اليدان عنوان الجمال والأنوثة لدى الفتاة، وأهم جزء في اليدين هو الأظافر، فكلما كانت الأظافر قوية ونظيفة وجميلة زادت الفتاة جمالا وجاذبية، تقدم خبيرة التجميل هند محمد بعض الطرق التي يمكن أن نتبعها للحصول على أظافر جميلة وجذابة.

تقول: تفضل الفتيات استخدام طلاء الأظافر وعند إزالته تلاحظ الفتاة لونا أصفر على أظافرها يجعلها تحتار في كيفية تغطيتها، لذلك تلجأ إلى الطلاء المتكرر مما يصيب الأظافر بالضعف والتشقق، وهناك خطوات على الفتاة اتباعها بعد إزالة طلاء الأظافر الا وهي:

٭ نبدأ بغسل اليدين بالماء والصابون مباشرة بعد إزالة الطلاء مستخدمين فرشاة الأظافر لتنظيفها ثم نقوم بتجفيفها.

٭ نقوم بتجهيز عجينة مكونة من ملعقة عصير الليمون وملعقة بيكنج بودر، ثم نضع على كل ظافر جزءا من العجينة.

٭ نستمر في تدليك الأظافر لمدة دقيقة ونغسلها مرة ثانية، ونجففها ثم نقوم بوضع طبقتين من ملمع الأظافر.

وتضيـــــف خبيــرة التجميل هند محمد انه لعلاج التشقق والتقصف الذي يحدث للأظافر على الفتاة تدليك الأظافر بزيت الخروع يوميا لأنه غنــي بفيتامين (O) مما يــؤدي إلى تقويـــة الأظافـــر، وفي حالة رغبـــة الفتـاة في إعطاء أظافرها الشكل المطول عليها أن تقوم بقص أظافرها عن طريق المبرد بشكل بيضاوي منذ البداية فهو يساعد على إظهار هذا الشكل عندما يطول الظافر.