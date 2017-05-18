قطعة بنية بداية دخولي لعالم الغوص

مصر فيها أفضل المغاصات عالمياً وأشهرها حطام الثيستلغورم



بدأ مشواره البحري وهو بعمر 6 سنوات، عشق صيد الخيط وأخذه حب الاستكشاف إلى معرفة طرق أخرى في الصيد، فكانت الأعماق بانتظاره.. صفحة «بحري» اليوم دخلت مع الحداق والغواص علي الشواف، ذكرياته وبداياته البحرية، ومتى اتجه إلى عالم الغوص، والدورات التخصصية التي اجتازها في الغوص، وما أفضل مغاصات الكويت والدول الأخرى، ومتى تبدأ أسماك الچنعد بالظهور، وكيف السبيل الوصول إلى أسماك الامبرجاك، وأخطر المواقف التي عاشها تحت الماء، وكيف يختار الشخص المسدس البحري للمكان والوقت المناسبين، كما أطلعنا الشواف على متعة حداق عمان وأسماكها ومحادقها المتنوعة، والنصائح التي قدمها على طبق من ذهب لعشاق الأعماق والخيط.. فإلى التفاصيل.

بدايتي في الحداق عندما كان عمري ٦ سنوات، كان والدي جواد الشواف يأخذني معاه للحداق بشرط إنهاء واجباتي المدرسية والحصول على درجات عالية وقد علمني والدي الصيد بالخيط عندما نكون بالطراد داخل البحر والسنارة على اليال، وكانت محادقنا البحرية في ذلك الوقت الركسة، عوهة، الحيشان والطبعانات وغيرها حسب مواسم الأسماك اما حداق اليال فكان بالفنطاس ورأس الأرض واسكلة الأبراج والشواطئ القريبة.



حداق عمان

ويضيف: الحداق في عمان ممتع والسمچة متنوعة وموجودة بكثرة ولكن تحتاج نوخذة يعرف الاقواع وتحتاج خيوط جبرة لأن الأسماك كبيرة وقوية ويمكنك الصيد بالسنارة والجق والتشخيط واللفاح، من أشهر مناطق الحداق في عمان منطقة الشويمية ومصيرة، بالنسبة لأفضل أوقات الحداق في عمان عندما يكون البحر هادئ فالاسماك متوافرة بمواسمها وشخصيا أفضل شهر نوفمبر.



أشخاص لهم الفضل في تعلمي الغوص

ويتابع: لم اكتف بمعرفتي بما هو على السطح بل أخذني حبي للاستكشاف والمغامرة للدخول في عالم الغوص، فكانت اول دورة لي في الغوص بالمعدات عام ٢٠٠٣ بالمركز الكويتي للغوص على أيدي مدربين محترفين في هذا المجال منهم الكابتن ناصر العثمان والكابتن عبدالله العقيل والكابتن اسامة زيدان والكابتن جابر القطان وغيرهم ممن كان لهم الفضل فيما وصلت اليه من مستوى في هذا المجال.



أول دورة وغوصة

ويقول: سلم الارتقاء في هواية الغوص بالمعدات يعتمد على عدد الدورات المجتازة فكانت دورة الغواص المبتدئ هي الدورة الاولى وفيها يتعرف الغواص على معدات الغوص وكيفية عملها والتعامل معها وكيفية معادلة الضغط أثناء الغوص والإشارات المستخدمة في الغوص والجانب الأهم كان شروط الأمن والسلامة وهذا الجانب مصاحب لجميع الدورات، وأول غوصة لي كانت في قطعة بنية وأحسست حينها بمتعة كبيرة وإنني دخلت عالم جديد مليء بالأسرار التي تنتظر من يكتشفها، وبعدها اخذت دورة الغواص المتقدم وهي المفتاح للعديد من الدورات التخصصية مثل الغوص الليلي والغوص العميق، في هذه الدورة يتعلم الغواص عملية الاتزان في الماء وأسس الملاحة تحت الماء والبحث والانتشال واستمريت في أخذ الدورات حتى حصلت على شهادة مدرب غوص بالمعدات وأكثر من عشر دورات تخصصية منها الغوص الليلي والعميق وحطام السفن والتصوير تحت الماء وغيرها.



رحلات غوص خارجية

وذكر أن خلال دورات الغوص شاركت في رحلات عديدة للغوص خارج الكويت منها شرم الشيخ والغردقة في مصر والتي تعتبر من افضل المغاصات عالميا لما فيها من تنوع كبير في احيائها المائية والكثير من حطام السفن ومن أشهرها حطام الثيستلغورم وهي سفينة بريطانية أغرقت من قبل الألمان في أكتوبر ١٩٤١ أثناء الحرب العالمية الثانية، والغوص على هذا الحطام ليس سهلا ويصل العمق فيها الى ٣٥ مترا تجربتي فيها كانت جدا ممتعة.



اليونان ودورات الغوص

ويضيف: بالنسبة للغوص الحر والصيد تحت الماء كنت اعرفه مسبقا بالمعدات البسيطة ولكن حبي لهذه الهواية جعلني اسافر الى اليونان لأخذ دورات متخصصة في الغوص الحر على أيدي مدربين محترفين في هذا المجال وذلك ساعدني على تعلم كتم النفس تحت الماء مدة أطول والنزول لعمق اكثر، وأفضل أماكن للغوص بالكويت جزيرتي قاروه وأم المرادم حيث تنوع الأحياء البحرية كالأسماك والمرجان والرؤية فيها تحت الماء أفضل من أماكن اخرى.



اسماك الچنعد تعبر مجموعات

وقال: تبدأ سمكة الچنعد بالظهور في شهر مارس الى نهاية ابريل وهي محببة للغواصين لانها تخرج مهاراتهم فهي تحتاج لان يبقى الغواص فترة أطول تحت الماء والانتظار لحين ظهورها فهي سمكة فضولية وغالبا تعبر على مجموعات وايضا قيمتها الغذائية العالية هذا ما يجعلها هدفا للغواصين، تتواجد سمكة الامبرجاك في المياه المفتوحة وحول الجزر وهي سمكة حذرة في اغلب الأحيان وتحتاج الى لبس «مموه» وهدوء بالحركة للاقتراب منها للحصول على إصابة قاتلة.



مواقف خطرة

اخطر موقف حصل معي عند إصابتي لسمكة الهامور بين الصخور وكانت الإصابة في الرأس وعندما أردت اخراجها من بين الصخور ألتف علي الحبل وعلقت في القاع ولحسن الحظ اخي كان يغوص معي ويتابعني من على السطح فنزل وخلصني.



المسدسات البحرية واستخداماتها

واضاف: المسدسات استخدمها بأنواعها وعلى حسب مكان الغوص، مسدسات الضغط تكون فعالة في المياه الضحلة والأماكن الصخرية ويمكن ادخالها في الفتحات الضيقة بين الصخور دون ان تتضرر وهذا ما يميزها ولكن قوتها تقل كلما زاد العمق بسبب الضغط وأنها تحتاج الى تعبئة بعد عدة ضربات لتستعيد قوتها، اما مسدسات السير فهي فعالة في المياه المفتوحة وأطوالها تساعد على اقتناص الهدف من مسافة أفضل كما ان قوتها لا تضعف بالعمق وأنها لا تحتاج الى تعبئة وهذا ما يميزها، هناك أيضا أداة بدائية وممتعة للصيد وهي رمح القمبار pole spear واعتبرها احترافية وممتعة خاصة في الميافر وصعوبتها انها غير متصلة بحبل مع الغواص مما يتحتم على الغواص الدقة في إصابة السمكة في نقطة قاتلة كالرأس او شل السمكة بإصابة العمود الفقري من ثم اخراجها معه الى السطح.



ختامية

ويختتم الشواف قائلا: أحب انصح اخواني الحداقة والغواصين باتباع إجراءات الأمن والسلامة والحرص عليها ووضع سترات النجاة على المركب اما الغواصون فيجب عليهم ان يتذكروا ان اكبر خطر عليهم هم أنفسهم في عدم اتباعهم ما تعلموه اثناء الدورات والحرص على وجود زميل ملازم اثناء الغوص وربي يحفظ ويرزق الجميع.





