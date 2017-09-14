جلال العليوه حداق أغرم بصيد الجنوب والأسياف تعلم فن مسكة الخيط وحسبة الماياه من والده، عرف أفضل أوقات صيد أسماك السبيطي والشعم والنويبي فأصبح صاحب الامتياز بين معشر الحداقة.

صفحة «بحري» اليوم تلتقيه ليحدثنا عن خبرته المميزة بالصيد وأين تتواجد أغلب الأسماك هذه الأيام ومتى يبدأ النقرور يبين اكثر شيء ولماذا يكون السبيطي «غبي» في بعض الأوقات، وأهم أسباب كثرة صيد أسماك الشعم بشهري أكتوبر وأبريل، كما أطلعنا العليوه على المكان المناسب لصيد أسماك النويبي وأفضل رحلة صيد كانت له وأين يتواجد الشماهي والنصائح الفريدة التي قدمها لإخوانه الحداقة..



فإلى التفاصيل:

بديت الصيد بالثمانينيات مع الوالد ربي يرحمه، كان يحب صيد الساحل، وكنا بالصيف نروح «جليعة الأحرار» وكثيرا من السواحل مثل حد حماره والزور والضبيعية عند قصر عبدالله المبارك، وكان يسمى «الشعار» وهذا في منتصف الشهر العربي المايه اللي تقطع المغرب وتسمى مايه الحمل، وبالشتاء نحدق في بالبدع والمسيلة وكان صيدنا اسماك السبيطي والشعم بشكل خيالي.

النقرور يبين بأبريل

ويضيف: النقرور بالشمال وخصوصا بالركسة والدفان يبين بأول شهر ابريل مع حمامة البر وبالصيف يبين بشهر أغسطس مع حرارة الماي في ارياق قاروه وخصوصا مايه الليل اللي تكون بين الحمل والفساد، واقصد هنا ايام 6 و7 و8 و9 من الشهر العربي حيث تكون المايه بالليل عكس مايه النهار تكون ميتة، وكذلك الشماهي يبين من شهر اغسطس بالارياق والطبعانات مثل طبعانه كبر وقاروه وأيضا بالصبية (خوارير جزيرة بوبيان).

السمچة دواره

ويتابع: أفضل الأماكن طبعا الجون، ومع المنع كثرت السمچة فيه، ولكن ادعو الحداقة لتطبيق القانون حتى نحافظ على المخزون السمكي للاجيال القادمة، ومن اليوم ورايح راح ترجع السمچة بكل الأماكن مع برودة الطقس مع تعدد أساليب الصيد الحديثة وكثرة الشركات اللي تعرض بمواقع التواصل الاجتماعي، وارجع واقول السمچة دوارة يوم تلقاها ويوم تتعب ولا تحصل شي، والصيد توافيچ، والحين في هذا الوقت يبين النقرور والنويبي بالركسة والشعم والسبيطي والبالول بفيلچا، فانصح اخواني الحداقة بأن يحرصوا على الفسادة حق الركسة مثل مايات 6 و8 و9 و10 و24 من الشهر العربي، وربي يوفق الجميع.

السبيطي في أوقات معينة «غبي»

ويقول: السبيطي من أذكي السمچ وأحلاها من صيدته واكلته وشكله، ولكن في مايات وأوقات يصير فيها غبي مثل مايات الفجر بالجنوب بالخوارير والحدود والمراسي والشمال من الفنطاس الى الأبراج، هذه كلها يتواجد فيها، ولكن يبي المايه اللي هي آخر الثبر مع اول السجي ويبيلك تنوع الييمه مثل المصير والسلس والميدة والربيانة والنقاقة والزورية وعلشان تصيد لازم تتبع تواجد الزورية والميدة والمنجوسة، متى تلقاهم راح تصيد، وبالسنين الأخيرة كثير من الناس تصيد بفيلچا وجزيرة بوبيان والصبية، حيث الرقوق تكون باردة بالصيف مع خبطة الماية وكثرة الميدة والبعد عن الكثافة البشرية.

الشعم يكثر بأكتوبر وأبريل

ويضيف: الشعم موجود على طول السنة، ولكن في شهور يكثر فيها من شهر اكتوبر الى شهر ابريل، وأفضل الأماكن هي عوهة والحيشان والرشدان والدفان وكل ما برد البحر تصيده اكثر بحيث يخف الجم ويخف النويتش، والييمه طبعا الربيانة لا يعلى عليها، الاولين كانوا يسمونها چكليته، وطبعا بالصيف ينصاد بالشريب، اما الهامور اتعب على الطبعانات والارياق من شهر ابريل الى شهر مايو وأيضا من شهر اكتوبر الى شهر ديسمبر، ولكن اهل القراقير ما يخلون الحداقة، لازم ينشفون المكان والهامور يبي المحايات وهي السمچة الحية مثل الجم والشعم والمجوه والقرقفان والشعري، ويفضل ان تكون المحايات من اسمچة المكان نفسه والميدار المستخدم في حداق الهامور يسمى خرواش.

أحدق جنوب أكثر شيء

وقال: انا حداق جنوب اكثر اتعب على الاقواع البحرية لجزيرة ام المرادم وجزيرة قاروه والارياق من شهر سبتمبر الى شهر مارس، وأوقات أمارس هواية الغوص من اول شهر مارس لغاية اول شهر مايو، بحيث تكون معظم الاسماك موجودة بالأماكن الضحلة قبل لا يحتر البحر.

النويبي مكانه الأطيان الشمالية

ويضيف: أفضل اماكن صيد النويبي شمال مثل الركسة بالصيف من شهر اغسطس الى شهر نوفمبر وبالشتاء من شهر ديسمبر الى شهر فبراير تتواجد بالاطيان الشمالية مثل الصبية والدفان تكثر وطبعا تنصاد بالربيانة مع صلاخة الميدة، أما الفسكرة فتكثر جنوب بالاقواع والجزر والارياق من شهر ديسمبر الى شهر مارس وتصيدها بالربيانة مع الخثاق وهم مثل الشعم تحب الشريب وكثير من المرات اصيدها طفاحي بالريق على شريب، وهذه معلومة كثير من الناس ما يعرفها ونبرتها تختلف على الشعم بحداق الشريب، واللي يحدق شريب الفسكرة راح يفهم كلامي.

73 نقرورة بقطعة شيخان

ويضيف: أفضل صيد كان بالزور بقطعة شيخان مع الاخوان محمد المزين وعلي المزين وكان اول شهر اغسطس في 2005 والصيد 73 نقرور مع جم عندقه وجم شعم وانا اقول افضل لي انه الوقت قصير ما تعدي الثلاث ساعات والمكان قريب، السمچة الحاضرة الآن هي الشماهي والنقرور بارياق قاروه، هالسنة غير الكل صاده ولكن انا اشوف الحداقة عددهم أقل هالسنة مع الاجواء الحارة والرطوبة العالية.

ختامية

واختتم العليوه قائلا: اكثر شي يضايق بالبحر التلوث اللي حاصل هذه الايام وكثرة الحرارة حتى صارت الشعاب المرجانية بيضة، وأيضا قلة احترام بعض اهل الطراريد والجتات يمر يمك بسرعة ويخرب عليك حداقك لأن الصيد يحتاج الى هدوء، وانصح بالتشخيط بشهر نوفمبر حق الچنعده بالبورد والقفاش، وبالجق والماكرو جق حيث اثبتت طرق الصيد الحديثة فاعلية كبيرة وعلى جميع الأسماك.