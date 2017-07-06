إعداد: هادي العنزي

تولع بالحداق، فكان له نصيب الأسد من الصيد، اكتسب الخبرة من والده فعشق مسكة الخيط وضربة السمكة، ودخل الى عالم الغوص فكانت الأعماق له ملاذا.



صفحة بحري تلتقي الحداق والغواص سعود العميره الذي حدثنا عن بداياته وعن انواع أسماك الجنوب التي بدأت بالانقراض، وكيف يفوز بالسبيطي الأقرع، واين تتواجد سمكة الچنعد؟ كما اطلعنا العميره على اخطر موقف له بالغوص، ولماذا يحب الغواصون الاكشن؟ وافضل رحلة صيد كانت له بالحداق والغوص، إلى غير ذلك من النصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة والغواصين، فإلى التفاصيل:



أول بداياتي مع ابوي يوم كنت صغيرا طبعا جنوب ببنيدر كان عندنا شاليه وبدايتي كنت احدق اسياف مع الوالد وكنا ندور السبيطي وكانت السمچه المفضلة للوالد وكان ابوي ما يطلعنا بالطراد يخاف علينا من البحر وصواديفه لا سمح الله كنت انا واخوي صغار بالعمر والبحر ماله امان وهذي امور السلامة يحرص عليها الوالد.



أسماك الجنوب انقرضت



يضيف: اكثر اماكن الصيد اللي اروحلها واحبها وتقدر تقول متعود عليها جنوب من صار عمري 14 بدا ابوي يأخذني بالطراد وكانت الأماكن اللي يروحلها غالبا القصاصير وقريب الأسياف المنطقة الجنوبية وكانت أكثر السمچ اللي ندوره الهوامير والشعاريه وهذاك الوقت الشعري كانت احجامه كبيرة وكنا نحب صيدته وأسماك الجنوب ومنها تقريبا انقرض مثل الحمرا والنهاش وعندما كبرت امتلكت طرادي الخاص وكنا نروح للجزر ولما حسيت ان الصيد قل طبعا حولت غوص.



السبيطي الأقرع أصيده بالخثاق



ويتابع: السبيطي والشعم لهما طعم خاص بالصيد ومتعة، سحبة السبيطي بالذات ما توصف والسبيطي له حزتان المغرب والفجر وانا اغلب ما اصيده حزة الفجر ونحدقله بخثاق او صلاخة ميده والمصران معروف بس انا كل ما اجهز له مصير الصراحة ما ذكر اني صدته يمكن مزيزي وشعم صدت بس الاقرع ما اصيده الا بالخثاق وصلاخة ميدة والشعم اماكنه وايد جنوب عند المرابط او المضروبة والحيشان سابقا والييم المفضل للشعم الشريب ماله چبد عليه.



الچنعد على أطراف الجزر



وقال: الچنعدة معشوقة الجماهير وأكثر الغواصين واهل التشخيط والجقنق يحبون صيدته ويبتدي وقتها من شهر ديسمبر الى نهاية يونيو وانا اروح اغوص حق الچنعد بأطراف الجزر عند ام المرادم وقاروه وكبر من نص ديسمبر.



الغواصون يحبون الأكشن



ويتابع بالقول: الامبرجاك اخذت سمعة والغواصون بالذات يحبون يصيدونها للعلم ان طعم السمچة بالأكل مو مرغوب، انا الصراحة ماذقتها بس اللي جربها يقول ماتسوى تعبها لكن الغواصين يحبون الاكشن بالنسبة لأماكنها، اغلب الغواصين يصيدونها بالارياق والسمچة بالعادة تكون مغزرة من الـ 15 مترا لي العشرين وتلقاها بالـ10 أمتار لأن صدناها بهالعمق والصيد توافيج اكثر من انه يكون فنا لأنه اكيد مهارة كل غواص تفرق عن الثاني بس الوفقة من الله والامبرجاك سمچة قوية واحتمالاتها قوية انها تاخذ الصيخ عليك وتلفه وتلفه بالريق اذا كنت طاقها عند الريق يبيلها حذر.



موقف خطر بالغوص



ويتابع: لا شك ان الغوص فيه خطورة ومو اي احد يغوص الا ماخذ دوره تعلمك الاخطار والسلامة منها والموقف اللي صارلي والحمد لله عدى على خير كنت اغوص ميافر وكنت حاط المشك اللي احط فيه السمك بحزامي وكان عبارة عن خيط المونو والمسمار او الصيخ مو متأكد من اسمه وانا غايص شفتلي بالول بالميفره وكنت احاول اصيده وبآخر النفس كنت بطلع وانا طالع الا المشك فالت المسمار وطبعا مثبت الخيط بالحزام وشار المسمار او الصيخ بين الصخر وطبعا اخر النفس جاني ارتباك كنت اضرب احاول اطلع ماكنت افكر بس لما هديت اعصابي وهذا امر مهم بالغوص عشان تقلل من نبضات القلب ولا تستهلك الاكسجين اللي بجسمك قدرت اشوف المشك واطلعه من الصخر والحمدلله عدت بسلام.



مسدس السير والضغط



ويقول: أنا أستخدم مسدس السير وما جربت الضغط بس اللي اعرفه مسدس الضغط قديم وحاليا قليل اللي يستخدمونه واللي اعرفه ان مسدس السير اقوى وصيانته اسهل وما تكلف والضغط الصراحة مالي خبرة فيه لاني ما اعرف أحد استخدمه من ربعي.



أماكن الصيد تختلف مع المواسم



ويضيف: الصراحة تفرق اماكن الصيد باختلاف المواسم، الصيف اروح للميافر وبالشتاء اروح للجزر عشان الچنعد، ومن شهر مارس الى يونيو الارياق، وهذا افضل موسم احب الصيد فيه، وافضل طلعات الصيد الصراحة واجد ما دري اذكر اي واحدة بالحداق اوالغوص بس في طلعات حداق مميزة عندك جنوب كنت انا وعمي واثنين من عيال عمي صدنا اكثر من 40 نويبية من الاحجام العملاقة خاصة جنوب معروف قلة هالسمچة وفي ذلك الوقت ما عمرنا صدنا النويبي في الجنوب وغير الشماهيه العملاقة والغوص من الطلعات المميزة كنت انا ومعاي خمسة من الربع ضرب علينا الچنعد وصدنا اكثر من 11 چنعدة من الاحجام الطيبة ومع فسكر كبار وبواليل وشقاره وشعاريه وكان حلاوة الطلعة ان السمچ متنوع.



الغوص خارج الكويت يبيله تجهيزات



ويضيف: رحت حداق خارج الكويت بس مارحت غوص بس نية الغوص خارج الكويت موجودة بس يبيلها بعض التجهيزات والدول اللي حدقت فيها عمان والامارات والسعودية، واكثر شي يضايقني بالبحر الجتات والشباب المستهتر اللي واضح انه موعارف خطورة اللي يسوي بالجت سواء عليه او على اللي يسبحون.



ختامية



ويختتم سعود العميره بنصيحة الى رواد البحر قائلا: أهم نقطة هي نظافة البحر، وأنصح الحداقة اهم شي نوع السمچة وحجمها لا يصيد الاخضر واليابس بمعنى لا تصيدون السمچة الصغيرة، وأتمنى أن يفكنا الله من المشابك والقراقير واهل العديد اللايثه واحرصوا يا شباب على الإسعافات الأولية كاملة وعدة السلامة، وسلامتكم.