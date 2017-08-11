شاب مثابر وصياد مغامر وجراح عظام يعشق البحر منذ نعومة أظفاره، ركب الطراد وخاض به عباب البحر الذي أعطاه ما أراد من مختلف أنواع الأسماك وفي مختلف الظروف والأجواء، غير ان عشقه للبحر وتحديه لأمواجه وطبيعته المتباينة دفعه الى اقتناء «الكاياك» ليكون أكثر حرية وأقرب إلى البحر ومكنوناته، مستخدما الخيط واللفاح والجق بمهارة كما يستخدم مبضع الجراح وأدوات الطبابة في عمله، إنه جراح العظام د.هاشم العلي ضيف صفحة «بحري» لهذا اليوم:

متى بدأت بهواية الحداق؟

٭ بدأت بحب البحر منذ الصغر وأصلا انا متولع بشيء اسمه سمجة وزفرة ولكن لم يحالفني الحظ انني اطلع كثيرا في ذلك الوقت بسبب الذين من حولي لم يكن لديهم اهتمامات بحرية، واستمر حب هذه الهواية الجميلة في داخلي وقلت عسى ان يأتي يوم وأتشبع منها وكان حلمي ان امتلك طرادا خاصا فيني، وبعد تخرجي في الطب قررت شراء طراد ولكن في نفس الوقت حصلت معي عواقب وهي انني لا استطيع ان انزل بالطراد كل ويك اند للبحر وغير ذلك الطراد يحتاج الى قلص وأمعابل وهنا نفسي تريد البحر والطراد فيه بعض التعب ويحتاج الى مجموعة من كذا شخص لتكون الطلعة ونيسة وفي النهاية توصلت الى الصيد «بالكاياك» فيه سهولة بالتحميل ولا تحتاج للنزول به الى مسنة ولا قلص، فلهذا استهواني الصيد بالكاياك اكثر شيء للأسباب التي ذكرتها سابقا، وأنا اصلا حداق خيط شمالي وطلعاتي في السابق كانت صوب الدوحة والواجهة البحرية، والكاياك بدأت به من قبل خمس سنوات.



وبعدها قررنا اننا نتوسع في موضوع الصيد بالكاياك وقام النوخذة الكبير بدر النجدي بإنشاء «قروب كويت كاياك» وبعدها تحول صيدنا بالكاياك للجنوب بطريقة الجقنق واللفاح وتوفقنا بصيد الچنعد والدويلمي وأغلب اسماك الجنوب.



ما شعورك وأنت بالكاياك وكيف تقوم بنقله؟

٭ شعور الكاياك عجيب وفيه لذة غير طبيعية وكأنك تدخل الى حياة جديدة فيها صفاء الفكر وراحة من تعب العمل وخصوصا قرب الماء منك لا يتجاوز الـ 4 أصابع وهذا الأمر بحد ذاته متعة لأنك تستطيع ان تشوح خيط بالاتجاه الذي تريده وغير ذلك تستطيع ان تحمل معك بالكاياك كل شيء تريد فيصبح بعدها الكاياك خدمة فندقية خمس نجوم من اكل وشرب وعدة صيد وراحة بال، والجلسة بالكاياك تأخذ من الوقت قرابة 6 ساعات، بالنسبة لنقل الكاياك في البداية واجهت صعوبة ولا يعتقد الواحد ان الكاياك صغير وصحيح ان وزنه خفيف ولكن تدبير مكان له يحتاج الى فنيات، والطريقة الأولى ان يوضع فوق السيارة وأفضل طريقة هي من اختراعي فقمت بتصميم وطبقته عند حداد وكانت النتيجة رائعة جدا.



أهم الاجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام الكاياك؟

٭ أهم الأشياء التي يجب الانتباه لها هو الطقس، والاحوال الجوية يجب متابعتها ومعرفة اوقات المد والجزر ويجب معرفة اتجاه الهواء إذا كان كوس أو شمال أو جنوب، والكاياك يتأثر بالهواء جدا والتيارات المائية لها تأثير مهم جدا على الكاياك وخصوصا اننا نستخدم المجاديف، فلهذا كل ما ذكرته سابقا من اجراءات مهمة جدا ولا يستهان بها، واللايف جاكيت ايضا مهم، ومهما يكون الشخص سباحا فاللايف جاكيت لا غنى عنه، ويجب الابتعاد عن ممرات الطراريد لأن الطراد عالي ولا يمكن صاحبه من رأيتك، فممكن ان يصدمك، ويجب ان يكون معاك اقل شيء أربع ليتات تنبه الآخرين بوجودك وخصوصا إذا دخل عليك الليل والتلفون مهم جدا، وهناك اغراض تربطها بالكاياك وأخرى تربطها بك لأن إذا انقلب عليك الكاياك لا تفقد أي شيء، والكاياك يحتاج إلى لياقة قوية، وغالبا ما يكون صيد الكاياك للأماكن القريبة قرابة الكيلو إلى الكيلوين.



كيف تقوم بالتنسيق ما بين عملك كجراح عظام وطلعاتك البحرية؟

٭ ان طبيعة عملي كجراح عظام سوف تقلل من طلعاتي البحرية وخصوصا أنني أتسلم خفارة كل ثلاثة أيام وتستمر لمدة 32 ساعة وأحيانا تأخذ أطول من المدة التي حددتها وذلك بسبب ان عملياتنا الجراحية تأخذ وقتا أطول، ناهيك عن ان حوادثنا بالكويت كثيرة، وبعد الخفارة تأخذ يوما للاستراحة بسبب التعب، وانا بالنسبة لي سر نجاحي بعملي هو طلعات البحر وطلعة البحر عندي شيء مقدس وتعطيني الهدوء وصفاء الذهن وتجعلني اركز اكثر في عملياتي وشغلي، وأفضل دخلة البحر عن أي شيء آخر.



ما انواع الكاياك؟

٭ هناك انواع كثيرة من الكاياك منها للسباقات والرياضة والفشنج وهو الصيد بالكاياك والأخيرة منتشرة خارج الكويت ونحن أول من استخدمها بالكويت وغالبا تأتي غير مجهزة فقط فيها الكرسي وانت تقوم بتجهيزها حسب حاجتك اليها، وطبعا انسيابية كاياك الصيد أقل من كاياك الرياضة أو السباقات ومقاومته للماء تكون أكبر وكاياك الفشنج يكون أعرض عن كاياك السباقات وفيه جيوب أكثر للاغراض سواء للصيد أو لعدة الصيد وتكون فيه قواعد للسنانير، ونحن نقوم بزيادتها لأننا طماعين ونحتاج إلى أكبر فرص للصيد، بالنسبة لأسعار الكاياك فهي متفاوتة ما بين 100 دينار و2000 دينار ويوجد منها ماركات وانواع اشكال وألوان وبأوزان مختلفة يتم اختيار الانسب على حسب وزن الشخص.



اسماك تصطادها بالكاياك وأيها اصعب.



٭ أفضلها عندي هي صيد الچنعد فيه متعة واكشن غير طبيعي وسحبتها روعة وتأخذ وقتا لاخراجها قرابة الـ 15 دقيقة ،وكلما زاد حجمها زاد وقت اخراجها ومقاومتها، وبعدها تأتي البواليل، واصعب صيدة مرت علي هي سمكة العظيمي لانها عذبتني حتى أخرجتها فتجعلك تفقد التوازن وتلف على السن وهي سمكة قوية.



ما أوقات استخدام الكاياك؟

٭ استخدام الكاياك ممكن يكون في أي وقت، طبعا في الصيف غير عن فصل الشتاء على حسب الطقس، وأغلب نزلاتنا بالصيف تكون بالليل، وتكون نزلتنا من 11 ليلا حتى شق النور، ويكون فقط للحداق، وفي الشتاء نزلاتنا تكون بالنهار جقق ولفاح، وصحيح ان الجق واللفاح فيها تعب، ولكن صيدهم يستاهل العنوة، واذا بغينا نصيد الچنعدة تحصلنا ننزل بالموج.



موقف خطر؟

٭ أذكر كنت أنا وصاحبي بدر النجدي رايحين الخيران بالليل ونزلنا الساعة 12 وحزتها المايه كانت دهنه وكان معانا بلاد بس من غير خريطة، أخوي بدر النجدي سيّف موقعنا وضبط الامور قبل لا ندخل، المهم واحنا قاعدين نصيد وبنفس الوقت نسولف مع بعض وفجأة شفت شيء لونه أبيض جاينا بسرعة ويوم شافه النوخذة بدر النجدي قالي قص السن بسرعة وبعد قصي للسن إذا بهوى قوي فيه ضباب مو طبيعي جعل الكاياك يلف لدرجة اننا صرنا ما نشوف شيء واليال مو عارفين وين صار، يعني الرؤية معدومة لمسافة 3 أمتار، المهم في النهاية رجعنا بواسطة النفقيشن لأول نقطة انطلقنا منها وهي اليال.



كلمة أخيرة..



٭ كلمة أخيرة أوجهها حق أي أحد يبي ينزل بالكاياك، لازم يكون معاك مرافق نفس الغوص، والبحر ترا ما فيه لعب، وياما أخذ ناس، فالحذر الحذر، وأنصح الشباب بالتوجه لهواية الصيد بالكاياك لأنها جميلة وفيها متعة ومغامرة وتعطي صاحبها لياقة وقوة، وربي يحفظ الجميع.