صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالغواص المتمرس فواز الصقر الذي امتعنا بمعلوماته البحرية الفريدة، وحدثنا عن بداية انطلاقته الى عالم الغوص والصيد بالمسدس البحري واكثر الاماكن تنوعا بالصيد في الكويت ولماذا سمكة الچنعد هي الهدف بكل رحلة غوص؟ والاختلاف الموجود بين غوص المياه الضحلة وغوص الاعماق، كما اطلعنا الصقر على اكبر ما يواجه الغواص من اخطار حقيقية وغوصه خارج الكويت وما الاسماك المتوافرة بجزيرتي قاروه وام المرادم وافضل انواع المسدسات البحرية التي يستخدمها خلال غوصه والمسابقة التي نظمها مع اصدقائه ولاقت استحسان الكثيرين، فالى التفاصيل:

متى بديت الغوص ومن يرافقك وما الاماكن التي تقصدونها؟



٭ مشواري البحري بالغوص بدأ في العام 2001 وكان وقتها غوصا حرا ولم نكن نطلق عليه هذا الاسم وقتها كان مجرد سنوركل على سطح البحر والغوص بمعدات بسيطة وبأعماق لا تتجاوز الـ 5 امتار، وكان اغلب الغوص بالاماكن المرجانية للبحث عن الاسماك الصغيرة مثل الفسكر والينم والبالول والهامور وغيرها، بديت مشوار الغوص بتشجيع وتحفيز من اخواني عبداللطيف الشاهين وعبدالوهاب الشطي وسعد الفودري، وكانت الفكرة مشابهة لصيد البر (استخدام المسدس تحت الماء).

ما افضل اماكن الغوص في الكويت وما السمكة المتوافرة فيها؟



٭ افضل اماكن الغوص لدينا تكون عادة بالجنوب وافضلها جزيرتا قاروه وام المرادم، وذلك بسبب توافر الاسماك فيهما وتنوعها والاسماك المتوافرة هناك كثيرة كما ذكرت قبل قليل، ولكن أغلب الشباب حريصون على سمكة واحدة وهي سمكة الچنعد وبعدها يأتي باقي الأنواع أمثال الحمرا والشقارة والنعيمية وأسماك الحمام بأنواعه. وأذكر أول غوصة لي كانت بقصار الزور مع صديقي عبداللطيف الشاهين وعبدالوهاب الشطي بعد هذه الغوصة تولعت بشيء اسمه غوص.

غصت خارج الكويت؟



٭ بمجرد ان الواحد يبدأ يغوص ويعشق هذا النوع بعدها يبحث عن شيء فيه اكثر مغامرة واكشن، ناهيك طبعا عن توافر انواع واحجام من الاسماك، فلهذا اغلب الغواصين الذين مروا علي وانا واحد منهم، بدأت اغوص بأماكن ودول غير الكويت، وقد غصت بجزيرة سقطرة اليمنية والبحر الاحمر والمالديڤ والفجيرة، وكان الغوص بهذه الاماكن جدا ممتاز وتجربة اجتمع فيها كل شيء: مغامرة، اكشن، تحدي، جمال وسحر رباني.

حدثنا عن الهامور؟



اسماك الهامور تعتبر من اسهل الاسماك بالصيد، سمكة ملقوفة وبعض الاحيان تكون هجومية، فتكون عادة واضحة للغواص، واثقل هامور صدته كان بوزن ٥٥ كيلو على عمق ١٥ متر، سمكة راسها يابس، وتكسر اسهم المسدسات، وبالنسبة لي صيده غير متعب، بس مانقدر نقاومه لاننا تعلمنا من صغرنا ان الهامور من افضل وارغب انواع الاسماك، حتى وقت بيع السمك دائما كيلو الهامور اغلى.

لماذا الشباب يبحثون عن الچنعدة دائما؟



٭ كل شيء صعب بالصيد والندارة يكون مرغوبا بمختلف المجالات، وسمكة الچنعد لها وزن عادة يتراوح ما بين 10 و20 كيلو، كما أن لها قوة مقاومة عجيبة وصعبة حذرة، ولذة صيدها بصعوبتها.

كثير من الشباب له مسدسات بحرية مختلفة بالنوع والحجم وأنت ماذا اخترت لنفسك؟



٭ بالنسبة لي أستخدم فقط مسدس السيرلان مثل ما ذكرت في السابق أنني أفضل الغوص بالبحر المفتوح، ومسدس الضغط من الأمور القديمة نتكلم من بداية التسعينيات أو أقدم شوي الى بداية الألفين، بعدها طغى مسدس السير وذلك بسبب سهولته وقوته وأيضا سهولة التعديل عليه.

هل يختلف غوص المياه الضحلة عن غوص الأعماق؟ وما الفرق بينهما والمخاطر؟



٭ مجرد النطق بهذا الكلام يبين اختلافا كبيرا بالصيد والتحدي، الأعماق الضحلة مخاطرها بسيطة وأساسها التعامل مع السلاح، أما بالنسبة للأعماق فخطرها يكمن في التعامل مع كتم النفس والاعتماد على الأوكسجين بالمخ ويجب التقيد بغوص الأعماق بسرعة البديهة والحرص على إجراءات السيفتي. والالتزام بالغوص مع مرافق لأنك ممكن تواجه مشاكل غير متوقعة سواء بالمعدات أو مع الأسماك التي تريد اصطيادها.

ما أكبر خطر على الغواص؟



٭ أكبر خطر هو البلاك أوت وهو ما يسمى نقص الأوكسجين، فعندما يشد الغواص على نفسه ويخسر الكثير من الطاقة بحبس النفس قد يتعرض للبلاك أوت وللأسف نرى كثيرا من الغواصين يتهاونون بهذا الشيء والسبب سمكة لا يتجاوز سعرها 20 دينارا، ومن الجدير بالذكر أنك قاعد تتحدى شيء في بيئته وهذا الأمر يتطلب الوعي له.

سمعنا أنك مع أصدقائك نظمتم مسابقة للغوص، حدثنا عن هذه التجربة.



٭ نعم صحيح، وللتو انتهينا من مسابقة الكويت الرابعة للغوص الحر والصيد وهي المسابقة الرابعة على مدى 4 سنوات والوحيدة بالشرق الأوسط والوحيدة بالعالم بمثل قوانينها.



1 ـ تشكيل فريق للمشاركة لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة اشخاص على ان تتم المشاركة بالغوص بعدد زوجي والمضاف قابل للتبديل.



2 ـ اختيار يوم واحد للمشاركة ويوم بديل في حال سوء الأحوال الجوية.



3 ـ المدة الزمنية للمشاركة هي 6 ساعات تبدأ من نزول أول غواص للماء وذلك يشمل التنقلات بعد البدء.



4 ـ صيد عدد 15 سمكة من الأسماك المدرجة بالجدول على ان تحتسب النقاط لكل كيلو حسب ما هو موضح أدناه.



ـ الشقارة والنعيمية 10 نقاط/ للكيلو، الجنعد 9 نقاط، السكن والاميرجاك 8 نقاط، التونا وعيفوه 7 نقاط، جي تي وغنفلوص وغزالة 6 نقاط، حلوايوه 5 نقاط، ربيب وطلاح وقفدار وعظيمي 4 نقاط والدويلمي 3 نقاط.



5 ـ عدد المشاركات مفتوح دوليا مع توافر القوارب للايجار مع مرشدين الغوص.



6 ـ رسوم تسجيل 25 دينارا وذلك كمكافأة لمنظمين الرحلات ولا تدخل في الجوائز.



7 ـ اعتماد القرارات وجميع ما يتعلق بأمور المسابقة عن طريق اللجنة المنظمة ومن أهم القرارات (تعويض الفريق بيوم بديل في حالة سوء الأحوال الجوية).



8 ـ حدود المسابقة ستكون 85 كيلو من نقطة الانطلاق (الخور المفتح) وعند الانطلاق من اي نقطة أخرى سيتم التقدير من قبل اللجنة كما يمنع التوجه جنوب شرق.



9 ـ هناك شروط ومواصفات للقوارب المشاركة تعتمد من قبل اللجنة قبل المشاركة.



10 ـ وزن الأسماك يحدد بالزيادة أو النقصان للحصول على رقم صحيح 5.0 أقل أو أكثر من الإجمالي (النوع).



وبشكل عام المسابقة تضم أكثر من 150 غواصا من 14 دولة وصداها قوي ولاقت النجاح في جميع المعايير.

كلمة أخيرة.



جميع الصيد الذي يراه البعض بالغوص وبأعداد كبيرة يكون من غواصين كثر يعني بالرحلة يكون معانا 10 غواصين، فلو كل واحد من الـ 10 اصطاد سمكتين إلى ثلاث سوف تكون الكمية كبيرة، ولا تعتبر صيدا جائرا كما يقول البعض، واعتقد النقطة واضحة للجميع، وشكرا لكم يا جريدة «الأنباء» والمتمثلة بصفحة «بحري» على هذه المقابلة واهتمامكم بجميع ما يخص البحر من هوايات.