عبدالله الموسوي حداق شمالي حتى النخاع عرف أسرار البحر والصيد من خاله النوخذة اسماعيل اشكناني، فتعلم الطريقة الصحيحة للترديع والموادع وحسبة المايات حتى فاز بأعداد طيبة من أسماك الشعم والسبيطي والمزيزي والبالول والنويبي.



صفحة «بحري» اليوم التقته، حيث حدثنا عن بداياته وأفضل أوقات صيد الشعم والسبيطي والهامور والبالول والنويبي وأهم أنواع الأسماك الحاضرة، ومتى يكثر صيد الچنعد، وما أنواع وأحجام الخيوط المستخدمة لصيد الشمال والجنوب، وما أول شرط لصيد السبيطي؟



فإلى التفاصيل:

بدأت حب البحر والصيد وزفرة السمكة منذ الصغر عندما كنت أرافق خالي النوخذة اسماعيل اشكناني، وقد تعلمت منه حب الصيد والترديع والموادع ومواسم الأسماك وكيفية الصيد بالرقوق وكيف أعرف ان هذا المكان فيه صيد ونوع الييم حق كل سمكة والأهم من هذا كله هو احترام الحداقة الآخرين وأكثر الأماكن التي كنا نذهب اليها في ذلك الوقت عوهة وقطعة بلدة وبلدة، وبعد اكتسابي للخبرة الطيبة من الخال بدأت بالاعتماد على نفسي ورافقت الأصدقاء الى صيد المحادق الشمالية وطبعا بكل طلعة مع الربع لازم نرجع بصيد طيب للمسنة.

يكثر النويبي في الشتاء

ويضيف: هالأيام بدأ يبين المزيزي والسبيطي والشعم على أغلب الأسياف الشمالية واي احد حاب يصيد النويبي ومغرم فيه اقوله عليك بييمة العومه داخل الجون وأفضل أحجام حق النويبي عادة تكون بالشتاء لأن بهذا الوقت يتكاثر ويطفح وخصوصا في شهر ديسمبر وحتى شهر فبراير، ومن الأماكن الطيبة لتواجد النويبي الونانة والركسة وداخل خور الصبية بس حجمه يكون أصغر من حجم نويبي الجون.

الشعم الأفضل على المائدة الكويتية

ويتابع: صيد الشعم يكون في شهر اكتوبر حتى مارس، وخلال شهري يونيو ويوليو تحصله بأحجام راهيه ويعتبر الشعم من افضل الاسماك التي يفضلها الشعب الكويتي على المائدة لجودة طعمه ولذته، وهو يتوافر بنوعين، الأزرق والأصفر، وصيده يكون بالمد او الجزر على حسب المكان ويفضل الرقوق وأفضل ييم تستخدمه بالشتاء الروبيان والمصران وفي فصل الصيف عليك بالشريب.

الچنعد موسمها الطيب بالشتاء

ويضيف: سمكة الچنعد لها عدة طرق في الصيد ولكن افضلها في الغوص واللفاح، وبالنسبة للفاح نصيدها بكذا مكان بالجنوب، وأفضل وقت لها في شهر يناير حتى شهر مارس وموسمها الطيب يكون في الشتاء، وفي هذا الوقت يكون الغواصون هم أصحاب البحر.

السبيطي عشق كل صاحب خيط

ويقول: من أفضل أسماك الكويت وعشق كل صاحب خيط هي سمكة واحدة السبيطي «شيخ السمچ»، والسبيطي صعب يتواجد بالغزر وشبه مستحيل لأنه يتغذى على الأسماك السطحية والتي تتواجد عادة على الأسياف مثل الزوري والسلس والبياح الصغير والميد ودائما المحاياة هي دواه ويفضل انك تصيد الييمة الحية من نفس المكان الحاب تحدق عليه ولا تنسى انك تستخدم خيوطا بأنواع طبية ويفضل استخدام خيوط فيها الكربون عال لكي يصعب رؤيتها تحت الماء، واعتمد خيوط بحجم 40 ولغاية 60 والميدار 0/3 واختار أول رشه الماية وآخر الثبر حسب المكان وأيام الشهر العربي.

الهامور صيده بوقفات الماية

ويضيف: الهامور والبالول يفضل ويضرب على المحاياة وغرامه الچم الصغير بشهر مارس ودائما يتواجد في الشعب المرجانية والطبعانات، وافضل ييم الميد المچوه وأنسب وقت لحداقه بوقفات الماية لأن من المعروف أن الهامور يطلع من ميفرته للبحث عن الصيد والتشخيط ممتاز حق البواليل.

صيد الشمال والجنوب

وقال: من أفضل رحلات الصيد كانت مع اسماعيل اشكناني وعبدالعزيز السرهيد وجعفر اشكناني وداود وكنا طالعين حق قاروه ويومها توفقنا والصيد كان متنوع ووفير ورجعنا بأسماك طيبة من النهاش والفسكر والشعري والچنعد والعندق بشيء خيالي، وعادة صيد الجنوب يختلف عن صيد الشمال وفي الجنوب تكون الاسماك أحجامها وأنواعها أكبر وأكثر وغير ذلك طريقة الترديع وحجم الخيط أكبر من الشمال، وفي الشمال يستحسن حجم الخيط أصغر والترديعة الركة هي الاولى في الشمال، وأماكن صيدي التي لا انقطع عنها عوهة وبحثي لا يتوقف عن أسماك السبيطي والشعم والبالول والمزيزي.

أشياء يضيق صدري منها

ويضيف: أتمنى إنشاء مسنات جديدة وصيانة الموجودة، فقد تعبنا ونحن نطالب ولكن لا حياة لمن تنادي فالكويت ديرة خير ونعمة وما فيها بس 7 أو 9 مسنات فأرجو من وزارة الاشغال أن تبحث في هذا الشيء، وأيضا من الاشياء التي يضيق صدري منها هو الصيد الجائر من أهل القراقير وشباك الصيد (العديد) وأقول لهم كفاكم تدميرا وارحموا بحرنا ورسالتي حق بعض الاخوة الذين يظنون أن البحر بس شغل الطراد وامشي وهذا خطأ كبير قد يكلف صاحبه ثمنا غاليا وهو حياته.

نصائح وإرشادات

واختتم الموسوي قائلا: أشكر جريدة «الأنباء» والمتمثلة في صفحة «بحري» على اهتمامها الدائم بالشباب البحري، وأحب أوجه لاخواني الحداقة أن ينتبهوا ويأخذوا جميع الاحتياطات البحرية، وأهم شيء الاسعافات الاولية وعدة السلامة، ولا ينسون اللايف جاكيت، ويجب عمل فحص دوري للطراد والتأكد دائما من جاهزيته لأن البحر ما فيه لعب ولازم الواحد يركز وينتبه بالليل من اللنجات والطراريد والبويات، وربي يحفظ الجميع.