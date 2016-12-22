عبداللطيف العثمان حداق تولع بالبحر بعمر 8 سنوات رافق عمالقة لهم باع طويل بالصيد، تعرف منهم على أصول الصيد الحقيقية، عشق أنواعا كثيرة من الأسماك مثل السبيطي والشعم والشماهي والنقرور، صفحة «بحري » اليوم دخلت معه حديثا اتسم بالمعلومات البحرية الفريدة التي يبحث عنها كل عاشق للخيط وقد حدثنا عن بداياته بالصيد وانتقاله الى هواية الغوص بما تحمله من مخاطر ومجازفة طمعا بمعرفة أسماكها ومواجهة أخطارها عن قرب، كما أطلعنا العثمان على أماكن تواجد أسماك الهامور والبالول والشماهي والنقرور وأفضل أوقات صيد السبيطي والشعم، ولماذا تعتبر سمكة «الچنعد » هدفا أساسيا لكل غواص، اضافة الى معلومات قيمة تفيد الباحثين وهواة الصيد وعشاق البحر.. فإلى التفاصيل:

بديت الصيد منذ كان عمري 8 سنوات مع الوالد وعمي طارق الطرموم وعيال خالتي محمد اليحيوح وسالم اليحيوح وتعلمت من العمالقة كل شي طيب بالحداق من طريقة الترديع وحسبة المايه وأين تتواجد الأسماك وأين تقع أفضل الأقواع والطريقة الصحيحة للموادع وكيفية شكة الييمة وأشياء أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ومع مرور الوقت وتعلقي بالصيد طبعا بعدما كبرت واعتمدت على نفسي بدأت أطلع مع الأصدقاء في رحلات صيد كثيرة للمحادق الشمالية كونها هي انطلاقتي الأولى مع العمالقة واللي ماله أول ما له تالي (مثل كويتي).

الشماهي والنقرور بالطبعانات

ويضيف: سمچة الشماهي والنقرور تكون بالأماكن الصخريــة والطبعانــات ويفضل صيدها بالفساد ووقفة المايه وموسمها من منتصف يونيو حتى شهر اكتوبر، أما بالنسبة للنقرور فأفضل أماكن صيده بالدفان والقفاصه والطبعانات.

صيد الشعم والمزيزي

والنويبي قبل المداخن

ويتابع: أماكن الصيد تختلف حسب الاسمچة المطلوبة للصياد فمثلا الشعم والنويبي والمزيزي تصيده حسب المايه وتتأثر بالتيارات اذا كان حمل او فساد وحسب اذا كانت المايه ثبر أو سجى والأماكن أغلبها بالنسبة للشعم والمزيزي والنويبي تكون قبل المداخن عند البويه الصفرا على أغزار معينة أحدق سماري أو على الأسياف والرزاق ربك.

السبيطي تحصله بالخوارير

ويقـــول: صحيــح ان السبيطي صعب صيده لأنه ذكي ويبيله واحد باله طويل ويوادعه ومكان صيده عن نفسي عندي أماكن صيده بالخوارير في الخيران والأسياف، وانصح الشباب يطلعون بشق النور الفجر والييم يفضل محاياه او مصير.

موطن الهامور والبالول الجنوب

ويضيف: أسماك الهامور والبالول تعتبر من ألذ الأسماك عندنا وصيدة الهامور بالذات تعتبر فخرا وموسم صيدها يكون على مدار السنة لأنها من الأسماك المستوطنة وغير المهاجرة ولكن يكثر صيدها بمواسم معينة وأماكن تواجدها عادة ما تكون بالطبعانات والمضروبه وموطنها الرئيسي الجنوب.

الچنعد هدف أساسي لكل غوّاص

ويضيف: بالنسبة للغوص حق الچنعدة يبيلها بال طويل فهي الهدف الأساسي لكل غواص وان تكون عنده خبرة ونفسه لازم يكون طويل ويركز بالهدوء ويعتبر غوص الچنعد غوص الانتظار وهو أصعب الغوصات بالنسبة للغواص وان الغواص ينتظر الچنعدة تمر من أمامه ويطلق عليها سهمه ليفوز بصيدة ثمينة ويصعد بها للسطح ونشوة الانتصار تكون بالابتسامة والچنعدة لها مواسم قليلة بالكويت على ما تطلع، لهذا يواجه الغواص الصعوبة في صيدتها داخل الكويت.

هدف صيد الخارج

سمكة المارلين

وقال: لقد حدقت خارج الكويت وطبعا حداق اغلب الدول الاخرى يختلف بالنسبة لحداق الكويت طريقة الخيط والترديع واغلب الاماكن التي حدقت وشخط فيها جزر المالديف وطبعا الهدف كان سمچه المارلين وحالفنا الحظ.

توجهت للغوص الحر بعمر 15 عاماً

ويضيف: بدايتي للغوص كانت الغوص بالمعدات (السكوبا) من كان عمري 12 سنة وقد خذيت اغلب الرخص (اللياسن) وحتى مستوى الماستر وهي كبير الغواصين ومن بعدها توجهت للغوص الحر وكان عمري 15 سنة وكانت بداية تدريبي مع الكابتن احمد النوري وله فضل كبير في تعليمي وتدريبي، وان كان هدفي اتعلم الغوص الحر كخبرة فقط، والشيء الذي حببني فيها الكابتن احمد النوري لانه كان يشجعني ودايما يحفزني بالصيد وخصوصا الچنعدة، وتوفقت بصيدها وطبعا ما انسى دور عيال خالتي بتشجيعي من صغري على الحداق والغوص والتشخيط.

أول غوصة الارياق

ويتابع: اجمل رحلاتي في الصيد بالغوص الحر وهي اول غوصة لي مع الكابتن بونوري ويعقوب الفيلكاوي وعبدالرحمن الزيادي ومحمد بن البلوشي كانت من اجمل غوصاتي لانه كان الصيد وفيرا والرؤية جميلة وكان الصيد (شقار، دويلميه، حلوايوه، حمام، ربيب) وكان المكان في الارياق ومن بعدها بلشت مع عيال خالتي في الجنوب بغوص الميافر والصيد كان (الهامور، البالول، الفسكر، المزيزي، الشعم، الشعري).

مخاطر الغوص

ويضيف: من اكثر واكبر الاخطار التي تواجه الغواص ان ينزل يغوص من غير مرافق مساعد body لان من الممكن ان الغواص يحوشه الاغماء تحت الماي black out واذا ما يكون عنده زميل مساعد راح يفقد حياته، وايضا من المخاطر غوص الليل لازم يكون الغواص حريصا جدا في الغوص بالليل سمچه الحاقول اذا شافتك معاك الليت راح تهاجمك لانها تضرب على اي شي فيه لمعة.

أصيد الشعم الآن بالجنوب

ويقول: الشعم اصيده في الجنوب وقبل تسكير الجون كنت اصيده بالشمال، ولكن حاليا في قطعة الدعية والبويه الصفرا وبعض الاماكن اللي مسجله الوالد في القارمن والييم اللي استخدمه في الصيف الشريب وقت الفجر والنهار والربيان اما في الشتاء استخدم الييم الربيان وصلاخه اليواف.

أغير خيوطي لصيد افضل

ويضيف: لا اجمع خيوطي لان في كل شهر في سمچه معينة ومواسم ولكن اغير حجم الخيوط مثلا في الربيع والشتاء اصغر من حجم الخيط اخليها من (25، 30، 35، 40، 45) لان الهدف في الشتاء صيد الشعم والمزيزي والنويبي.

ختامية

ويختتم العثمان قائلا: من الاشياء اللي تضايقني في البحر سوء الاحوال الجوية واذا اطلعوا معاي ناس عنيدين ويتعبون بسرعة والملل لأن البحر يبيله صبر وان تكون عمليا واكثر شيء مزعج ويضايق جميع الحداقة تسكير الجون ومنع الحداقة من الصيد فيه، وقد تسبب هذا القرار بقلة صيد النزهة وصارت الاماكن قليلة ومحكورة للاسف.