلى بذل الجهد والوقت، لذا يجب القيام بها يوميا للحفاظ على صحة العينين ونضارتها.