صفحة «بحري» التقت اليوم الحداق حسن بن حبيب الذي حدثنا عن بداياته البحرية وأول سمكة له وهو بعمر 5 سنوات، وأين تتواجد اسماك الشعري والنويبي والشعم والسبيطي، وافضل وقت لصيد الشعم وكيفية اختيار المكان والمايه وحجم الخيط المناسبين للفوز بحبيب الحداقة السبيطي، كما اطلعنا بن حبيب على الفسكره وييمتها وما يميزها ومتى يكثر صيد اسماك الچنعد ذي الحجم الجبار، وافضل رحلات الصيد التي رجع منها للمسنة بـ180 شعما ومطالبته بإعادة الجون بعد تسكيره إلى أحضان الحداقة ومعلومات أخرى مفيدة.. فإلى التفاصيل:

بداية: انطلقت بحب صيد الأسماك من عمري 5 سنوات مع العم ربي يرحمه علي طالب ماتقي واخواني من امي وكانت اغلب طلعاتنا في ذلك الوقت للأرياق، وكانت طلعتي الاولى ما انساها لأنهم كانوا يقولون لي صير ريال واسحب حيل الخيط من باب التشجيع طبعا، وأول سمكة لي بالخيط هي شعري عود ومن بعدها قلبي تعلق بالبحر، وحاليا ولدي عمره 4 سنوات مشي على خطاي وتعلق بالبحر.

الشعري تلاقيط بالشمال

ويضيف: نتكلم اول شيء عن الشعري: هي سمكة جنوب بحتة وخفيفة تلقاها بالشمال تلاقيط اكثر اماكنها الجزر، الخيران، جليعة والفنطاس والشعري سحبتها حلوة اذا كانت عوده تمتع الحداق، اما النويبي فما ينصاد بالصيف الا صدفة، صيده يكون بالشتاء والحداقة يدورون حجم المطاعات واماكنها بكل البحر بس كثرتها بالدفان ونقعة الدعية وفي كم نقعة في الفنطاس تمرها تقط حمولتها من البيض وتتكاثر بالجون وحدود الدفان.

صيد الشعم على دورة السجي

ويتابع: أماكن الشعم كثيرة ولازم تكون فيها نخشره ويسمونها صخرية وموجود بالأرياق وبالركسة والدفان وبالسيف، ويكثر صيده بالرشدان والحيشان والفنطاس، اوقات صيدها تكون بالفساد على دورة السجي واخر الثبر واهم شي الجرة الخفيفة وما يمنع تصيدها بالدروي دورة الفساده على الحمل وبالحمل الصغير هم تصيدها، شوف صيد الشعم ما يبيله شي خيطك لا يتعدى الـ45 وميدارك من 0/2 الى 0/4 اهم شي كبر الميدار حتى لا تصيد الصغار وميدارك يكون بوصده افضل وحاول تلشطه لانه العود اذا ما بلع صعب يدش الميدار بحلجه، ييم الشعم اذا اسياف عليك بالشريب والعجينة التي تخبزها بالبيت نفس عجينة البيتزا تلصق بالميدار ومصران الدجاج اما داخل البحر فيبي الربيانة السعودية وادعيلي.

السبيطي يعور القلب

ويقول: السبيطي يعور القلب من احلى الأسماك لي وللحداقة وفخر تحس انك ملك ان صدته ولازم تجرب كل الطرق علشان تعرف شنو مايته وييمته، مكانه الأسياف والطبعانات وبالرقوق يدور الزوري والسلس والمراسي تلقاه يلحق راس الميد، ييمته المفضلة المنجوس والربيان والعجين والخبز والمصران والنقاقه وعلى القمره والأفضل ان الييمة تكون من نفس مرعاه، وخيطك يكون لونه ذهبيا بحجم 35-45 ونوعه تايغر او ايطالي او أميركي، ترديعتي ركه باع وشويه يعني عطها ذراع وشوي وحاول على حسب مكانه ركه او تبي طفاحي كلهم ناجحين.

الفسكرة دلوعة

وأضاف: بنت النوخذة الفسكرة من احلى سمك الجنوب وشحيحة بالشمال ودلوعة بس صيدها ما يقل عن جرة الشعم، الفسكر كل موسم موجود بس بالصيف، اما بالشتاء الارياق وفوق بالعمق جنوب، وييمتها المفضلة الخثاق وفي احجام جبارة، اما الچنعد ذو الحجم الجبار فيكثر في شهر نوفمبر وآخر شهر ديسمبر وينصاد تشخيط ولفاح وغوص وجققن هذي طرق صيدها.

رحلات صيد طيبة

وقال: افضل رحلات صيد كانت مع النواخذة حمد واحمد ماتقي ويومها ربي وفقنا بصيد طيب ورجعنا بـ 180 شعم من الحجم اللي يحبه قلبك وهامورين و15، قرقفانه 7 شعاري، وطلعات اخرى كثيرة لا تحضرني الآن مع نواخذة كبار واغلب حداقة الكويت لأني عندي قروبات بحرية من 3 سنوات.

صيد الشمال والجنوب

ويضيف: اولا اسماك الشمال وطعمها انطع وألين من اسماك الجنوب، وثانيا من يبحث عن اسماك الشعري والفسكر والهوامير ويعرف محادقه وقوعته صعب عليه انه يتعود على صيد محادق الشمال، وحداقة الشمال ما تلاقيهم غير يدورون على الشعم والسبيطي واذا احد منهم صاد شعرية او فسكرة بالشمال ينصدم ويقول مستحيل.

تسكير الجون وقلة الصيد

ويضيف: أماكن الصيد قبل تسكير الجون كانت كثيرة ومتنوعة اما الآن فقد انحشرت بأماكن معينة واصبحت قليلة وحتى الأسماك قلت وشحت في اغلب المحادق والأسباب لذلك كثيرة واتمنى ان الجون يرجع للحداقة في اقرب وقت، وانا محادقي هي فيلكا والصبية واماكن النخشره حدود الأسياف الفاتق تبع المراسي دوارتي بكل طلعاتي البحرية الشعم والسبيطي.

جديد الساحة البحرية

واضاف: طرق صيد الأسماك دائما في تطور مستمر ولا تتوقف وكل يوم يأتي شيء جديد على الساحة البحرية والذي يشجعك انك تغير طريقتك التقليدية بالصيد (الخيط) ويجعلك تتجه إلى اخرى لأنها توفر عليك الجهد والوقت وبنفس الوقت تكون الطريقة الجديدة صيادة للأسماك، ومن هذه الطرق التي ظهرت مؤخرا الجققن، سهل طريقته وصياد وأهم شي شنو الجق مالك وصيدك يعتمد على جرة المايه وعمق البحر حتى تستطيع انك تختار الجق المناسب.

ختامية

واختتم بن حبيب قائلا: أتمنى من اخواني الحداقة انهم يطورون من ثقافة الصيد ويحافظون على البحر وعدم رمي العلب والأكياس الفارغة به، والاهتمام بالإسعافات الأولية وعدة السلامة كاملة وأهم شيء اللايف جاكيت وطفاية الحريق، كما اتمنى من المسؤولين اعادة النظر وبجدية في موضوع تسكير الجون وإعادته إلى احضان الحداقة، وربي يحفظ ديرتي الحبيبة الكويت.