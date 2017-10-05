بدر مالك يتعب على صيد السبيطي والهامور والشعم والنقرور وينتظر موسم وماية كل نوع فيها، ويحرص كل الحرص على الأماكن التي تتواجد بها، فتجده دائم البحث عنها بجميع رحلاته لا يعرف الملل، صفحة «بحري» اليوم التقته حيث حدثنا عن بداياته البحرية وكيف استطاع اكتساب هذه الخبرة المميزة والفريدة بصيد الأسماك ومتى يكثر صيد أسماك النويبي وأين أفضل أماكن تواجدها وأكثر ما يميز سمكة الشماهي والأسباب الحقيقية لقلة الصيد وشح الأسماك وأين تتواجد أسماك الشعم المحببة لدى الحداق الكويتي، كما أطلعنا مالك على كيفية اصطياد السبيطي على السيف ومتى يكثر صيد الهامور والبالول وأفضل أماكن تواجده وما السمكة الحاضرة الآن وأين يمكن الظفر بها.. فإلى التفاصيل:

غرامي بالبحر بدأ منذ الصغر، وأنا في عمر السبع سنوات، وكنت أرافق يومها الوالد وخالي خلال رحلاتهما البحرية لحد حمارة والخور المفتح والخور العمي وجليعة والضبيعية والزور والبدع وجميع الأسياف، وقد تعلمت منهما الشيء الكثير والمفيد في هواية الحداق وأكثر استفادتي منهما هي الطريقة الصحيحة للموادع والترديع وحسبة الماياة ومعرفة أيام الفساد والحمل ومعرفة أنواع الأسماك متى تتواجد وأين هي أفضل أماكن الصيد ومعرفة الصيد بالطبعانات والرقوق وأشياء أخرى كثيرة مفيدة ومع مرور الوقت بدأت بالاعتماد على نفسي، وفعلا أتجه أنا والأصدقاء لأغلب المحادق الشمالية والجنوبية وبدأت بتطبيق ما تعلمته.

النويبي يكثر في المناطق الشمالية

ويضيف: النويبي من الاسماك المحببة لدى أغلب حداقة الكويت وتكثر في المناطق الشمالية ولحمها طيب وخالي الدسم، وتتواجد غالبا في الأماكن الصخرية والطينية وتنصاد بالرَّكة والعلاّق، وبالنسبة للركة يفضل استخدامها في دورة الماية، أما العلاّق فيفضل استخدامها أول السجى ويتواجد في شهر سبتمبر بالركسة وعوهة وبداية فصل الشتاء تحصله بالدفان الييم المفضل الربيان وصلاخة الميد، وهناك نوع آخر من الاسماك له صدى قوي بين الحداقة وهي سمكة الشماهي وهذه السمكة عجيبة بصيدتها وقوية بضربتها على الخيط ولا تستسلم بسهولة وتقاوم لآخر لحظة، ولا يستطيع أحد الإمساك بها بأي وقت وذلك بسبب انها تحتاج الى ماية ووقت معين، وأفضل ماية لصيدها هي ماية السجى، ويكون وقت صيدها من شهر مارس ولغاية آخر أغسطس وييمتها الربيانة العودة الطازجة وأماكنها عوهة والطبعانات.

أسباب دمار بحرنا

ويتابع: أكثر أسباب قلة الصيد عندنا بالكويت هي القراقير المهجورة والتي أضاعها أصحابها والمشابك التي ترمى بالجون من قبل بعض الأشخاص وأكبرها دمارا لبحرنا التلوث وخصوصا هذه الأيام أينما تذهب تجد تلوثا وأسماكا نافقة، وهذا لا يخفى على أحد اليوم وخصوصا مع برامج التواصل الاجتماعي فأصبح كل شيء «لايف»، وغير ذلك أن الصيادين الوافدين ما خلو علينا شيء وحتى انهم لا يحترمون أي قانون وحاليا الجون ممنوع الصيد فيه «صح» ومع ذلك تحصل طراريدهم بكل مكان وبعضهم أخذ جزيرة «مسكان» سكنا له، فأين المسؤولون عن هؤلاء، فيجب أن تكون هناك نظرة واقعية للوضع الذي نعيشه مع دمار بحرنا ولا نكتفي بالنداوت وإنما بالعمل لتصحيح المسار ليرجع بحرنا كما كان في السابق.

الشعم بالركسة والحيشان

ويضيف: تعتبر سمكة الشعم من الاسماك التي لها مكانة كبيرة لدى الحداقة وذلك لذكائها وسرعة حركتها وضربتها على الخيط فيها متعة حقيقية، وتتواجد عادة في المناطق الصخرية مثل الركسة والارياق والاماكن الضحلة مثل الحيشان وقطعة الرشدان وقطعة الفنطاس يكثر صيدها مع بداية شهر أكتوبر بالرشدان والحيشان والييم شريب وأيضا بعوهة والييمة تكون الربيان وصلاخة الميد ومصران الدجاج وبالشتاء عليك بالدفان وييمتك تكون ربيانا.

كل حداق يفكر بالسبيطي

ويقول: ما في أي حداق كويتي ما يفكر بالسبيطي الكل غرامه هذا المزيون وهي متربعة على عرش الاسماك من الدرجة الاولى ويعتبر السبيطي من الاسماك الحذرة ويتفاخر الواحد اذا صاده، ولصيده أوقات وحسبة ماية معينة وتجهيز مسبق وحضوره يكون بمجموعات.

وإذا تبي تحدق له على السيف لازم تختار المكان الهادئ ما في إزعاج وخلّك متواجد على السيفة قبل الفجر عندما تثبر الماية ونوع الييم يكون على حسب مكانه ومرعاه وبالشتاء تحصله بالغزر.

الهامور والبالول يكثر بالجنوب

ويضيف: أسماك الهامور أو البالول من أكثر الانواع طلبا والمفضلة بالأكل وتنمو وتتكاثر عادة في الجنوب وتكثر بالمحادق الجنوبية والطبعانات وصيدها يكون بالخيط من الحجم الكبير «الدريات» بطريقة المحاياة، أما انك تحط له مچوة صغيرا أو چم أو يميامة أو شعم وصيدته تعطي صاحبها فرحة لا توصف ويمتاز بلحمه الطري ويحتوي على الكثير من البروتينات وهو سيد المائدة الكويتية دون منازع ويكثر صيده من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر ومكان صيده جميع الاقواع والطبعانات.

300 كغم حصيلة رحلة صيد

وقال: أفضل رحلات صيدي التي عشتها هي تلك التي كانت قبل 15 عما وكنت يومها طالع مع الاصدقاء ووفقت بالصيد ورجعنا للمسنة بصيد طيب طيب والحصيلة النهائية كانت 300 كجم من أسماك الهامور والسبيطي والشعم والنويبي فعلا رحلة لا تنسى ويبقى صداها محفورا بذاكرتي ما حييت.

عوهة عشقي

ويضيف: رحلاتي البحرية أو طلعاتي تكون على حسب نوع السمكة التي أريد اصطيادها وأكثر أماكن صيدي الدائم أذهب اليها هي عوهة أم الخير وذلك بسبب عشقي لصيد السبيطي والشعم والنويبي والنقرور والشيم والشماهي فلا تكاد تخلو رحلة دون التفكير في تلك الانواع من الاسماك، وحاليا بدأ تبين أكثر شيء سمكة الشعم والنويبي والبالول وتحصلها بأغلب الأقواع الشمالية.

ختامية

واختتم مالك قائلا: أتمنى أن توضع قوانين صارمة للصيد الجائر ووقف جميع أشكاله، كما أوجه رسالة للإخوة المسؤولين وأرجو منهم اعادة النظر بموضوع أرهق الكثيرين من الحداقة وهو إغلاق الجون، فإلى متى ننتظر إعادة الجون الى أحضان الحداقة، وأرجو منهم أيضا إنشاء مسنات جديدة وأقول حق اخواني الحداقة حافظوا على بحركم ولا ترمون به الاكياس والعلب الفارغة واهتموا يا اخوان بعدة السلامة والاسعافات الاولية تراها ضرورية ولا تعرفون قيمتها إلا اذا احتجتموها، وفي النهاية ربي يحفظ الجميع.