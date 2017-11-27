يتمتع الكحل بسحر وجاذبية خاصة ولا يمكن للمرأة الاستغناء عنه، حيث إنه يعتبر من أهم مستحضرات المكياج القديمة والحديثة على السواء والمتاح استخدامها للجميع وبطرق كثيرة تضمن إطلالة مميزة ومتألقة لك سيدتي.

ولأن الكحل من أهم ما يبرز جمال العينين ولونهما ويعكس ذلك على ما ترتدينه، إليك سيدتي أهم وأجمل 5 طرق استعمال للكحل، لتظهري من خلالها جمال عينيك:

عيون القطة: وهي طريقة جذابة ومفعمة بالأنوثة ويمكنك رسمها من خلال تحديد خط الرمش العلوي والسفلي ثم جمعهما في زاوية محددة، ويعود أمر سماكة الخط إلى ما تفضلينه أنت بالإضافة إلى مدى حجم العينين واتساعهما.

الرسمة الفرنسية المجنحة: وهي طريقة مبتكرة وملفتة للأنظار، حيث بإمكانك تحديد الرمش العلوي أو السفلي وجعل آخر الخط مجنحا، لكن ننصحك بالابتعاد عن رسم هذه الطريقة في حال وضعت ظلال عيون داكنة اللون.

الجنح المزدوجة: وهي طريقة جريئة لوضع الكحل ومميزة أيضا، كل ما عليك هو تحديد الرمش العلوي والسفلي وتجنيح الخطوط عند نهاية رسمة العين بحيث لا يلتقيان ويكونان متوازيين.

الكحل داخل العين: وهي الطريقة الأكثر شيوعا واستخداما لتوسيع العين حيث تعمل على تحديدها وإبراز لونها أكثر، كما أنها طريقة تنم عن إطلالة طبيعية، فقط ضعي قلم الكحل داخل العين وأرسمي خطا إما عريضا أو رفيعا حسب الرغبة، وإذا كنت تريدين إخفاء ملامح التعب فاستخدمي الألوان الفاتحة، أما إذا كنت تريدين إظهار سحر عينيك أكثر فاستخدمي الألوان الداكنة.

التركيز على الخط السفلي للرموش: طريقة سهلة وجميلة لعيون أجمل، وينصح باستخدام الكحل الملون مثل الأخضر والأزرق، ويمكنك اعتماد هذه الطريقة لرسم الكحل على النصف الخارجي فقط لخط الرموش السفلي أو على طول الجفن كله، كما تستطيعين كذلك الاكتفاء بهذه الخطوة أو إكمالها من خلال تنسيق لون الكحل مع لون ظلال العيون على الجفن العلوي.

هذه هي أهم وأجمل وأسهل طرق استعمال الكحل، لتتمتعي بإطلالة فريدة لعينيك، فاختاري منها ما يناسبك والتي تفضلينها لترضي كل الرضا عن مظهرك وطلتك.