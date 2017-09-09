هادي العنزي



عبدالعزيز البطي اشتد عوده البحري وهو بعمر ١٤ عاماً رافق أخاه الأكبر و عمه، و استفاد من خبرتهما البحرية من الألف إلى الياء عرف أسرار صيد المحادق الشمالية والجنوبية، تفنن في مسكة الخيط و لشط أسماك البالول والشعم والشيم والسبيطي والنويبي، صفحة «بحري» اليوم عرفت منه أفضل أماكن صيد السبيطي والشعم وييمة العومة التي يضرب عليها النويبي عمياني كما اعتبر عبور أسماك الشعري «الباصات» أفضلها بشهري نوفمبر وديسمبر، كما أطلعنا البطي على أفضل ماية لصيد السبيطي وأماكن تواجد الشماهي الطيبة وأوقات صيده بـ «الصفري» و أفضل أماكن الصيد الآن هي الارياق لتوافر الأسماك فيها و معلومات بحرية متنوعة تجدونها فإلى التفاصيل:



أول الأيام بحياتي البحرية كانت برفقة أخوي الكبير وعمي، وللأمانة كنت أستفيد منهما كثيرا وكنت أتعلم نظريا وأستمع للمعلومات البحرية وخبراتهما.

وبسنة 1999 كان عمري 14 عاما وكنت أجابل الأسياف لين تقريبا قام عودي وتالي قمت أدش مع أخوي وعمي بطراد 14 الروضان وكنا ننزل من مسنة الدوحة التي للأسف حاليا تمت إزالتها.

وبحداق الشمال طبعا اللي يشمل سمچة الشعم والسبيطي والنويبي والبالول والشيم وللأمانة كان في خير في ذلك الزمان النويبية حاضرة بالدوحة والدفان والركسة والبوية الصفرا والونانة وكذلك الشعم كان يتوافر بالحيشان والرشدان وبر قضي، وحداق الشمال يفضل من شهر نوفمبر لغاية شهر أبريل ويبدأ بالوقت هذا يتكاثر النقرور ونصيده وطبعانة النيكلوس يجي روس نقارير، وتعلمت وبلشنا بحداق عوهة ولها أوقاتها طبعا من اكتوبر ونوفمبر أفضل وقتين لها، حيث يتكاثر فيهما السبيطي والشعم والنويبي والشيم والشماهي والبالول الجذاعي وكانت بدايات جميلة الى ان اشتريت طرادا سنة 2004 وهنا انتقلت إلى بحر الجنوب لأكتسب خبرة أكثر عن بحرنا الجميل.

العومة الأفضل للنويبي

ويضيف: النويبي أنصح فيه بالصيف بالركسة والونانة لكن بالشتاء يفضل بالدفان والبويه الصفرا والدوحة وتكون موجودة بعد بالركسة بس مو كثر الدفان، أما عن ييمة النويبي فهي صلاخة ميد أو ربيان أو زورية وأفضل ييمة لها وكانت تحضر عليها حلالي عومه لكن للأسف خفت وما قدرنا نصيدها وصار البديل الميدة والربيانة أما عن الشعري فأوقاته من شهر نوفمبر الي شهر ديسمبر وتالي يوقف ويرد يعبر شهر ابريل لغاية أول شهر يونيو، طبعا أحجام الشعري «الباصات» ويتواجد بالزور بس أحجامه متفاوتة وأم ديرة وقاروه أم الخير وأم المرادم وأسياف الجنوب تكون أحجامه وسط بالصيف، أما الأحجام العملاقة فتحصلها في البحر الغزير مثل الأرياق وييمته المفضلة الخثاق واحيانا الربيان.

الشعم بالحيشان وبالشتاء بعوهة

ويتابع: الشعم أماكنه بالصيف بالحيشان والأماكن الضحلة ويكون متواجدا على السيف وبالشتاء بالرشدان والدفان يكون يرعى بكل مكان وبعوهة وأفضل ييمة له شريب بالصيف والشتاء مصير وربيان يتشرق فيهم وتصيده بر الصبية، أما السبيطي معشوق الجماهير والذي يصيده يعتبر فنانا، أفضل ماية له آخر السجي دورة ثبر والييمة المفضلة له نقاقة وقطعة خثاق وزورية حية واذا كان يوعان ياكل اللي موجود طريقة صيده ركة طويلة وتحصله بالاماكن الي يكون فيها جره شوي وماية الحمل أفضل بنظري له أماكن عده يتواجد بالحيشان والدوحة وعوهة وفيلكا وكذلك بالفنطاس والأيام هذه وقته بالصبية وبوبيان لكن حاليا ممنوعة وهالأيام تصيده بعوهة وفيلكا وبالشتاء يتوافر بالأقواع الشمالية مثل الـ 90 أو 60.

الشماهي وقته بالصفري

وقال: الهامور يبدأ موسم عبوره من شهر ابريل أو مايو وأم البالول من شهر سبتمبر عبوره ويكون محاذي الأسياف، وإذا برد شوي الجو يذهب للغزر والشماهي وقته بالصفري يتوافر بشمال الكويت حول عوهة والصبية وشهر اغسطس وسبتمبر يتوافر بجنوب الكويت قاروه والأرياق ويكون متواجدا معاه فرخ الشماهي أكثر لغاية الشتاء وبالنسبة للهامور الييمة المعنية رأس خثاق أو چم وللأمانة هو يأكل كل شيء وأماكن صيد الهامور بالركسة وطبعانات الشمال وأما عن الشماهي فالييمة المفضله الربيانة الحية.

صيد الجنوب بالصيف طيب

ويضيف: أفضل رحلة لي كانت مع اخوي وعمي وعياله، كان علينا صيد حلالي من شعم ونويبي ونقرور وكان بالدوحة لكن ما تحضرني السنة ممكن بداية الألفين وثاني أفضل رحلة مع أخوي بوناصر التويتان اللي شرفني جدا بمعرفته وكانت أبحر للجنوب. وصيد الشمال له وقته وسمچته والجنوب له وقته وسمچته لكن الشمال بالشتاء صيده أفضل بكثير والجنوب من بداية الصيف يكون طيبا صيده وله أسماك عدة وكثيرة.

أماكن صيدي بالوقت الحالي دايما بالأرياق لشح الأسماك في بحرنا فقمنا نغزر لها وأفضل سمچة لي الشعري الكبير والحمرة والقطو الكبير.

ختامية

كلمة أخيرة أوجهها لإخواني الحداقة بأن يحافظوا على بحرنا اللي توارثناه عن أجدادنا وكان مصدر رزقهم، وربي يوفقهم ويرزقهم ويكون في أخلاق بين الحداقة، وكيف يتم المرور إذا في قطعة معروفة وفيها صيد أكثر من طراد يمر بهدوء ولا يعلي صوته بالحداق ويستمع لهدوء البحر اللى عسانا ما ننحرم منه يوم من الأيام.

الحاضرة تقريبا بالكويت عندنا بالوقت الحالي شعم ونويبي بس هم للأمانه قلو ما هم مثل زمان أجدادنا الذين كانوا يستحون يهدونه لأحد يفضلون الشعم والنويبي مثل ما ذكرت لك بالركسة والونانة بالصيف والشتاء جون الكويت عامة إهو والشعم.