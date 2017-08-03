عبدالله العتيبي حداق وغواص له خبرة طيبة بأمور التشخيط واللفاح ولا توجد غزوة بحرية له الا ورجع بصيد مميز، تعلم هواية الحداق من الاصدقاء المقربين فكانوا له عونا، تعلق بالخيط والسمكة. صفحة «بحري» اليوم تلتقيه وتعرف منه اساسيات الصيد الناجح وإلى ماذا يحتاج الشخص للفوز بأسماك الچنعد وما هي طريقة الصيد باللفاح واهم الشروط المتبعة بها وافضل اماكن التشخيط والحداق واللفاح واين يتواجد السبيطي والشعم، كما اطلعنا العتيبي على مشاركته في مسابقة الغوص الحر وحصوله على المركز الثاني، واخر اخبار البحر ومشاكل الحداقة فإلى التفاصيل:

بديت الصيد وحبي للبحر تقريبا قبل 9 سنوات،كنت مع صديقي سعد القشعان ايام الدراسة وقتها هو يروح للبحر ويحدق كنت اضحك عليه واقوله ليش تروح تقعد بالساعات عشان تصيد سمجه ولا سمجتين ، روح السوق واشتر وريح بالك ،، بعدين قام يسحبني وياه بهالمجال وتعمقت فيه حيل وقمت اروح معاه بشكل شبه يومي ،، وتعرفت على اصدقائه الي كانو يحدقون معاه وقمت اكتسب واتعلم منهم بعض الامور،ووقتها كنا نروح للاسياف شمال الكويت والدوحة وبعض الاسياف بالجنوب مثل الخيران والفنطاس ،، وتعمقت زيادة بالبحر لما تعرفت على النوخذة الكبير بدر النجدي اكتسبت منه الكثير بمجال الحداق واللفاح والغوص ايضا.



حداق ولفاح الأسياف



ويضيف: اكثر الاماكن اروحلها كحداق ولفاح الاسياف جنوب الكويت بالخيران والزور والفنطاس والفحيحيل ،وطبعا دائما نبحث عن السبيطي لانه العشق الابدي لكل حداق بالكويت وهو السمكة الاولى وبعدها يأتي البالول والهامور ومعروف عنهما التواجد على مدار العام، وهي فخر حداقة الخيط.



صيد السبيطي بالقمره

ويتابع: الشعم والسبيطي من الاسماك المحببة لاهل الكويـــــت والشعـم يكون متوافرا بالحيشان والرشدان والاسياف الشمالية بالدوحة، اما السبيطي فمتوافر بنفس اماكن الشعم وايضا تقريبا بجميع اسياف الكويـــت من جنوبها لشمالها ولكن يعتمد صيده على الموسم ووقت المايه ونوع الخيط وحجمه والييم، السبيطي معروف عنه حذر جدا ومحتاج خيط حجم صغير ولازم المكان يكون هادئا ما فيه ازعاج، بالنسبة لي افضل وقت لصيد السبيطي باليل وتكون قمره. الچنعدة وطرق صيدهاسمجة الچنعد تتوافر من شهر نوفمبر إلى شهر يونيو، ولها عدة طرق بالصيد، ولكن انا افضل الغوص واللفاح، بالنسبه للفاح كنت متعودا اصيدها بالزور، وكان افضل وقت لها من شهر يناير الى شهر مارس، وكنا نستخدم اللفاح سواء بسنارة او خيط عادي، اما بالنسبة للغوص فأماكنها بالجزر الجنوبية بالكويت مثل كبر وقاروه وام المرادم، موسم الشتاء بالكويت هو موسم الچنعد بالنسبة للغواصين ،على كثر الكميات التي نصيدها كغواصين بالكويت من چنعد فهي سمجة عابرة ترجع السنة اللي وراها وما تقل أعدادها، فلا يجى أحد ويقول نشفتوا البحر.



التشخيط واللفاح



ويقول: التشخيط واللفاح من انواع الصيد لكن من دون طعم حي حيث نقوم باستخدام طعم صناعي على شكل سمكة صغيرة نسميه ( الميرور ) ونتحكم في حركته وتوجيهه باعماق واغزار معينة، اساسيات اللفاح والتشخيط لازم تكون عامل حساب حجم الخيط انه يكون متوافقا مع حجم الميرور، ونوع الميرور شنو في البعض تكون سبحته فوق سطح الماء والبعض بالنصف وبالعض تحت بالقوع، مثلا ما تقدر تحط حجم الخيط كبير والميرور صغير راح يؤثر على سبحة الميرور، وما تستفيد شي، اللفاح تقريبا بكل مكان تقدر تلفح فيه، ولكن يجب عليك انك تختار نوع الميرور على حسب السمجة التي تبي تصيدها، فالسبيطي له نوع معين من الميارير، والبالول والهامور لهما نوع معين، والچنعد والدويلمي والسكن لها نوع ميارير يكون حجمها اكبر وألوانها تكون فاقعة مثلا اصفر وبرتقالي وتكون فيها لمعة، لان الچنعد ييمته المفضلة هي العومة ومعروفة العومة بلمعتها، فلما تحط ميرور فيه لمعة حق الچنعد فرصة صيدك تكون اكبر، لفاح الچنعد يكون بالزور والخيران والجزر الجنوبية مثل قاروه وكبر وام المرادم، اما السبيطي فتقدر تلفح له بالاسياف الجنوبية وخوارير الخيران.



مسابقة الكويت الرابعة للغوص الحر



ويضيف: افضل اماكن الغوص بالنسبة للسمك العابر مثل الچنعد هي جزر كبر وقاروه وام المرادم بموسم الشتاء، اما باقي السمك مثل السبيطي والبالول والشعم فأفضل اماكن للغوص بالاقواع والاسياف الصخرية، وافضل رحلة صيد لي كانت هالسنة هذه بشهر مايو، كنت مشاركا في مسابقة الكويت الرابعة للغوص الحر مع فريقي ابراهيم الشطي ومحمد اللوغاني ويوسف الخلف وعلي الشيباني، وحصلنا على المركز الثاني وكان مجموع صيدنا اكثر من 20 سمجة، وكان منها ثلاث چنعدات كبار، وانا كنت صايد ثنتين منها وكلها احجامها فوق العشرين كيلو، وباقي السمك كان منوعا من دويلمي وقفدار وطلاح.



ختامية



واختتم العتيبي قائلاً: اكثر شيء يضايقني بالبحر هو اهمال بعض مرتادي البحر للنظافة العامة ورمي المخلفات وقتل البيئة البحرية سواء أكياس فارغة او علب، وأنصح الحداقة لما يحدقون بمكان وهم ماشين يشيلون مخلفاتهم ويحطونها بكيس ويقطونها بأقرب حاوية، عشان غيرهم لما يجي يحدق يلقى المكان نظيف، ورسالتي للغواص المبتدئ انه يأخذ دورات تدريبية وما يغوص بروحه ويعرف كل اساسيات الغوص ومخاطره، ورب يحفظ الجميع.