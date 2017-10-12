فهد البصيري حداق تفنن في صيد المحادق الشمالية والجنوبية، عرف اسرار الصيد والبحر من والده وهو بعمر 12 عاما، عشق اسماك الشعم والسبيطي والهامور والنقرور والنويبي، فكان لها باحثا، صفحة «بحري» اليوم دخلت معه الى ذكريات الصيد واين كان يذهب مع والده، وافضل اماكن تواجد اسماك الشعم والسبيطي والهامور والفسكر والنويبي وما السمكة التي يكثر صيدها الآن وأهم طرق وفنيات صيد حبيب الملايين السبيطي، ولماذا غير دفّة طراده للمحادق الجنوبية؟ وما الاسباب؟ كما اطلعنا البصيري على افضل رحلات صيده وبماذا رجع للمسنة واكثر امنياته البحرية التي يريدها ان تتحقق، فإلى التفاصيل:

إعداد: هادي العنزي

بداية، هذه الايام التي نحن فيها يكثر صيد اسماك الشعم التي لها صيت لامع بين الحداقة، فهي اكثر سمكة مطلوبة بأي رحلة صيد، والشعم يتواجد على مدار العام في المناطق الشمالية والجنوبية ومنها الحيشان والرشدان واغلب محادق الفنطاس، ويستخدم لصيده انواع مختلفة من الييم واذا انت حاب تحدق له بالصيف عليك بالشريب ومصران الدجاج، وفي الشتاء الربيانة، وطبعا مع الشعم لازم يدخل رغّاب النويبي وهذه السمكة ايضا لها عشاق وأفضل أماكن تواجدها الركسة وعوهة وعليك بييم الخثاق والربيان.



صيد الشعم والهامور



ويضيف: طبعا مع كثر صيد الشعم هذه الايام كما ذكرت في السابق يبدأ موسم عبور اسماك النقرور والنويبي والشماهي، ولا تنس الهامور سيد المائدة الكويتية، فهو من الاسماك المستوطنة ويتواجد على مدار السنة ويبدأ موسم صيده في شهر ديسمبر في المحادق الشمالية مثل الركسة وعوهة «ام الخير» وايضا في المحادق الجنوبية عند الجزر امثال كبر وام المرادم وقاروه، وصيده يكون باستخدام طريقة المحاياة وتختار له الاسماك الصغيرة مثل الچم والشعم والمچوه واليميامه وغيرها من الاسماك ذوات الحجم المناسب والمطلوب ولونها ابيض.



السبيطي وطرق صيده



وتابع: ما في شك نهائيا ان كل حداق وصاحب طراد ما يفكر بسمكة واحدة وهي السبيطي، هذا النوع يختلف عن باقي الانواع من الاسماك فعلا «دولار»، يا اخي صيدته متعة وضربته تفزز قلبك وشوفته تشرح الصدر وضياعه منك وقصّة للخيط تجعل يومك كله تعيسا، فسمكة واحدة تحمل كل هذه الصفات والمميزات ماذا يكون رقم تصنيفها بالنسبة لي؟ اقول عنها انها الرقم واحد وصاحبة الامتياز، والسبيطي من الاسماك الذكية والحذرة جدا جدا، ويحتاج لصيدها الهدوء وخصوصا على السيف، ويجب التعامل معها بدقة ويفضل انك اذا تبي تفوز فيه عليك انك تختار له ييم من نفس المكان الذي يرعى فيه وتشكّه «محاياة» وبعدها انطر الضربة الطيبة او تحط له مصران دجاج ويفضل انك تستخدم طريقة الركة آخر الثبر واول السجي وطريقة صيده وييمته تختلف اذا كان على سيف او غبّه.



أماكني الحالية جنوبية



ويضيــف: اكثر الاماكن التي اذهب اليها الآن واستمتع بصيدي هي المحـــادق الجنوبية، خصوصا منـاطق الـــــــــزور والجليعـــــــة وعريفجان، في هذه الاماكن الصيد متوافر والسمكة حاضرة تبي فسكر وشعم ونويبي موجود ضلعه عظيمي چنعد ودويلمي هم موجود، وما في شك انني ارغب في صيد الشمال ولكن ماذا نقول وقد منعونا وسكروا الجون علينا وأتمنى أن يخرج علينا اي مسؤول ويقول متى يفتحون الجون مرة أخرى فقد تعبنا واشتقنا للمحادق الشمالية، حتى انني انصح دائما الشباب بالذهاب الى محادق عوهة ومحادق الركسة والدفان بشرط ان يكون الصيد في وقت الموسم يعني شهري سبتمبر ومارس.



بدايات تولعي بالخيط والسمكة



يقول: غرامي بالبحر وتولعي بالخيط كان وأنا بعمر 12 عاما وكانت طلعاتي مع الوالد ربي يحفظه للمحادق الشمالية الحيشان والدفان والرشدان والركسة وأيضا للمحادق الجنوبية عريفجان، جليعة، كبر، قاروة، ام المرادم، بالإضافة الى حداق الاسياف يعني الوالد ربي يطول بعمره علمني على كل المحادق شمال وجنوب وزرع فيني حب الخيط والسمكة، وأكثر الأشياء التي تعلمتها منه سياقة الطراد ومواسم الاسماك الشمالية والجنوبية ومتى تتواجد الاسماك في موقع وتغير مكانها وتتجه الى مكان آخر وعلى ماذا يعتمد الصيد اكثر شيء ومتى استخدم الرَّكه والعلاق والموادع والترديع وحسبة الماياه واشلون شكَّة الييمة وأشياء أخرى كثيرة وأهمها المحافظة على البحر وعدم تدميره برمي العلب والأكياس الفارغة به، وبعد ان كبرت معي هذه الهواية الجميلة بدأت ارافق الاصدقاء للصيد، وكنا نذهب قبل المنع للصيد في الحيشان والرشدان والدفان وصيدنا كان نويبي وشعم وبواليل وسبيطي ومزيزي وحتى الجنوب ذهبنا إليه واستمتعنا مع بعض وفزنا بأغلب أنواع اسماك الجنوب.



رحلات صيد طيبة



وأضاف: من افضل رحلات صيدي التي خضتها طوال فترتي وأنا بالبحر هي تلك التي كانت مع صديقي النوخذة بدر النجدي وكنا يومها ذاهبين الى منطقة الزور وتوفقنا ورجعنا بصيد طيب وكانت الحصيلة عبارة عن 4 بواليل جذاعية و2 مزيزية و3 فسكرات و10 ربيب و8 شعارى وهذه الرحلة لا انساها ابدا.



أمنيات بحرية



أتمنى أن يتغير بحرنا الى الافضل وأن تنعدم المشابك والقراقير ويتم انشاء مسنات جديدة وصيانة الموجودة وأكبر همنا نحن الآن معشر الحداقة ان يرجع الجون الى احضان الحداقة فقد طال الفراق والانتظار، وأيضا اتمنى من بعض الاخوة الحداقة الاهتمام بالبحر وعدم رمي العلب والأكياس الفارغة فلماذا يا أخي الحبيب ما تضع كل شيء يخصك في كيس داخل طرادك وعندما تصل للمسنة تضعه في الحاوية وهذا أقل ما تفعله؟! وأتمنى الا يخاطر بعض الشباب بحياته لأجل سمكة، وخصوصا بوقت السرايات والبوارح وأرجو منهم الحذر في مثل تلك الأوقات.



ختامية



واختتم البصيري قائلا: اشكر جريدة «الأنباء» والمتمثلة في صفحة «بحري» على اهتمامها الدائم بمعشر الحداقة وهمومهم ومشاكلهم، كما ارجو من اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية كاملة وأرجو منهم ايضا اخذ اللايف جاكيت وطفاية الحريق يجب ان تكون باستمرار بالطراد والفيوزات شيء مهم، ويجب ان يكون الواحد مطلعا وعنده خبرة ولو بسيطة عن اغلب اعطال المكائن حتى اذا تعطلت معه في يوم من الايام يكون يعرف كيف يتصرف.

وفي الختام ربي يحفظ الجميع.