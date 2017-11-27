البشرة من القضايا الجمالية التي تحظى باهتمام كبير جدا من شريحة واسعة من النساء، لأن مشكلة تباين أو اختلاف لون البشرة، مشكلة حقيقية ومزعجة جدا.

توحيد البشرة وتنسيق لونها في أماكن الجسم وبالأخص بالوجه تحتاج إلى اتباع طريقة صحيحة طبيعية أو عند الطبيب المختص، لأن تباين لون البشرة قد يكون لأسباب عرضية أو مرضية.

حققي توحيد البشرة وتمتعي بجمال اخاذ بتناول أو استخدام هذه المكونات الطبيعية من وقت لآخر:

الحليب: يحتوي الحليب على حامض اللبنيك الذي يساعد على إزالة طبقة الخلايا الميتة لتظهر بشرة جديدة وفاتحة اللون.

اللبن: يحتوي الزبادي على نفس حامض اللبنيك الموجود في الحليب.

الليمون: له خصائص تفتيح وتبييض طبيعية فهو يزيل النمش والبقع الداكنة التي تظهر على الوجه ويحتوي على مضادات للأكسدة مفيدة للبشرة.

البرتقال: يحتوي على فيتامين (ج) ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة وله خصائص تفتيح وتبييض للبشرة.

العسل: يحتوي على مضادات الأكسدة ويحمي البشرة من المؤثرات الخارجية الضارة ويعمل على تجديد البشرة.

الخيار: ينعم الخيار البشرة وينعشها كما أنه يزيل النمش ويعزز من نضارة البشرة ويعالج حروق البشرة الناتجة من التعرض لأشعة الشمس الضارة.

الفراولة: تعمل الفراولة على تنظيف البشرة وتصفيتها.

زيت اللوز الحلو: يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة ويزيل الهالات السوداء حول العين.

الطماطم: تعالج البشرة من الحروق وتحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة وتحميها من المؤثرات الخارجية الضارة وتعزز من نضارة البشرة.

البطاطا: تنظف البشرة وتزيل الحبوب وتعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

الأرز: يعمل على تفتيح البشرة ويحميها من أشعة الشمس الضارة.

الكركم: يساعد الكركم على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

أينما وجدت هذه المكونات سواء بالوجبات الغذائية أو الوصفات التجميلية تأكدي أنها ستحقق توحيد البشرة الذي تحلمين به وتسعين إليه.