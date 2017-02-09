مبارك النجادة حداق يعرف المعنى الحقيقي للصيد عشق صيد الأسياف وتولع بلشطة السمكة ونبرتها، سكن فكره السبيطي والشيم والنقرور حتى عرف اسرارها.

صفحة «بحري» اليوم تضع بين أيديكم معلومات فريدة عن الحداق منها ما هو معروف ومنها ما يظهر على الساحة البحرية لأول مرة، فلا يوجد حداق كويتي لا يفكر بنوع معين من الأسماك أو قوعة يرتادها بين فترة وأخرى ليأخذ منها ما تشتهي النفس بخيط ركّه أو علّاق غير مهم، فالأهم هو السمكة تطلع تطلع، النجادة اطلعنا على اوقات صيد اسماك الشيم والنقرور وأين يكثر الصيد هذه الأيام وخصوصا الشعم وما الطريقة السرية التي لها مردود وافر من الصيد وماذا تحتوي خوارير الخيران ومعلومات فريدة بكل ما يتعلق بالصيد والسمكة، فإلى الحوار:

بدايتي مع الصيد كانت بعمر 13سنة وعشقت حداق السيف بديت بالزور وبنيدر مع مجموعة من الأصدقاء وبعدها بديت أحدق على الأسياف القريبة مثل البلاجات والجزيرة الخضرا وأحلى مكان استمريت أحدق فيه باستمرار مسنة فدركرز لتنوع السمكة بهذا المكان وحاليا بالقرب من مطعم نينو.

النقرور عشق الحداقة

ويضيف: طبعا النقرور عشق حداقة الشمال لطيب مذاقها والأحلى صيدتها وكان أول نقرور لي صدته بمجرى البواخر مقابل الأبراج وبحري كان ٤٥ قدم والييمة كانت ربيانة جامبو فرش من السوق وتعتبر الييمة الثانية اللي يعشقها النقرور الخثاق والبرابيج وكل ما كانت الييمة زفرة مايمديها تنزل وبالذات عند عارض عوهة على الحمل يعتبر المكان المثالي للنقرور لأغلب حداقة الشمال.

الشيم يبلش بعد البوارح

ويتابع: أما بالنسبة للشيم دايما مايبلش دخوله بعد البوارح وكثرته بشهر سبتمبر ويرغب بالييمة الحية مثل الميدة واليميامة والباسية والمجوة، والشيم يبي ماية الحمل العود وتلقاها دايما بالدردور والصبية بسبب الجرة الحامية ولها طريقة صيد معينة لازم تكون علاق باعين ونص إلى ثلاثة وميدراك ٠-٨ أو ٠-١٠ وأنا أفضل الييمة الحية للشيم وحداقة الشمال ودائما ما نفتخر بصيدة الشيم لطيب مذاقها وحلاوة صيدتها.

الصبية يكثر صيدها بفبراير

ويقول: أفضل أماكن الصيد حاليا بالصبية وبعوهة ورقوق فيلكا وطبعا كل مكان له ماية معينة يعني السجي غالبا ما أحدق بالصبية لغاية الوقفة وبالثبر أرد أصعد على فيلكا ودائما يوالم عليك بالسجي البطان والشعم والقرقفان والمزيزي الوسط، والييمة المفضلة لي بحداق شهر فبراير ربيانة المزارع الخضرا الباكستانية أو السعودية وصلاخة الميدة وبالثبر يزيد عليك النويبي والبالول اذا موجود والسبيطي بآخر الثبر لغاية الوقفة وحزته دايما بآخر النهار.

السبيطي حلم كل حداق

ويقول: يعتبر السبيطي حلما لكل حداق سواء كان حداق شمال او حداق جنوب، وتعتبر سمجة ذكية وتبي هدوء والييمة تتغير من وقت لي آخر، والمصران ييمة ثابتة طول السنة لعشق السبيطي لها أنا اذا كنت ناوي أنزل حق السبيطي أجهز له مصران نظيفة وأملحه قبلها بيوم ودايما أحدق له بنص الثبر بالفساد واقط أكثر من بكرة، واكثر طريقة توفقت فيها بصيدة السبيطي هي الركة الطويلة باعين ونص ويكون خيط الرداع من ٣٥ لغاية ٤٥ وخيط الصيد ٥٠ عشان لا يقص عليك الخيط ومعروف السبيطي بقوته من يأخذ الخيط، وأفضل خيط للسبيطي السوفيكس الأميركي والكامفلاج الـ ٤٠ خيوط قوية ودواء للسبيطي، وصلاخ الميد وصلاخ البياح تعتبر الييمة الثانية للسبيطي.

الشعم الاصفر يكثر عند الابراج

وأضــاف: الشعــم موجــود طول السنة سواء كان عليك صيف او شتاء بس الشعـــم بالصيـف يرغب بالشريب بحداق النهار والليل وطبعا كان موجود وبكثرة بالحيشان والدوحة والرشدان ومن يدش عليك شهر نوفمبر أتحصل الشعم الأصفر بغزر الأبراج وغزر الراس ويبي المصران ودائما يكون حجمه كبير وطيب واذا شد البرد عليك يبي الربيانة والميدار الزريطي ويفضل مايه فيها جرة خفيفة وركة قصيرة وكل ماغزرت بالشتاء كبر حجم الشعم معاك، ودائما أتوفق بصيد الشعم بالنهار بالشتاء وبأول السجي.

طريقة ناجحة بالصيد

وقال: عندي طريقة صيد ناجحة بكل رحلة أنزل فيها أجربها وتعتبر من أقوى التزفيرات أجمع الييم الزايد عندي بخيشة عيش أو آخذ كم حبة صبور وبكل مكان أطرح أنزلها تحتي وأقط خيوطي وهذه تعلمتها من نواخذة كبار بالعمر وكانت من أنجح الطرق وفعالة بشكل قوي للشعم والنويبي والبالول.

الهامور صعب تصيده

ويضيف: أما بالنسبة للهامور دائما يبين بكثرة من شهر اغسطس لغاية نص اكتوبر والهامور دايما أتحصله بمكان فيه الميافر والطبعانات لأنه الهامور صعب وأتصيده سارح، والهامور يحب الچم والشعم الصغير واليوافه وتكون قاعد فوق طبعانة بآخر الثبر والوقفة ودائما هذه حزة صيدته وبعوهة يبي الرقوق والميدة الحية وتجهز له خيط من ١٢٠ وما فوق.

خوارير الخيران فيها الشعري العود

ويضيف: أفضل مكان لصيد الشعري والفسكر بالنسبة لي صخرة تيلر وعريفجان وحالة الزور وعند شيب قاروة أتصيد الأحجام الكبيرة وأفضل ييمة لهم الربيانة والخثاق وحاليا خوارير الخيران دخلها الشعري العود وأغلب الحداقة ينطرون بداية الثبر عالسيف.

طلعات ما تنسى

وتابع: في طلعات ما تنساها وتظل بذاكرتك ولي طلعة بشتوية سنة ٢٠١١ مع واحد من الربع كنا ناوين ننزل يوم كامل ونصيد بثلاث مايات فنزلنا الفجر وطرحنا بالحيشان عند العارض الأحمر وكنت قاط درية فيها نص يوافة وقاعد أضبط الشاي وطارت البكرة وتوفقت ببالول حجمه طيب ومن شق الزراق قطيت بكرتين صلاخ ميد وجلسنا ننطر لغاية ما صرخت بكرة وربك رزقني سبيطي وبلش السجي ونزلنا على الدوحة وقعدنا عالرق وبدأنا أنجابل الشعم وربك وفقنا براس تحتنا وصدنا ما يقارب ٤٠ سمكة مخلوطة ما بين الشعم والبطان ومزيزية أثنين وحزة المغرب جابلنا النويبي ورجعنا للمسنة والمطاطير فيها صيد منوع وكل ما تشتهي نفسك.

ختامية ومضايقات البحر

واختتم مبارك النجادة قائلا: أكثر شي يضايق الحداق بصراحة اذا بينت عليه سمكة أو كان الراس تحته تقعد العالم تحوم حواليه وتلقاه قريب منك أو يقعد يقولب من مكان لي مكان ويزعج الناس التي طارحه وبنفس الوقت السمكة تهرب من المكان وأصحاب الجت سكي بالصيف ما يرحمون الحداقة وفي نهاية كلامي أتمنـــى السـلامة والصـيـد الطــيــــب للجميع.