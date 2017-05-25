صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالعزيز القطان الذي بدأ مشواره البحري وهو ابن 7 سنوات، فكانت الحيشان اولى محطات التولع بالخيط وسحبة السمكة، وقد حدثنا عن افضل اوقات صيد اسماك السبيطي والشعم والنويبي والهامور والبالول والشماهي وافضل اوقات صيد بعض الانواع التي يبحث عنها كل حداق كويتي، وكيف الرجوع للمسنة بسبيطي اقرع او هامور يكون فخرا له، كما اطلعنا القطان متى يستخدم الحداق طريقة الركه والعلاق لصيد اسماك النويبي وافضل رحلات صيده التي خاضها بخيطه ورجع منها بصيد حفر صداها ذاكرته وعلى ماذا يبحث بكل رحلة صيد ومعلومات جديدة ومفيدة، فالى التفاصيل:

بداية، تولعت بحب البحر وسحبت الخيط منذ الصغر عندما كان عمري وقتها 7 سنوات، وكنت في تلك الايام ارافق والدي خلال رحلات صيده للمحادق الشمالية مثل الحيشان والدفان والرشدان، وكان يرافقني مع الوالد صديق الطفولة بدر الكندري، وكنا نستمتع مع بعض بالصيد، وكان الوالد مدرسة بحرية متكاملة، كل شيء موجود، وتعلمت منه الطريقة الصحيحة للموادع والترديع واحجام الخيوط والميادير وحسبة الماياة واشياء اخرى كثيرة مفيدة، واذا تبي تعرف اول سمكة اصطدتها اقولك الشعم محبوب الجميع، وبعدها تولعت بالسمكة وضربتها وسحبتها، وكل واحد حاب يعرف شنو السمكة الحاضرة الآن اقول له عليك بالمحادق الجنوبية لتوفر سمكة الفسكر، واذا انك تدو الزين عليك بالشمال تحصل النقرور بالركسة وبأعداد طيبة.

متى يحضر السبيطي

ويضيف: السبيطي الكل يعشقه ويبحث عنه وصاحب الخبرة هو الفائز دائما لأنه يعرف متى يحضر السبيطي وشنو الييمّة اليضرب عليها وعارف ماياته الصح يعني يجهز عدته الخاصة من الالف الى الياء حتى يرجع للمسنة ومعاه الغالي السبيطي وبلا شك ان السبيطي له ضربات محسوبة لأنه ذكي وحذر، واقول حق كل باحث عن حبيب الملايين عليك بالمناطق الصخرية، واحرص على الاسياف الطيبة وبيمتك اخذها من نفس مرعاه وتكون فرش وهذا الشيء لضمان صيد السبيطي ومن اهم الاشياء التي يفضلها السبيطي هو المكان الهادئ جدا وافضل وقت لصيدته حزة الفجر واحرص على ييم السلس والزورية.

الشعم سمكة ذكية

ويتابع القطان: الشعم له ناسه واليحبونه كثيرون لأنها سمكة تنهب الييم منك بطريقة ذكية وتحتاج الى تكتيك معين لتلطشها وافضل اماكن تواجدها هي منطقة الحيشان والرشدان، ولكن مع الاسف حاليا ممنوع الصيد بها، ولكن هناك اماكن بديلة لصيد الشعم ويعرفها النواخذة كمداخن الصبية وغيرها من الاماكن التي تكون فيها صخور واحرص على بداية السجي.

الهامور والبالول والشماهي

ويقول: الهامور والبالول هما عز المائدة الكويتية وصيدة الهامور تعطي صاحبها الابتسامة والفخر، وهما متواجدان على مدار العام لأنهما من الاسماك المستوطنة وغير مهاجرة كما بعض الانواع الاخرى، وغالبا ما يكون صيد الهامور بشهر يوليو ويضرب اكثر شيء على المحاياة مثل الشعري والچم التي أحجامها تكون قرابة كف اليد والبالول أفضل موسم له يبدأ من شهر يوليو لغاية أكتوبر وييمته الميد أو الربيان أو الخثاق، وطبعا هناك نوع من الاسماك طيب وله رغّابة وهو الشماهي بصراحة سمكة قوية بضربتها وسحبتها عرّده وغالبا يكون حضوره بشهر أكتوبر وأفضل ييم له الربيانة الجامبو والميد ويتواجد بكثرة بمناطق الصبية وأحجامه طيبة.

النويبي خالي الدسم

ويضيف: لا يوجد حداق ما صاد سمكة النويبي وهي معروفة عن الكل وذلك بسبب كثرتها بالمحادق الشمالية وغير ذلك لحمها طيب وخالي من الدسم وأكثر أماكن تواجد النويبي في الاماكن الصخرية والطينية وموسمها يبدأ من أكتوبر ولغاية أبريل وصيدتها تكون بالركة والعلاق وبالنسبة للركة يفضل استخدامها في دورة الماية أما العلاق فيفضل استخدامها أول السجى وأفضل ييم للنويبي صلاخة الميد بالدرجة الاولى والربيان.

رحلات صيد محفورة بالذاكرة

وقال: من أفضل رحلات صيدي التي رجعت منها للمسنة بصيد طيب كانت مع ولد خالي محمد القطان ويومها صيدنا كان وفير واصطدنا 20 شعري وبالولين و9 شعوم أحجامها راهية وهامور واحد ورحلتي الثانية مع صديق الطفولة بدر الكندري ويومها ثلاجاتنا سدحنا فيها 3 سبيطية و6 مزيزية و4 بواليل و28 فسكرة طبعا لكل هذه الرحلات كانت قبل المنع وأحب أن أقول للمسؤولين عند منع الحداقة من الجون وأتمنى منهم أن يعيدوا النظر على الاقل يفتحون لنا الجون لمدة 3 شهور.

دوراتي السبيطي والشعم والمزيزي

ويضيف: دائما دوراتي برحلات صيدي عن سمكة السبيطي والشعم والمزيزي بصراحة هذه الأنواع لها مكانة خاصة عندي وذلك بسبب ان حداقي دائما بالشمال وسمكة الجنوب معروفة تكون عرده وناشفة وطعمها لك عليه، أما سمكة الشمال الطعم روعة ولحمها طيب وذلك بسبب ان ملوحة الماء في الشمال أقل بكثير من الجنوب.

ختامية

واختتم القطان قائلا: أولا أحب أشكر جريدة «الأنباء» على تخصيصها صفحة «بحري» التي تهتم دائما بكل ما يخص الحداقة ومشاكلهم والبحر، وأرجو من اخواني الحداقة الاهتمام بالبحر والمحافظة عليه لأنه تراثنا والحرص كل الحرص على اللايف جاكيت والاسعافات الاولية كاملة ورسالتي للمسؤولين افتتحوا لنا الجون فنحن أولى أن نحافظ عليه.