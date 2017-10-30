مع ارتفاع درجات الحرارة تلاحظ الفتيات تقصف شعرهن وهو ما يجعله يبدو في شكل غير صحي وغير طبيعي، وينصح خبراء التجميل ببعض الطرق الطبيعية التي تساعد في تغذية الشعر ومعالجه تقصف أطرافه.

قناع العسل وزيت الزيتون: وذلك بخلط ملعقة عسل مع ربع كوب زيت زيتون ثم إضافة صفار بيضتين ووضعه بعد ذلك على الشعر خاصة المناطق الأكثر تقصفا، ويفضل تغطية الشعر بغطاء الاستحمام لمدة 45 دقيقة ثم غسله كالمعتاد.

قناع الأفوكادو: عند خلط نصف ثمرة الأفوكادو مع بيضة وملعقة من البلسم يمكن الحصول على خليط مثالي لتقصف الشعر، وذلك بوضعه لمدة 20 دقيقة على الشعر وغسله، وإذا تبقى من الخليط شيء يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لاستخدامه مرة أخرى.

قناع الفواكه: عند خلط البرتقال والموز مع بيضتين نستطيع الحصول على خليط مغذ ومعالج لتقصف الشعر وإعادة النضارة واللمعان له، وذلك بوضعه على الشعر لمدة نصف ساعة.

لا تتركي تقصف الشعر يأكل شعرك ويدمر صحته وجماله، لأن الحلول سهلة ومتاحة بكل الأوقات.