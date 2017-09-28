إعداد: هادي العنزي

صحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق جعفر اشكناني الذي اجتمعت فيه جميع صفات الحداق المتمرس سواء صيد اسياف أو غبة أو غوص وحتى صيد المحادق العمانية له منها نصيب. بالمختصر المفيد، اذا اردت المعرفة فعليك بخبرته ومعلوماته البحرية الفريدة، وقد حدثنا عن انواع الاسماك التي تتواجد طوال العام واين يمكن الحصول على اغلب انواع الاسماك في مكان واحد، كما اطلعنا اشكناني على صيد سلطنة عمان وما يميزها ومتى بدأ الغوص وما أفضل المغاصات الكويتية وماذا يحتاج الشخص للفوز بالتونة العمانية؟ وأهم شروط صيد الأسياف ومعلومات بحرية قل نظيرها فالى التفاصيل:

بداية، خبرتي بالخيط والصيد ليست وليدة اليوم فقد تعلمت واتقنت فن الصيد من الوالد، ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته، منذ الصغر وقد علمني الوالد كل شيء يخص البحر والصيد من حسبة الماياه والموادع والترديع ومعرفة اماكن الصيد الطيبة واين تتواجد الاسماك وتنتقل من موقع الى اخر على حسب موسم كل نوع من الاسماك واكثر محادقنا في ذلك الوقت كانت قريبة مثل الركسة الشمالية والجنوبية وعوهة والحيشان والرشدان واغلب وقتنا بصراحة بحداق الشمال ومع مرور الايام واكتساب الخبرة الوافية والكافية بدأت بمرافقة اخي الاكبر بوحمد للصيد بالمحادق الشمالية والجنوبية.



أغلب الأسماك موجودة طوال العام

ويضيف: الصيد مواسم وفي النهاية الرزق بيد رب العالمين واغلب الاسماك تكون متواجدة على مدار العام ولكنها تقل في اماكن معينة خلال وقت معين وتتواجد بآخر واكثر انواع الاسماك التي يبحث عنها اغلب حداقة الكويت هي اسماك النقرور ويبدأ موسمه مع نهاية شهر ابريل اي خلال فترة السرايات وبهذا الوقت يجب الحذر من تقلبات الجو، والسبيطي موجود ما ينقطع من بحرنا وتحصله خلال فصل الصيف اكثر شيء على الاسياف وخلال الشتاء يدخل داخل البحر وايضا الشعم حاله حال السبيطي موجود وسحبته فيها متعة وخصوصا اذا جاك الازرق «الدولار» شوف السبيطي والشعم افضل وقت لصيدهم وبكثرة يبدأ من شهر فبراير ولغاية ابريل اما الشيم يبلش بشهر نوفمبر وتحصله بالدردور وبالراس وبعوهة.



ويتابع: جميع طلعاتي البحرية التي أذهب اليها لا يأتي في فكري سوى بعض انواع الأسماك مثل الهامور والبالول والسبيطي والشعم، فأقول في نفسي لا يمكن ان أرجع للمسنة إلا ومعي جميعهم أو بعضهم وأفضل مكان يجمع كل هؤلاء الأنواع من الأسماك هو موقع واحد عوهة ام الخير.



ويضيف: كل حداق خيطه تشبع من محادق واسماك الكويت تجده يبحث عن مكان آخر ليعيش تجربة فريدة ويضيف على خبرته خبرة جديدة، وأنا احد هؤلاء الباحثين عن التميز، وقد اتجهت بخيطي الى سلطنة عمان ومحادقها والصيد هناك يفوق الوصف، ولا يمكن انك تذهب الى اي محدق في عمان ولا ترجع بصيد خيالي، وأحجام الاسماك كبيرة جدا والانواع مختلفة، فلا تتعجب من كثرة الحداقة الكويتيين هناك، والسبب يرجع الى ان سمكة الكويت اصبحت شحيحة وأغلب محادقها ناشفة، وازداد الوضع سوءا بعد تسكير الجون ومنع الحداقة، ناهيك عن التلوث الحاصل الآن وكثرة القراقير وشباك الصيد (العديد).



يا اخي بحرنا صار دمار في دمار، فلا تتعجب ان يترك الحداق الكويتي بحره ويتعب ويسافر ويتعنى الى بلد آخر طالما هو محروم من متعته الحقيقية وهي ضربة السمكة وسحبتها، وفي عمان السمكة حاضرة بشكل ممتاز في كل مكان.

صيد السلطنة ليس سهلاً

وقال: الذهاب للصيد بالسلطنة ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض لأنها تمتاز بتقلب الجو بين الحين والآخر وهذا الأمر فيه خطورة كبيرة، خصوصا ان بحر عمان يطل على محيط، وهنا أقول أفضل اوقات صيد عمان هو بداية شهر اكتوبر ولغاية شهر مايو، كما ان القوانين الصـارمة المــوضوعــة هنـاك تجعل مــن رمــي القـــراقيــر والمشابك شيء مستحيــل، فـقـد حددت الدولـة امـاكن معينة وخاصـة لرميها وليس كمــا عندنا يشير خيطك بكل مكان «ببيطه».

يا اخي الكلام في هذا الامر خسارة لأن لا المسؤولين ولا اصحاب القراقير يسمعون ويعقلون.



التونة العمانية وأحجامها الكبيرة

ويضيف: أحجام التونة العمانية كبيرة جدا، وصيدها يحتاج دائما الى إعداد مسبق وتجهيز خاص، وأول شروط الفوز بالتونة هو أن يتعب الواحد على العومة ولازم تكون حية وبعدها يطلع الواحد من الصبح الى أماكن معينة وغير دنك فهي تحتاج الى عدة خاصة بصيدها، وإذا تمكن الشخص من صيدها فيكون حديث الرحلة.



وأكد: ان رحلاتي للصيد بعمان لن تتوقف أبدا، واتفقت مع الاصدقاء على الذهاب اليها كل عام على حسب المواسم وعلى حسب ظروف الربع لأنها تحتاج منا الى إعداد مسبق وترتيب وحجز التذاكر وأشياء أخرى.



شروط صيد الأسياف

وقال: صيد الأسياف له شروط وقواعد وأساسيات، وأهم شروطه اختيار السيف المناسب وقواعده ووجود المرعى وأساسياته معرفة الأسمــاك الــتــي تتــواجـــد على السيف المراد الصيد عليه، ومعرفة نوع اليـــيم الذي تفضلـه واختيـــــار الحـــــــجــــم المنـاسب من الخيوط والأفضل ان الواحد يستخدم السنارة على السيف فهي صيادة وتبعد الخيط عن الصخور.



مغاصات الكويت

ويضيف: اتجهت للغوص في العــام 94 ووجــدت في هذه الهواية المتعة الحقيقية فهي تعطي صاحبها الثقة بالنفس واللياقة البدنية والصبر، وأفضل المغاصات بالكويت هي قاروة وأم المرادم وكبر وأم ديرة والأرياق، وأكثر الغواصين عندنا يبحثون عن الچنعدة ويقولون إن صيدها فيه أكشن ومتعة، نعم صحيح هذا الكلام ولكن هناك أنواع أخرى فيها متعة أكبر أمثال الدويلمي والبالول والفسكر.واختتم اشكناني قائلا: أتمنى المحافظة على البيئة البحرية وعلى شواطئنا والمغاصات البحرية وعدم رمي العلب والأكياس الفارغة، وأريد من المسؤولين وضع قوانين صارمة ومخالفات قوية لردع الصيادين المخالفين وربي يحفظ الجميع.





