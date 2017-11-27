تعاني الكثير من السيدات من نمو متسارع لشعر الوجه مما يشعرها بالخجل أحيانا ويسبب لديها الاضطراب عند تركيز احدهم على الوجه، ولأن الوجه هو مصدر التفاهم بين الناس ومصدر الجمال عند المرأة تسعى دوما للتخلص من هذا الشعر بوسائل عدة إلا ان النتيجة تكون في كثير من الأحيان غير مرضية ويداهمها نمو الشعر مرة أخرى، لذا نقدم لك خلطات تمنع نمو شعر الوجه نهائيا استفيدي منها:

خليط الكركم واللبن: يخلط مقدار من الكركم مع قليل من اللبن حتى تمام التجانس ويدلك الوجه بهذا الخليط في حركات دائرية ثم يترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء البارد.

خليط البيض: يعمل هذا الماسك بنفس طريقة الشمع في إزالة الشعر ولكنه أقل ألما كما أنه يمنع ظهور الشعر مرة أخرى عند المداومة على استخدامه.

اخلطي بياض بيضة واحدة مع ملعقة من السكر ونصف ملعقة من دقيق الذرة حتى يصبح الخليط في صورة معجون ناعم وافرديه على وجهك واتركيه حتى يجف تماما ثم انزعيه وستلاحظين خروج الشعيرات مع الماسك بكل سهولة وأقل ألم.

خليط الكركم ودقيق الحمص: يعتبر الكركم من أكثر المواد التي تقلل من نمو الشعر كما أن له تأثيرا مضادا للبكتيريا.

اخلطي مقادير متساوية من الكركم ودقيق الحمص وأضيفي كمية قليلة من الماء لتحصلي على معجون سميك واتركيه على وجهك حتى يجف تماما ثم افركيه باستخدام قطعة من القماش المبلل واشطفي وجهك بالماء البارد. يمكن استخدام الكركم والماء فقط في حالة عدم توافر دقيق الحمص.

خليط الكركم والبابايا: تهرس ثمرة واحدة من البابايا مع نصف ملعقة من الكركم ويدلك الوجه بهذا الخليط لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء. يكرر هذا الخليط مرة في الأسبوع وستلاحظين اختفاء الشعر الزائد بعد فترة قصيرة.