إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق حمود القلاف الذي تعلم فن صيد الأسماك وأسرارها على يد خاله النوخذة سالم المتروك، فاز بأغلب أنواع الأسماك التي يبحث عنها الحداق الكويتي، ولماذا السبيطي حلم كل حداق؟ ومتى يكون الفوز بالهامور؟ وأين تتواجد أسماك الشعم والنقرور والنويبي، كما يطلعنا القلاف على افضل طريقة لصيد الشيم وأفضل أنواع الييم التي تستخدم طوال الموسم ومعلومات أخرى فريدة ومهمة في عالم الصيد تجدها أخي القارئ في سياق هذا الحوار.

بداية: البحر عشق لا ينتهي وعلى قولتهم أولها دلع وبعدها ولع وقد تولعت بالبحر والصيد منذ الصغر وتحديدا في سنة ١٩٨٨ مع خالي النوخذة العود سالم المتروك وكانت اغلب طلعاتنا في ذلك الوقت للمحادق الشمالية أمثال الدردور والركسة، وقد تعلمت من الخال كل شي من حسبة المايات والموادع وكيفية عمل الترديعات وشكة الييمة ومعرفة افضل أماكن صيد أسماك الشعم، السبيطي، الشيم، النقرور، النويبي وأشياء بحرية كثيرة، والخير كان زايد في السابق مو مثل الحين السمكة شحت وقل الصيد والواحد فينا يتعنا ويخسر وقت وتعب وفي الأخير يا صايد چم أو لخمة فعلا البحر مو مثل قبل.

الشماهي بأقواع عوهة

ويضيف: هناك أنواع معينة من الأسماك عندنا بالكويت خفت وبدأت تقل اعدادها بشكل ملحوظ وأمثال تلك الأسماك عندك النقرور خف جدا من الكويت والدليل بسطات السمك ما فيها نقارير ولكن ينصاد بالركسة وقطعة الفنطاس، وأسماك الشماهي صيدها كأعداد وحضور افضل من النقرور وتبين بأقواع عوهة وكبر، وأفضل أماكن الصيد الآن الدفان والسمكة الحاضرة بشكل طيب هي النويبي وحتى الغشيم يصيدها والمحادق الجنوبية حاضر فيها الشعري والفسكر بشكل ممتاز.

السبيطي صيده مو صعب

ويتابع: السبيطي حلم لكل حداق سواء كان حداق شمال ولا حداق جنوب تعتبر سمجة ذكية وتبي هدوء والييمة تتغير من وقت لي آخر و«مصران الدجاج» ييمة ثابتة طول السنة، وإذا كنت ناوي أنزل حق السبيطي أجهز له مصير أمنظفه وأملحه قبلها بيوم ودايما معروف السبيطي بقوته من ياخذ الخيط وأفضل خيط للسبيطي السوفيكس الأميركي والييم الآخر هو صلاخ الميد والبياح بعد تجربتي صيد السبيطي مو صعب لكن يحتاج معرفة لأن لازم تكون متوجه لمكان يرعى السبيطي فيه وتعرف نوع الييم اللي يرعى عليه.

الهامور تصيده من يدلق سهيل

ويقـــــول: الهامـور طول السنة موجود لكن يغير مكانه بس بشكل عام تصيده من يدلق سهيل لغاية شهر ابريل وغرامه ويموت على المحايات ماله قلب عليه مثل الچم والشعم الصغير واليوافه، أتحصله بالميافر والطبعانات افضل وقت لصيدته بآخر الثبر والوقفة ودايما هاذي حزته.

النويبي ينصاد بالدفان

ويضيف: الأقواع الجنوبية بالخصوص جزيرة كبر الچنعد فيها يبين وصيده متعة ما بعدها متعة والنويبي ينصاد بالدفان والركسة يضرب على كل شي بالأخص الربيان والبربوج والخثاق اما الفسكر بالاقواع الجنوبية عند قاروة وقطعة عريفجان وماله قلب على الربيان.

طريقة صيد معينة للشيم

ويضيف: الشيم يبي ماية الحمل العود وتلقاها دايما بالدردور والصبية بسبب الجرة الحامية ولها طريقة صيد معينة لازم تكون علاق باعين ونص لي ثلاثة وميدراك ٠-٨ أو ٠-١٠ وأنا أفضل الييمة الحية للشيم وحداقة الشمال دايما ما تفتخر بصيدة الشيم لطيب مذاقها وحلاوة صيدتها، يبلش دخوله بعد البوارح وكثرته بشهر سبتمبر غرامها الييمة الحية الميدة اليميامة الباسية المچوة.

الشعم موجود طول السنة

وقال: شهر نوفمبر أتحصل الشعم الأصفر بغزر الأبراج وغزر الراس ويبي المصير ودائما يكون حجمه كبير وطيب واذا شد البرد يبي الربيانة والميدار الزريطي ويفضل مايه فيها جرة خفيفة وركة قصيرة وكل ما غزرت له بالشتاء كبر حجمه، وصيد الشعم الشتوي يكون بالنهار وبأول السجي، ولكن بالصيف يرغب بالشريب بحداق النهار والليل وطبعا موجود وبكثرة بالحيشان والدوحة والرشدان.

سلبيات البحر

واختتم القلاف قائلا: اكثر الأشياء التي تضايقنا نحن يا الحداقة هو تسكير الجون وحرماننا منه، وأيضا قلة المسنات وعدم إنشاء مسنات جديدة تتسع لهواة الصيد وافتقار بعضها للصيانة وأيضا بعض البويات لا يوجد عليها إنارة وهذا فيه خطورة على أصحاب الطراريد، وإذا بينت عليك السمكة أو كان الراس تحتك تقعد العالم تحوم حواليك وبعضهم ينزل خيطه بين مكاين طرادك فلازم يكون هناك احترام وذوق من البعض وربي يوفق الجميع.