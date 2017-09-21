انور بوراشد حداق ينحدر من عائلة لها تاريخ عريق بالبحر والصيد، مسكة الخيط توارثها ابا عن جد حتى يومنا هذا، اكتسب الخبرة البحرية من والده كما هو متعارف عليه بعائلته لان فن الصيد يزرع بأشبالهم منذ نعومة أظفارهم، صفحة «بحري» اليوم اجرت هذا الحديث الشيق معه فعرفنا عن بداياته البحرية وانواع الاسماك الحاضرة الآن بقوة ومتى موسم اسماك النقرور والى ماذا يحتاج الشخص لصيد السبيطي واين يتواجد الهامور والبالول واين اتجه بخيطه بعد تشبعه من صيد الكويت، كما اطلعنا بوراشد على عشقه للصيد بسلطنة عمان بمنطقة خلوف وبماذا تتميز هذه المنطقة عن غيرها من حيث وفرة الاسماك والانواع التي تتشابه مع اسماك الكويت من حيث الشكل والطعم ومعلومات كاملة عن صيد منطقة خلوف تجدونها في هذا الحوار.

عشقي للبحر بدأ منذ الصغر عندما كنت ارافق الوالد لعمل الحظور والحداق وقد تعلمت منه كل شيء يخص هواية الصيد من ترديع وموادع وحسبة الماياه ومعرفة كل نوع من الاسماك على أي ييم يضرب ومتى مواسم اغلب الاسماك وانا اصلا من عائلة يجري في عروقها حب البحر والصيد وهذا ليس بشيء غريب على عائلة بوراشد فهم معروفون من زمان أهل بحر وهذه مهنة اجدادنا وآبائنا وتوارثنا هذا العشق للموج الأزرق حتى يومنا هذا، ومع مرور الأيام كبرت وكبرت هواية الصيد معي حتى بدأت بمرافقة الاصدقاء للصيد وأكثر محادقنا داخل الجون.

صيد النزهة لا يؤثر على المخزون

ويضيف: أكثر الاسئلة الشائعة الآن واغلب اهل البحر يسألون شنو السمچة الحاضرة الحين ووين ممكن الواحد انه يروح لها وعلى اي ييم تضرب؟ واحب ان اقول لهم الان موسم صيد اسماك الشعم والمزيزي والسبيطي وخصوصا هذه الايام وعليكم بالدفان والحيشان والرشدان وراس عجوزة وقطعة الدعية، ولكن مع الاسف كلها ممنوعة مع الحظر الذي كسر ظهر اغلب الحداقة فلماذا لا يعيدون التفكير مجددا ويسمحون لنا فنحن معشر الحداقة بالصيد كما كنا في السابق فصيد الخيط أو كما يقال صيد النزهة ليس له اي تأثير على المخزون السمكي نهائيا والذي يؤثر في ذلك هو الصيد الجائر من القراقير وشباك الصيد «العديد» والمشابك.

النقرور والشيم

ويتابع: موسم النقرور يبدأ من شهر مارس في منطقة الدفان والشيم تحصله بالدردور والقفاصة التي بالدفان وحتى الحالة التي بالحيشان يبين فيها الشيم ويبدأ من شهر ابريل ولغاية شهر يوليو، واحب ان انوه الى شيء مهم جدا وخصوصا حق محبي النقرور انتبهوا اذا جيتوا تصيدونه وخصوصا بوقت السرايات يبين اكثر شيء فالحذر الحذر من هذا الوقت وتعمل حساب تقلبات الجو.

أغلب اماكن السبيطي الاسياف

ويضيف: سمكة السبيطي موجودة على مدار العام ولكنها في مواسم معينة تقل وتكثر في اخرى وهذا يأتي على حسب برودة الجو وحرارته وايضا على حسب المرعى الذي يتواجد فيه واغلب اماكن السبيطي هي الاسياف خلال فصل الصيف وفي فصل الشتاء يدور الغزر

ويبتعد على الاسياف ويعتبر صيد السبيطي فنا لا يتقنه إلا صاحب الخبرة وله اعداد خاص قبل كل رحلة صيد من خيوط وييم وحسبة ماية وفي السابق كنا نصيده بالحيشان بأول الثبر ونشكله سلس صغير.

الهامور بالطبعانات

ويقول: الهامور والبالول من الاسماك الممتازة ولحمها طري وهي من الاسماك المستوطنة ويفضلها أغلب الحداقة وهي سيدة الموائد الكويتية وبدأ صيد الهامور منذ شهر مارس ولغاية نوفمبر والاماكن التي يتواجد فيها عادة ما تكون بالاماكن الصخرية والطبعانات ويفضل صيد الهامور والبالول في الماية الفساد وعند وقفة الماية، وأيضا يحتاج يكون غزر تحتك وميافر ولازم معاك محاياة وكنا نصيده ايضا براس عجوزة وأم الغاز، وأيضا الشعم الكويتيون يحبونها ويعشقون صيدها بالصيف ونحدق لها بالحيشان والرشدان على شريب بأول السجى والخيط 40 خراري وركة طويلة.

منطقة خلوف تتميز بالثروة السمكية

ويضيف: بعد تشبعي من صيد الكويت فكرت بتجربة خيطي بدول أخرى وفعلا اتجهت الي حداق سلطنة عمان وخصوصا بمنطقة خلوف، وأكثر شيء يميز هذه المنطقة هو صيد الشعم بكميات كثيرة وبأحجام عملاقة، وتقع منطقة خلوف على الساحل الشرقي لسلطنة عمان وهي تابعة لولاية محوت التي تبعد عن مركز الولاية ما يقارب الـ 50 كم، وتبعد هذه المنطقة عن العاصمة مسقط بحوالي 380 كم، وتتميز هذه الولاية بوفرة الثروة السمكية حالها في ذلك حال معظم السواحل على ممر العرب، ويوجد بمنطقة خلوف مرسى للصيادين وشاطئ جميل كما توجد به بعض الاستراحات المبنية من سعف النخيل والحلو بمنطقة خلوف سمجتها نفس سمجة الكويت مثل (الشعم الاصفر والنقرور وفرخ الشماهي).

خلوف خالية من الغزر والأمواج

وقال: عمان حلوة بصيدها وبشعبها وبطيبة أهلها وشواطئها، وهناك أماكن تمتاز عن أخرى بأنواع معينة من الأسماك يعني منطقة صحار ومسقط يمتازون بالتونة والچنعد والحمام والربيب، أما منطقتنا خلوف فتمتاز بأسماك شبيهة بأسماك الكويت كما ذكرت في السابق، ومنطقة خلوف تعتبر جون ولا يوجد غزر فيها ولا أمواج عالية، أما منطقة مصيرة والشويمية فيمتازون بغزر الماية وبصيد الهوامير وأفضل مواسم الصيد بسلطنة عمان وتحديدا بمنطقة خلوف يكون من شهر أكتوبر ولغاية شهر أبريل، وصيد عمان السمك متوافر بكثرة ولا يوجد من يمنعك وطيبة أهل السلطنة وأخلاقهم تجذبك لهم.

ختامية

واختتم بوراشد قائلا: أتمنى من المسؤولين إعادة فتح الجون للحداقة وإنشاء مسنات جديدة تتسع للكل، كما أدعو اخواني الى تجربة الصيد بسلطنة عمان بمنطقة خلوف فهناك تجد متعة حقيقية بالخيط والسمجة وربي يحفظ الجميع.