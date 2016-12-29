لا يوجد حداق لم يأكل الخيط جزءا من اصابعه الا ان ألم هذه الجروح يهون لاجل سمكة طال انتظارها، فأغلب حداقة الكويت تشبع من محادقها وبدأ برحلات صيد خارجية يكون فيها الصيد وفيرا والاحجام المطلوبة تستاهل العنوه.

صفحة «بحري» اليوم التقت بالحداق عبدالله الكندري الذي لطالما اهتم بصيد محادق الجنوب، وقد حدثنا عن طريقته لصيد السبيطي واين يتواجد النقرور والشيم، وما هي السمكة المتوافرة هذه الايام واين يمكن لعشاق الهامور البحث عنه والفوز به، كما اطلعنا الكندري على رحلات صيده للمحادق العمانية وما يميزها عن غيرها من الدول، وتجربته الاولى بالصيد لمنطقة حاسك، ومتى يكون موسم الصيد بالسلطنة، ومعلومات مهمة عن صيد الكويت وسلطنة عمان فإلى التفاصيل.

إعداد: هادي العنزي

في بداية كلامي معكم يا صفحة «بحري» أحب أن أترحم على عائلة العويهان وأتمنى من رب العالمين ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، فعلا حادث أليم تأثر به القريب والبعيد ولكن هذه حكمة رب العالمين في الأرض، وقد بدأت بالبحر والحداق في سنة 2002 وكنت أطلع مع ربعي خالد الكندري ومحمد الفيلكاوي وهم ناس لهم باع طويل بالبحر وقد تعلمت منهم الصيد وطرقه وبصراحة حببوني بهذه الهواية الجميلة وكنا نهتم بالصيد في الأقواع الجنوبية اكثر شيء، خصوصا بالطبعانات مع وقفة المايه علشان الهامور والبالول والشماهي.

طريقتي المفضلة لصيد السبيطي

ويضيف: صحيـــح ان سمكة السبيطي صيدته أمنية لكل صاحب خيط وهناك ناس مختصة ما تحدق إلا للسبيطي والمزيزي وربي يوفقهم فيه بكل طلعة، طبعا هناك طرق كثيرة حق صيد السبيطي وكل حداق يفضل طريقة معينة وفي ناس تستخدم ييم العجين وآخرين مصران الدجاج والبعض يحط نصف ميده، وطريقتي المفضلة لصيد السبيطي انني أصيد السمكة التي يرعى عليها بالمكان اللي يحدق فيه سواء عومه أو زورية او سلس صغير وأصيدهم بالسالية واستخدم خيط ما يزيد حجمه على 50 وميدار صفر3 أو صفر4 واقط اكثر من خيط وانطر رزق رب العالمين وبهذه توفقت فيها بصيد اكثر من سبيطي.

الهامور يكثر بالطبعانات

ويتابع: الهامور والبالول يبين من يدفئ الجو قليلا بآخر شهر مارس وشهر ابريل ومايو يبين بكثرة خصوصا بالطبعانات، وأفضل شيء لصيدته استخدام سمكة حية صغيرة مثل المچوه والشعم الصغير «محاياة» ويكون حداقه بوقفه الماية على الطبعانة، والهامور موجود في الشتاء لكن يكون بالغزر وليس كما الحر يكون بكل مكان.

النقرور بالدفان والشيم بالدردور

ويضيف: النقرور والشيم من الأسماك المفضلة بالكويت ولها حداقه يحرصون على صيدها، والنقرور يبدأ من نصف شهر مارس وشهر ابريل ينصاد بالدفان وبالصيف ينصاد بالركسه ويفضل الربيانه الطازجة، اما الشيم فيبين بالدردور بشهر يونيو ويوليو ويفضل الييمه الحية وتكون يميامه.

السمكة المتوافرة النويبي والشعم

ويقول: حاليا بهذا الوقت الصيد يكون بالدفان والطبعانات الشمالية والسمكة المتوافرة النويبي والشعم الأصفر العود، والشعم من الأسماك التي عليها إقبال كبير في الكويت سواء من الحداقة او المستهلكين لأن طعمها ممتاز وايضا الشعم ينصاد في فصل الصيف على الشريب وافضل أماكن صيدته قبل منع الجون هي الحيشان والرشدان والصبية في الرقوق.

خيوطي طول السنة معاي

ويضيف: طول السنة خيوطي تكون معاي بالسيارة وأحب دائما شغلي يكون جاهزا وما أطوف اي طلعة حداق ولا أخذ بريك لأن كل شهر وموسم له سمكته التي أحب أصيدها وهذا يعطيني تنوعا بالصيد، وأفضل رحلاتي البحرية كانت لاحدى الطبعانات وتوفقت بصيد طيب من الشماهي والبالول الجذاعي وبأعداد كبيرة.

صيد خارج الكويت كميات طيبة

ويضيف: لقد حدقت خارج الكويت وكانت رحلاتي لمنطقة حاسك بسلطنة عمان وكذلك المملكة العربية السعودية منطقة الخبر، وحداق عمان يمتاز بتوافر السمك بكميات كبيرة جدا ومن أفضل الأماكن عندهم بالصيد هي أم صيره والشويمية ولكنني حبيت أجرب الصيد بمنطقة اخرى وهي حاسك وفعلا هناك الصيد روعة وفيها صيد حلو وبكميات طيبة.

إيجابيات صيد عمان

وقال: الشيء الإيجابي بصيد عمان هو توافر الأسماك بكميات كبيرة وبأحجام ممتازة وتقدر تصيد الكمية التي تريد وفي ناس تصيد بالأطنان والشيء الجميل عندهم التنظيم في الصيد بالنسبة لمواسم الأسماك لأنهم يحددون مواسم معينة لصيد بعض الأسماك، أما الشيء السلبي بصيد عمان فهو الطراريد وعدم جاهزيتها بشكل مريح وتكون متعبة اذا كانت رحلة الصيد طويلة وأغلبها ما يكون فيها مظلة والشمس عندهم حارة جدا.

موسم صيد عمان وشركات التصدير

ويضيف: موسم صيد عمان عادة يكون ممتازا طول الموسم والصيد عندهم يبدأ من شهر اكتوبر ولغاية شهر مايو، أما باقي الأشهر فيكون عندهم البحر غير مناسب للصيد بسبب التيارات الهوائية وارتفاع الموج، كما ان كميات الأسماك التي نصطادها نبيعها على الشركات الموجودة هناك وتقوم هذه الشركات بتصديرها للخارج وانا بصراحة لا أحرص على أخذ بعض الصيد للكويت لأن حداق عمان للمتعة فقط وطعم أسماك الكويت لا يعلى عليها.

ختامية

ويختتم الكندري قائلا: أكثر شيء يضايقني بالبحر هو المخلفات التي يرميها بعض مرتادي البحر، وللأسف فهم كثر ومخلفات الصيادين من المشابك والقراقير وشباك الصيد «العديد» وهؤلاء لا يهمهم لا بيئة ولا بحر ولا يرون سوى الربح المادي، وأتمنى من المسؤولين الاهتمام بصيانة الإضاءات على الأشياب والبويات والتي تشكل خطورة كبيرة على اصحاب الطراريد خصوصا في الليل، وارجو من الجميع الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية كاملة دون نقصان وطفاية الحريق واللايف جاكيت هي الأهم بأي رحلة بحر.. وفي الختام أتمنى من مرتادي البحر المحافظة على البيئة البحرية ونظافتها حتى يستمر وجودها لنا.