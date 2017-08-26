إعداد: هادي العنزي

زُرع فيه حب البحر والصيد وهو ابن 8 سنوات، فكانت المشرحات اول تجاربه لمسكة الخيط، وبعدها عاش مع الموج الأزرق الى يومنا هذا. صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق نواف البزيع الذي حدثنا عن بداياته مع والده، وكيف اكتسب أساليب الصيد الناجح، والنصائح التي قدمها لمحبي صيد أسماك النقرور، وأين تتواجد، ولماذا اتجه الى صيد المحادق الجنوبية؟ وأفضل الطرق للفوز بالسبيطي، كما أطلعنا البزيع على أماكن تواجد الشعم وشيخ البحر «الهامور»، وأفضل نوع ييم لصيد النويبي والفسكر والشعم والسبيطي والنقرور وأكثر سمكة حاضرة الآن، وإلى التفاصيل:

بديت الصيد مع الوالد في سنة 1988 وكان عمري في ذاك الوقت 8 سنوات الا ان الوالد أصر ان يأخذني معاه البحر لتعليمي وزرع حب الحداق فيني من الصغر في منطقة مشرحات في المملكة السعودية وكانت تجربة رائعة وحببتني بالبحر وهواية الحداق والتعرف على أساليب الصيد وتعلم الصبر وكانت رحلة ممتعة لمدة 3 أيام على السيف ورجعنا بصيد وفير ومنوع منها الهامور والسبيطي والشعم الطيب وكنا نستخدم الطاروف وخيوط الحداق ومن يومها حسيت اني تعلقت بالبحر وصرت ما أطوف طلعة حداق مع الوالد وايضا كنا نروح بالكويت منطقة الفنطاس وجليعة والدوحة لحداق الأسياف ولتنوع السمك في كل منطقة والوالد ربي يطول بعمره حريص على تعليمي كل سمجة وشنو نحتاجلها من ييم ونوع الخيط والوقت والموسم وكنت أفاجأ بذكاء الوالد وتحبيبه لي في البحر، كان طويل بال علي لأنه يدري ان الصبر يحتاج لوقت حتى يتعود عليه الإنسان.



تسكير الجون أجبرني على الجنوب



ويضيف: النقرور أنصح فيه من شهر أبريل الى شهر مايو من كل سنة وتكون الييمة ربيان أو صلاخة ميد هي الأفضل أما بالنسبة لأماكن تواجدها فهي بالغالب بالاقواع الشمالية والدفان وشرق عوهة.



وحاليا بعد تسكير الجون أصبح إجباري على الكل التوجه الى الجنوب وتغيير فكر الصيد لأن حداق الجنوب يختلف عن الشمال من ناحية السمك ونوع البيئة وحاليا انا اتجهت الى صيد الجنوب، أما الأسماك فهي الچنعد والشعم والشعري والفسكر والبالول هي المتوافرة لكن ليس بكثرة الشمال.



السبيطي ذكي ويحتاج لصبر وفن



ويتابع: السبيطي من الأسماك الذكية والعسرة في الصيد لكن لو عرفت وقتها ومايتها والييم المطلوب وأيضا طريقة السحب تكون في حذر وفن راح تفوز وأماكن توافرها تكون قريبة من الأسياف والجزر الشمالية وأيضا موجود بالأسياف الجنوبية لكن ليس بكثرة الشمال بسبب توافر غذائه المفضل في مناطق الشمال وبيئته الطبيعية التي يتكاثر فيها أما بالنسبة للييم من تجربتي الشخصية يموت على السلس الطازج والميدة الحية وقوانص الدجاج وايضا الشريب الكبير.



وأفضل وقت أن تكون أول السجي ويفضل يكون خيطك من 50 الى 70 ومن ماركة معروفة حتى لا تخسر الصيدة ويحتاج لصبر وفن مع الموادع في السحب وعدم السماح للسبيطي الذهاب باتجاه الصخر لأن مثل ما قلتلك نوع ذكي ويعرف شلون يتخلص من الحداق بكذا طريقة فمثلا يصعد عند المكاين او يتجه الى الصخر او يلف على البايبات حتى يقطع الخيط ويفلت منك.



الشعم والهامور من أفضل أطباق السمك على المائدة الكويتية



ويقول: بالنسبة للشعم فهو متوافر طول الموسم ولم يصدف معاي اني فقدته في اي موسم ولكن تختلف معاي الييمة حقه ففي الصيف يفضل الشريب وفي الشتاء يفضل الربيانة والمصير وأفضل مكان له الحيشان والدفان والرشدان والصبية والدوحة والفنطاس وعوهة.



أما بالنسبة لشيخ البحر الهامور فهو أمنية كل حداق بالدرجة الأولى بسبب قلته وصعوبة صيدته وشهرته على مستوى الخليج وعلى سبيل المثال لو أردت ان تصف شخصا ذا نفوذ وسلطة فإننا نقول عنه هذا الشخص «هامور»، وذلك على وصفه بالشي الكبير والنادر وأفضــل موسم له يكون على نهاية موسم الشتاء والييمة المفضلة له السمچة الحية مثل اليميامة والنغاقة والچم الصغير ويكون محاياة حتى يرغب الهامور في التهامه أما عن أماكن تواجده فهو في كامل بحر الكويت من الجنوب الى الشمال ولكن يعتمد على الأقواع التي تتوافر فيها صخرة وميافر.



الفسكر والنويبي



ويضيف: من أكثر أماكن الصيد المفضلة لدي في السابق الحيشان والركسة والرشدان، والآن بعد إغلاق الشمال اتجهت الى المحادق الجنوبية فمنها أم ديرة وأرياق قاروه والفنطاس وبعض الأسياف الجنوبية وأفضل مكان لصيد النويبي بالنسبة لي الركسة وقطعة الدعية والييمة المفضلة للنويبي الربيان وصلاخة الميد، أما الفسكر فمتواجد في الفنطاس والأرياق والجزر الكويتية ويفضل الييم يكون ربيان وشريب خثاق وسهل صيده ولا يحتاج الى تعب.



صيد العامودة 8 ثلاجات



وقــال: من أفـضــــل رحلات الصيد هناك عدة رحلات ممتعة ودعني أذكر لك البعض منها، مثلا رحلة الحداق في منطقة العامودة في السعودية بالقرب من منطقة مشرحات فكان الصيد شيئا لا يصدق بسبب كثرة وتنوع الأسماك المطلوبة مثل الهامور والسبيطي والشعم والشعري والبالول وكانت ثلاجات السمك معانا تصل لعدد 8 ثلاجات كبار وتم ملؤها بالكامل، وأشوف الهوامير والسبيطية وكان الوالد يقول لي كافي صيدنا وكان المنظر في الوقت نفسه مؤلما بالنسبة لي، ولكن علمني الوالد ان القناعة كنز لا يفنى وألا نأخذ أكثر من حصتنا.



السمكة الحاضرة الهامور والبالول



وأكد أن السمكة التي لاحظتها هذه السنة حاضرة بشكل طيب هي الهامور والبالول، واستغربت من كثرة تواجدها وأصبح الكثير يصيدها بعدة طرق جديدة مثل الجقنق والتشخيط بمعدات حديثة وقد انتشرت الكثير من الفيديوهات في برامج التواصل الاجتماعي وأعتقد هذا ممكن يكون بسبب إغلاق الجون وتكاثر عدده وإطلاق عدد كبير من فراخ الهامور في بحر الكويت مما سبب تكاثر أعداده.



لا توجد طريقة ثابتة في الصيد



لا توجد طريقة ثابتة بالصيد فكل يوم ينزل شيء جديد بالسوق، فلازم الواحد يجرب ويشوف والحداق رزق من رب العالمين، فممكن نشوف شخص يصيد بنفس الطراد معاك وأنت ما تصيد مع انك تستخدم الييمة نفسها والمكان نفسه ولكن الرزق مكتوب لكل شخص فمهما فعل الإنسان المستحيل لن يأخذ إلا نصيبه.



ختامية



واختتم البـــزيع: اتمنى من ادارة الخفر والثروة البحرية تطبيق القــــانون بجدية اكثر لمن يرمون الأوساخ بالبـــحر وكأن البحر سلة مهملات يملكها وبعض الحداقة للأسف يرمون العديد والمشابك وصيد كل شيء وإذا ما عجبته السمچة ذبحها وردها ميتة بحر وأيضا بعض القوارب يمر عليك وانت واقف مكانك تحدق بسرعة اللي يخليك تحس انك بطيح من الطراد فأتمنى أن تكون هناك توعية وثقافة عند الشباب والحداقة.



وفي الأخير أشكر جريدتكم الموقرة والمحترمة على هذا اللقاء الشيق والمفيد في مصلحة بحرنا وثقافة الحداق وشكرا.