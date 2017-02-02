الجقنق أو كما يطلقون عليها «الصيَّادة» هي هواية بحرية جديدة على الساحة البحرية الكويتية، فأشغلت اهتمام الكثيرين لبراعتها في الصيد، الا انها تحتاج الى صبر ولياقة وفن في استخدامها، كما ان لها مواسم وأوقاتا، اما اسماكها حسب حجم الجق فكلما كبر الحجم زاد حجم الأسماك والعكس صحيح.

صفحة «بحري» هذا اليوم التقت بالحداق عبدالرحمن اليافعي الذي حدثنا عن بداياته البحرية وأفضل أماكن صيد الشعم والسبيطي والنويبي ومتى يكثر صيد أفضل أنواع الأسماك والنصائح التي قدمها لمحبي الهامور والبالول، كما أطلعنا اليافعي على أمنياته البحرية والفرق بين صيد المحادق الشمالية والجنوبية ومعلومات بحرية تفصيلية بهذا الحوار، فإلى التفاصيل:

بدأت الصيد قبل ١٧ سنة تقريبا وكنت اطلع مع ولد خالة الوالد ونسيبي في نفس الوقت وهو الذي علمني على الصيد وتعب على تعليمي وصبر علي ومثل ما نقول هو نوخذاي ومعلمي.

وكانت محادقنا في الصيف الحيشان غالبا والرشدان والونانه حق صيد الشعم والسبيطي والنويبي ومن دخل البراد شوي اواخر شهر اكتوبر نفس الاماكن تقريبا مع الفنطاس يبين فيها عندق وبالول وشعري ومشكله تكون السمكة، والدوحة ايام مزارع الاسماك حولها يبين النويبي والشعم الاصفر والشتاء وقت اذا قرص البرد ننزل الدفان وداخل الحيشان ( الخيوسه) والرشدان يبين فيها الشعم عدل واحجام تسر الخاطر غير النويبي طبعا ويوالمك المزيزي.

النويبي يكثر بالحمل

ويضيف: النويبي هذا وقته الحين يبين بكثره بالحمل نحدقله بعمق 20 إلى 35 قدم على حسب الجرة وبالوقفات اذا ما بين او الاحجام صغيرة ينزلون على غزر 40 إلى 50 قدم.

طبعا حاليا ممنوع الجون نحدقله اطراف الدفان والصبية مقابل المداخن بس بالغزر شوي ومعبر البواخر ومقابل الابراج من غزر 35 إلى 50 قدم وافضل ييمه له هالايام الربيانة غالبا والخثاق احيانا او البربوج والخيط حجم 45 ركة طويلة باع او ركة وعلاق واحيانا وقت الوقفات علاقين افضل لون خيط بالدرجة الأولى للنويبية شمال اصفر ومن بعده الابيض اما الشعري مالي خبره فيه وايد بحكم محادقي كانت كله شمال لكن لفاح اصيده بالقصاصير اذا دافي الجو بشهر اكتوب وبشهر ابريل ومايو هو والبالول والحمام يرعون بالقصار على غزر 4 إلى 6 قدم مثل قصار كبر عند الشيب وقصار عريفجان اصيده باللفاح اذا برد شوي الجو اطراف القصاصير تحصل الاحجام ويوالمك الفسكر والشعري العود والبواليل وحداق بأماكن كثيرة مثل الجليعة والزور وكبر والجزر عامة او الطبعانات او ارض تكون نخشره او صخرية وغزر شوي بالبرد.

الشعم غايته الربيانة

ويتابع: الشعم موجود بأماكن كثيرة بالذات في مثل هذا الوقت حداق اسياف من المفترض موجود بالخور هالايام واسياف الشريط الساحلي الجنوبي بشكل عام وشمال افضل أماكنه الدوحة والمنطقة الحــــــرة هالاماكن المفروض تحصله بكثرة ويبي الربيانة السعودية الخضرة واحيانا بعض الاماكن مصران والخيط 30 إلى 35 مو اكثر ركة قصيرة او بلد صك يعني بدون مدور واغلب الاماكن يبي ماية السجي اول السجي او اخره يبين اكثر ومع الجرة اما بالطراد بعض الاماكن تحصله يبي ثبر ولكن غالبا السجي وكنا نصيده قبل منع الجون بالخيوسه والحيشان بشكل عام والرشدان والدوحة اكثر من اي مكان ثاني غالبا ما نتعدى غزر 5 قدم وبعض الاماكن لي ١٢ قدم اما خارج المنع تحصله فوق الابراج بر الصبية مقابل المداخن وبالفنطاس بالغزر ومثل ما قلت غايته الربيانة وتقطعها وصل صغار اما بالصيف اتعب على الشريب الطيب ويبيله فن ولشط ما تقط الخيط من ايدك لان يطق الشريب ويكسره وممكن يسحب سحبه صغيرة ويهدها باللحظة هذي تلشطه.

السبيطي موجود بأخوار الخيران

ويقول: السبيطي تفننوا بصيده والسبب انه متعب شوي ومو بسهولة يضرب الا بعض الاماكن النادرة جدا يحضر بشكل مو طبيعي لكن بشكل عام الخيط من 45 إلى 55 على حسب المكان صخر او طينة والاحجام ترديعة الخيط ركة طويلة باع او باعين والميدار من 0/ 3 الى 0/ 5 على حسب الاحجام، وافضل ييم للسبيطي زوري او سلس او عوم او منجوس او عجينة وتفننوا فيها الحداقه اشكال والوان وطرق مختلفة او صلاخة الميد او نص ميده وكثير انواع لكن غالبا كل نوع او نوعين من اللي ذكرتهم لهم وقت ومكان وهذيل افضل شي للسبيطي تقريبا واعتقد هالوقت تحصله باخوار الخيران وبعض الاسياف وبعض مصبات الماي الحار شمال او جنوب يدور الدفا لكن يكثر اذا دفا الجو وبالذات اذا بين القصيع قريب شهر ابريل عالاسياف يحضر عدل واحجام وقبل منع الجون بالحيشان عند الاشياب الاحمر والاخضر والخارور عند جزيرة ام النمل وبعض الاماكن حولها وبعض الطبعانات بالشمال وبالدوحة والمزارع والرشدان هذا بشكل عام اما عوهة والصبية موضوع ثاني.

الهامور أكرب عليه

ويضيف: الهامور والبالول ما تعبتلهم وايد وحدقتلهم لكن معلومات عامة عنه غالبا حداقة بوقت الوقفات او اخر الجر واغلب الاماكن اللي مرت علي اخر او اول السجي ويكون غالبا باعماق وارض تكون فيها ميافر او صخرة او طبعانة يبي الشقوق واللي لاحظته انه يلهم كل شي بالدرجة الأولى اليميام والمچوه ويضرب على الچم واحيانا أي شي صغير تنزله حي افضل شي المحاياه وخيطك بين ٩٠ وال١٢٠ بعض الاماكن فيها عود ويلحف بسرعة بالصخرة او الطبعانة علشان جذيه يبيله خيط عود وتكرب عليه وافضل وقت له بشهر اكتوبر يبين بكثره البالول والهامور بالقصاصير الجزر والطبعانات واماكن الغزر الصخرية حوالين الدردور هذا بشكل عام.

أمنيات بحرية

ويضيف: اتمنى ان تتغير بعض الثقافات البحرية عندنا بالكويت ثقافة السلامة البحرية والميكانيكا البحرية واعطاء دورات في المجال هذا والمحافظة على البيئة البحرية هي موجودة بس محتاجة بعد اهتمام اكثر والبحر متنفس للجميع وفيه كلٍّ يلقى مراده بمختلف هواياتهم اهل الحداق والغواصين والتشخيط والجق واللفاح.

وفي النهاية الكل نازل البحر يغير جو ويوسع صدره واهم شي ان محد يضايق الثاني. والغواصون يغاوصون بمكان حتى لو فيه طراريد يحرصون على البويات الفلوت او العلامة التي تدل على وجود غواص، وراعي التشخيط ينتبه للي حوله والحداق كذلك اتمنى الكل يصيد ويستانس مجرد تفاهم بسيط بين هواة البحر وودنا ان ننطور هالهوايات عند عيالنا وشبابنا ولا نبي اي هواية توقف.

صيد الجنوب والشمال

وقال: الفرق بين الجنوب والشمال كبير لكن الآن ما عادت تفرق معاي بعد منع الجون بل يمكن انزل جنوب اكثر للبحث عن الچنعد عموما الشمال سمجته تختلف عن الجنوب غالبا بالشمال السمجه البيضه يسمونها السبيطي والنويبي والشعم والشيم وهي من ألذ الاسماك وبالذات اذا كانت في موسم التزاوج تصير دسمه والجنوب مشكل فسكر وعندق وشعري ونهاش وغيرهم من النادر تلقاهم في الشمال لكن حداق الشمال امتع بوفرة الصيد وألذ بالسمك اما الجنوب في اسماك لذيذة وفيها متعة بالصيد لكن بالنسبة لي درجة ثانية والآن نجد حتى اهل الشمال بدأوا الصيد في الجنوب بعد منع الجون ولقوا متنفس صيد الچنعد سواء جق او تشخيط او لفاح او بالحي وصار في اهتمام كبير لهذه السمكة بسبب طعمها الجيد وحجمها ومتعة صيدها فيها اكشن.

صيد الجون كميات وأحجام

وزاد قائلا: حاليا حداقي بشهر اكتوبر إلى أول نوفمبر بالدردور حق الشماهي او الفرخ شماهي واللفاح بالقصاصير شعري بالول وحمام واي شي ممكن يضرب ومن يشتد البرد شوي بشهر ديسمبر اروح للچنعد في كبر غالبا وهي اقرب لي من باقي الجزر للچنعد واصيدها بطريقة الجقنق وهذي الهواية خذتني بعيد وتعمقت فيها هي واللفاح بالقصاصير او غيرها وبشهر يناير وفبراير بالذات افضل تبين الاحجام الكبيرة واحيانا انزل حق النويبي والشعم ما صار لي نفس احدقله بعد منع الجون لان لو مهما نلف ونحوس بالبحر صيدنا مو نفس الجون كميات واحجام ومتعة لا توصف وهو اقرب للاسياف وممكن الواحد يروحلها بطراد صغير وفيها ذرا باغلب الاماكن عموما النويبي بالدفان قمنا نصيده بالجقات وقمت اصيده بالسوفت (ربل) على شكل ربيان او سمج صغار ممتاز حتى في الليل وبديل ناجح للحداق بالييم بل احيانا افضل السمكة تبين عليه يكفي اطلع إيدامي لو ما ضربت عالييم الطبيعي وانا سميت اللايت جق عالمثل اللي يقول «اللي بالجدر يطلعه الملاس» والبحر هو الجدر والجق اهو الملاس وعموما بشهر ابريل ومايو ارجع ألفح بالقصاصير للچنعد والشعري والبالول وباقي الصيف في اماكن زينه مثل طبعانة الفنطاس حداق هامور وشماهي والدردور حق الشيمه والنويبي بالركسة والونانة والنقرور. من الآخر شمال وجنوب وين حصلت فرصة انزل بحر اي مكان حاضرة فيه سمكة زينة اروحلها.

النويبي حاضر عند مداخن الصبية

وتابع: حاليا النويبي اطراف الدفان ومقابل مداخن الصبية ومقابل الابراج وبوية الابحاث الصفرا النويبي طافح واكثر شي آخر السجي والثبر والچنعد مبين بجزيرة كبر نصيده بالجق وتشخيط البوردات عالوقفات ويبين النويبي اكثر من أي وقت من تخف العومه او تختفي الچنعدة.

صيد الجقنق يكون سماري

وأضاف: الجقنق بدأ الكل يتجه له بسبب نتائج الصيد الطيبة، واكثر سمكة خلت الصيادين يستخدمونها هي سمكة الچنعد لأن هي والسكن يمكن اكبر الانواع اللي ممكن تصيدهم بالكويت ويعطونك اكشن ممتع وبعد فترة الناس بدأت تتجه للجق الخفيف اللايت جق او المايكرو جق لصيد الاسماك الصغيرة مثل الشعم والنويبي والمزيزي والسبيطي والفسكر والبالول والنقرور والشماهي وانواع كثيرة ووجدت هذه الطريقة نجاح عجيب ومتعة لا توصف تقدر تسوي هالطريقة بالجزر كبر ام المرادم وقاروة واطراف القصاصير وبالشمال ايضا لسمكة الاطيان حاليا وغيرها بشكل عام الطراد يكون سماري وهي افضل طريقه تاخذ مساحة او دريفت نسميها للجق اما اذا طبعانه او قطعة صغيرة ووقت الوقفة ما في مشكلة تطرح عليها بس بشرط ماكو جره لأن الفكرة من الجق يكون تحتك ما يسرح الخيط بعيد سنارة وخيط حرير ومكينة السنارة وخيط فلورو كاربون وجق وهذا ما تحتاجه للعملية والجق عالم وانواع ومواسم ولكل موسم شي، ومن علمني اصول هذه الهواية الاخ عبدالعزيز المخيزيم بويوسف والاخ عبدالعزيز العصيمي وهناك الكثير من الاخوان اللي ما قصروا ولكن احرص على اهل الاختصاص.

ختامية

واختتم اليافعي قائلا: كلمتي الأخيرة اوجهها للمسؤولين بالاهتمام بالبيئة البحرية قبل رواد البحر لأن رواد البحر هم من انشا حملة ردة بحر وهم من انشا حملة الاهتمام ونظافة البحر والغواصين بادروا بحمل العوالق والسكراب من الجزر وتنظيفها واماكن غيرها واحنا اليوم يا نلقى بقع زيوت على مساحة كبيرة في البحر من السفن الكبيرة والصرف الصحي الذي اتلف البحر شمال الكويت وبالاخص بالخيوسه والدوحة وعلى الطريق الساحلي ومواد المستشفيات الكيماوية ارجو ان يشتغلون على هالامور ويشوفون حل قبل ما يفوت الفوت والحرص على صيانة بويات البحر او اي شيب جديد او منشأة بحرية جديدة بمتابعتها والحرص على الاضاءة لها.