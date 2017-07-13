صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق حمد العطار الذي حدثنا عن بداياته مع والده وجده، وأهم الأساسيات البحرية التي تعلمها منهما، وأين يتواجد الشماهي، ومتى يضرب، وأفضل ييمة له، ومتى موسمه، ومعلومات أخرى فريدة عن أسماك الشعم والنويبي والفسكر، ومتى يكون موسم صيد النقرور، وأين يتواجد، وما السمكة الحاضرة الآن، ولماذا الدردور والركسة هما وجهة الحداقة الآن، كما أطلعنا العطار على أوقات صيد سمكة السبيطي، وماذا يحتاج الواحد للفوز به، وأفضل أنواع الييم التي يضرب عليها وعدم لشطه إذا ضرب على الخيط ومعلومات بحرية مميزة لحداقنا اليوم، فإلى التفاصيل:

بديت هواية الحداق منذ الصغر تقريبا سنة 1988 اول مرة دشيت البحر كانت مع المرحوم جدي والمرحوم الوالد كانت وجهتنا الى الركسة وتعلمت الكثير منهم كالترديع والموادع وحسبة المايات وأين تتواجد أفضل أنواع الأسماك ومتى أستخدم نوع الييم حق السمكة التي أريدها والوقت المناسب للصيد وأمور كثيرة تخص البحر وعندما اصبح عمري 18 عاما شريت طراد بحجم 18 قدما وبدأت بالاعتماد على نفسي وأروح للمحادق الشمالية والجنوبية.

الشماهي قوية وعنيدة

ويضيف: الشماهي متوافر بالدردور او بطبعانات او الاقفاص البحرية ويضرب على الوقفات ويحتاج خيط كبير 70 وفوق سمكة قوية وسحبته بالخيط نااار، وغير ذلك فهي سمكة ونيسة وتحس انها حرام تتصاد لما فيها من قوة وعناد، وأكثر شيء يشدني لهذه السمكة ان صيدها ليس في كل وقت لأنها تحتاج دائما لمعرفة اين تتواجد والحاب بصيدها عليه بالغزر وبالنسبة لييم الشماهي فهناك انواع معينة تكون وحدة بوحدة يعني الشماهي يجيك مطفي ومنها الربيانة العودة، بالنسبة للنوع الثاني من الاسماك المحبب عندي هو النقرور وموسمه يبدأ من شهر أبريل وحتى نهاية يوليو وطبعا بفضل اكل الانثى لطراوة لحمها ووجود اكياس البيض بداخلها وأفضل اماكن تواجد النقرور يكون بالأرياق وقاروه والركسة ونيوة جليعة والزور ولكن مع الأسف في الآونة الأخيرة اصبح النقرور مهددا بالانقراض وأفضل ييم للنقرور الربيان والخثاق، وحاليا افضل اماكن الصيد والسمكة المتوافرة فيها اقدر اقولك الدردور والركسة لأنها فيها يحضر الشماهي وفرخ الشماهي ولا تنسون وقفة الماية.

السبيطي وما أدراك ما السبيطي؟!

ويتابع: السبيطي وما أدراك ما السبيطي فهو من الاسماك الحذرة والذكية التي تحتاج الى طولة البال والهدوء، ولصيده أوقات وأماكن مثل قبل الفجر عندما تثبر الماية وغالبا يحضر على الأسياف بموسم البوارح ويحتاج للهدوء، ومعروف عن السبيطي ان يجيك بمجموعات وأفضل ييمة له هي الطرّية ولا تفكر انك تحدقله بييم بايت علشان لا تضيع وقتك على الفاضي وأحسن ييم له النقاقة (فريالة) مصران الدجاج والزوري والميد والليوافة والسلس وصلاخة الحاقول والوحر والعوم والعجينة وإذا ربي رزقك وضرب عليك سبيطي لا تفكر انك تلطشه، ولازم ترخيله الخيط شوي وبعدين تعطيه علشان يطقه الميدار عدل، وربي يوفق بالكل.

الشعم والنويبي والفسكر

وقال: تتواجد سمكة الشعم في المنطقة الصخرية بالشتاء يفضل الصيد قريب الاسياف والييم شريب او ربيان، الاماكن الحيشان او الرشدان وتحتاج الى خيط ضعيف من 25 الى 35 والميدار صغير، والهامور ماله موسم محدد وموجود طوال السنة ويمتاز بلونه الصخري وسرعة الاختباء في الميفرة (بين الصخور)، وأفضل الأماكن بالنسبة لي حداق الجنوب بالأخص الارياق لأن السمج مخلط والماية غزيرة، والنويبي متوافر بأكثر من مكان انا افضل الدفان او الحيشان وأفضل ييم صلاخ الميد، والفسكر متوافر بالأرياق بأحجام كبيرة على وقفت الماية، وطافح فوق عند البايبات احدقله طفاحي على ربيانة.

أكثر ما يضايقني بالبحر

ويضيف: أكثر الأشياء التي تضايقني بالبحر سوء المسنات وقلة المراسي وارتفاع أسعارها المبالغ فيه، وسوء استعمال الجت سكي عند بعض الحداقة واللي يضايقني وصاخت البحر ورمي المخالفات والأوساخ.

ختامية ونصائح

ويختم العطار قائلا: أنصح اخواني الحداقة باستخدام الخيوط والميادير الاصلية واتخاذ اجراءات السلامة مثل الطفاحية والتأكد من اضواء الطراد والبنزين والاهتمام بنظافة البحر ويجب أن يكون معك فيوزات احتياطية وبطارية.