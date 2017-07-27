صفحة بحري تلتقي اليوم بالحداق فهد المليحان الذي حدثنا عن بداياته البحرية وكيف اكتسبها من والده، وعن أهم أساسيات الصيد الناجح، وحبه للأقواع البحرية جعله متعلق القلب بسمكة السبيطي والمزيزي، ومتى موسم صيد النويبي والهامور والبالول والشماهي، وما نوع الييم الذي يضرب عليه الشعم، ولماذا المحادق الشمالية أفضل من المحادق الجنوبية، وبماذا تختلف اسماكهم عن بعض؟ كما أطلعنا المليحان على أفضل رحلة صيد قام بها، وماذا يتمنى ان يتغير في بحر الكويت وأسباب عشقه لخوارير بوبيان واسياف الصبية، ولماذا هما صعبتان في الصيد، وما الشرط الأساسي للفوز بأسماكهما؟ فإلي التفاصيل:

بدايتي كانت منذ الصغر، وكان عندنا شاليه في بنيدر، وكان الوالد يأخذني معه للصيد وخصوصا أيام القمرات وكنا نسهر على السيفة، وكنت أستغرب من الوالد انه كان يحذف الخيط باتجاه قريب من السيف بعكس اللي كنت افهم وهو ان السمج الكبير داخل البحر، وما كان يخلي الخيط من ايده حتى وقت تقطيع الجيم، كان يخليني امسك الخيط بداله ويوصيني انتبه، وتعلمت منه الهدوء والصبر وان السمجة تحس فيها بالخيط اللي بيدك تقدر تصيدها اذا كنت مركز وراكد.

أفضل أحجام النويبي في الشتاء

ويضيف: النويبي أفضل أوقات صيده وتكاثره في الشتاء، ويكون بأحجام ممتازة في هذا الوقت وصيده سهل جدا ومتوافر بكثرة في الكويت خصوصا في الونانه والركسة وداخل الجون وأمام محطة الصبية وداخل خور الصبية بس أحجامه أصغر من اللي داخل الجون، اما الييم الأفضل بالنسبة لي الربيان والبواف وخصوصا بطن اليوافه وبطن الميد، ويقولون عندنا مثل مشهور بالكويت «النويبي لهيبي» لسرعة ضربته، وهو غير حذر نهائيا وممتع بالصيد لكثرته وسهولة صيده.

الشعم.. جودة وطعم

ويتابع: الشعم من افضل الأسماك الكويتية والمحبوبة عند الشعب الكويتي لجودة طعمه ولذته، والشعم نوعان أزرق وأصفر أما افضل أوقاته فشهر أكتوبر حتى مارس ويونيو ويوليو تحصله بأحجام كبيرة والشعم حداقه بالمد أو الجزر الثبر حسب المكــان ويفضــل الرقوق عن الغزر بالنسبة للييم في البرد يفضل الربيان والمصران للأحجام الكبيرة واذا احتر الجو نستخدم الشريب.

أول شرط لصيد السبيطي المكان

ويـقـــــــــول: السبيطي شيخ السمج والمركز الأول للحـداقــة وممتع بالصيد وصعب جدا لذكائه وانه يحتاج أشياء كثيرة لازم الحداق يعرفها قبل ان يحدق للسبيطي، فالمـكــان اول شرط، السبيـطـي صعب صيـده بالغـزر وشبه مستحيل يتواجد لانه يتغذى على الأسماك التي تكون على السيف مثل الزوري والسلس والميد والبياح الصغير، ويفضل استخدام الييمه الحية التي تصيدها من نفس السيفة الذي تحدقله فيه اول شرط للمكان انك تشوف الأسماك هذه متواجدة لان يلحقهم والييمه مهمه جدا وحتى اذا ما قدرت تصيد ييمك من السيف جدامك حل واحد انك تشتري من السوق ميد بشرط ما تثلجه وتحافظ على تبريده بدون تثليج يعطيك أفضل حظوظ في الصيد، وهو بعد يحب المصران والقنيصة التي تكون مع المصرانة ويفضل استخدام أنواع جيدة من الخيوط يكون صعب رؤيتها تحت الماي والكربون يكون فيها عاليا ويكون الخيط مو كبير ولا صغير من حتى كحد أقصى وميدار 0/3 هو الأفضل، وحداقه يفضل أول الرشة آخر الثبر حسب المكان وأيام الشهر العربي في النهار يكون ثاني الحمل ممتاز، وفي الليل أيام القمرات وأماكن صيده كل أسياف الكويت إلا ان الشمال افضل طعم واكبر أحجام ولاحظت تغير لونه وطعمه بين سبيطي الجنوب والشمال ولا انصح بصيده الا على السيف.

الهامور والبالول بالأقواع البحرية

ويضيف: الهامور والبالول دائما يكون في الشعب المرجانية وبمصطلح العامية الاقواع البحرية والطبعانات وتكون كثرته بشهر 3 وشهر 11، ويفضل الهامور المحايات ويضرب على الچم الصغير بموسم 3 خاصة اما الييم المناسب الميد، البالول والهامور يفضل حداقه بوقفات المايه لأن يطلع من ميفرته للبحث عن الصيد والتشخيط ممتاز جدا للبواليل، أما الشماهي في أواخر 5 الى بداية 9 وأفضل ييمه له الربيان السعودي الأخضر وأفضل حداق له وقفة الثبر وبداية السجي ويحب المايه القوية اللي فيها تيار.

رحلة 8 ساعات آتت أكلها

وقال: أما بنسبة لأفضل رحلة صيد لي فكانت في سنة 2007 مع عبدالعزيز العميرة وكانت في بداية شهر 11 صوب مداخن الزور وطرادنا الامنيوم 14 قدما واستغرقت الرحلة 8 ساعات تقريبا واتت أكلها، وكان صيدنا 4 هوامير و7 بالوليل، فهذا يوم لا ينسى بالنسبة لي.

أماكن الصيد المفضلة

وأكد أن الأماكن المفضلة بالنسبة له هي خوارير بوبيان واسياف الصبية «إلا انها صعبة جدا إلا على الـذي يعرفها ويحسـب حساب المايـات والأيـام الشهـر العربـي والسمج المفضلة لــي السبيـطـي والمزيزي وما اتعب إلا عليها لانها ممتعة جدا طبعا السمجـة الحاضـرة الحين الشماهي هذا وقته بالاقواع الشمالية والسبيطي الآن والمزيزي على السيف».

أماني بحرية

ويضيف: أتمنى أولا زيادة بالمسنات لأنه مو معقولة الكويت كلها 7 أو 9 مسنات فنتمنى من وزارة الأشغال أن تبحث هذا الموضوع، وثانيا الصيد الجائر وأهل العديد سواء كانت غزلا أو قرقورا وان يكون تحت ضوابط تحكمهم من جهات الاختصاص، وثالثا زيادة الأمان بالقوارب سواء حداق أو نزهة، وذلك بزيادة احتياطات الأمن ووضع علامات أو إشارات ضوئية في الإمكان الخطرة مثل القصاصير وأماكن تكون فيه المايه قصيرة، وذلك لتجنب الحوادث لأن في ناس يظنون أن البحر بس شغل الطرد وامشي، وهذا خطأ كبير، فنتمنى أخذ هالكلام بمحمل الجد.

كلمه أخيرة

واختتم المليحان قائلا: أحب أوجه لإخواني الحداق نصيحة بأن ينتبهوا ويأخذوا جميع وسائل السلامة ويأخذوا احتياطاتهم ويعملوا فحص قبل أي طلعة ويتأكدوا من سلامة طراريدهم لان البحر ما فيه لعب ولا فيه شطارة، الشاطر اللي يعمل حسابه حق كل خطر، وعليهم ان ينتبهوا ويركزوا خصوصا في الليل من اللنجات والطراريد والبويات، وأشكركم على هذا اللقاء.