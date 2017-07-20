أحمد شاكر حداق خبرته بالصيد مميزة، عرف فن مسكة الخيط من والده، مواسم الأسماك ما يطوفها، خيوطه جاهزة ويضرب ضربته ويرجع للمسنة بكوكتيل من الأسماك.



صفحة «بحري» اليوم أولى محطاتها معه كانت عن أسماك النويبي متى موسمها وييمتها، وأين أماكن الشعم وأفضل اوقات صيده، وكيف يختلف صيد الهامور والبالول بين معشر الحداقة، وأفضل رحلة صيد كانت له، كما اطلعنا شاكر على أماكن الصيد الدائمة له، وما هي السمكة الذائع صيدتها الآن بين الحداقة ومعلومات فريدة بالصيد خصها لعشاق الخيط والسمكة.. فإلى التفاصيل:

بديت الحداق من قبل 20 سنة وكان عمري حزتها 16 سنة وعلمني الحداق الوالد كان يوديني شاطئ الشويخ على اليال، وأكثر الأمور التي تعلمتها منه حسبة الماياة والموادع والترديع وشلون اتصرف اذا ضربت سمكة على خيطي وأفضل مواسم الصيد وما هي أفضل أنواع الخيوط وأشياء بحرية متنوعة كثيرة، وأول طلعة حداق بالطراد كانت مع النوخذة محمد مال الله حتى للحين اذكر اول سمجة كانت قرقفانه كبيرة، وبعدها انطلقت الى عالم الصيد وبدأت اغزو البحر بخيوطي وأذهب الى المحادق الشمالية مع الأصدقاء وصيدنا شعم ونويبي وبواليل.

نويبي الشتاء بالغزر

ويضيف: النويبي موسمه بالشتاء وأحجامه كبيرة تحصلها بالغزر الدفان والبويه الصفرا والونانه وبالنسبة حق الييمة معروفة الروبيان، بس كل وماله يقل ويصغر حجم النويبي، قبل كان ينصاد (ثنتين مع بعض) ومن كثرته، حاليا بسبب النفوق والمد الاحمر والصيد الجائر، وأصبحت أعداده بالنازل وحتى الأحجام ليست كما في السابق مع الأسف.

الشعم يكثر بقطعة الحيشان

ويتابع: الشعم موجود في كل وقت صيفا وشتاء ويكثر في قطعة الحيشان التي حاليا ممنوع الحداق فيها، وقطعة الفنطاس، وطبعا بلا منازع الشريب اييب راسه، وحاليا موجود بالفنطاس اتصيده على حزة الثبر وبأحجام طيبة.

السبيطي يضرب على الخيط الناعم

ويقول: السبيطي سمجه ذكية ومو سهل صيدته ويبيله صبر وفن في سحبته لأنه يضرب على خيط ضعيف حجم 45، ولازم تاخذ وتعطي معاه لين ما اتوصله بالطراد عندك او على اليال، ينصاد طبعا حزة الفجر او حزة المغرب، وكل حداق يتفنن بالييمة حق السبيطي، ناس اتحطله مصير وناس عجين والأغلب يشك زوريه حية وكلهم ينفعون وشغلهم ماشي ويكثر صوب الصخر وإذا تبي حجم XXL اتحصله بالجنوب صوب الخيران.

الهامور والشماهي

ويضيف: الهامور والبالول يختلف صيدهم في ناس اتصيده بالمحايات اتحطله مچوه او يميامه بس اهم شي لازم اتكون حية ولازم خيطك علاق واتحصله عايش بالطبعانات والميافر، وفترة من السنة اتحصله طافح في جزيرة فيلچا بين الميافر، وطبعا المكان سري وما يعرفه الا بعض من اهل فيلكا وما يقولون المكان وين، وأما بخصوص الشماهي معروف خلف جزيرة عوهة والييمة ربيانة عودة وإذا صدته أبشر بالخير، لأن الشماهي دائما ما يكون بروحه، ويأتي «زرف» بمجموعات مع بعض.

قوعة كوكتيل

ويضيف: فضل رحلة حداق كانت بالشتاء بقوعة 90/90 كانت عندنا قوعه اسمها كوكتيل من كثر صيدها (سكن وشعم وشعري وهامور وبواليل وشنينو) الكمية ما اذكرها انه كل واحد يرجع البيت معاه خير من الله وعدد من كان معاي بالحداق العم المرحوم محمد حاجي وأخوه سليمان حاجي.

الجنوب يتميز بالغزر والأسماك الراهية

الشمال دائما صيده احجام صغيرة بس طعمها احلى وأقواعها ما فيها غزر، اما الجنوب فأحجام السمج كبيرة وراهية وفيها انواع ما تحصلها الا بالجنوب مثل الفسكر والحمرا والچنعد والعندق والنهاش ويتميز الجنوب بالغزر، وحداقي ليس له مكان معين وين اتحضر السمجه اروحلها حتى لو أضطر اسافر لها مثال السفر الى عمان مناطق (شويميه، مصيره، خلوف، خصب) بس استمتع أكثر شيء بصيد النويبي وأكله.

صيد الجققن مكلف

ويتابع: صيد الجققن هذي هواية حديثة حاليا بالكويت ولها ناس متخصصة فيه بس هواية مكلفة بالنسبة حق الجق او الماكينة او السنارة، طبعا نوع الجق يعتمد على جرة المايه ولونها وعمقها ودائما يستخدم بالغزر وحداقها عند الجزر (ام المرادم وكبر) وصيدها معروف چنعد ضلعه حمام دويلمي.

أمنيات بحرية

ويختم أحمد شاكر قائلا: أتمنى نرجع انخاف على بحرنا نفس قبل علشان اعيالنا اتحصل هواية يمارسونها بالبحر يعني مثلا نظافة البحر لما اتغوص بالبحر اتشوف الهوايل مزبلة تحت خصوصا علب المشروبات الغازية تارسة البحر وما تتحلل، ولو كل صاحب طراد يحطله جيس يحط فيه العلب وهو خالص من الحداق يقطه بالزبالة لما يوصل، والشغلة الاهم يصير تنظيم حق الحداق يعني عدم اصطياد السمك حزة تكاثره، وفي حل بس صعب اشوي يتطبق وهو انه تمنع الحداق فترة في بحر الكويت كله، على ما يرد البحر على طبيعته، هالشي حاصل في مسقط بس شي اجباري بالطبيعه يكـون ارتفــاع الامواج عالي فلا تستطيع النزول الى البحر.