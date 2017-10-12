GEKI المحرك الوحيد سداسي الأسطوانات بسعة 4.4 ليترات والقادر على توليد قوة 350 حصاناً فعلياً

في أمسية مستوحاة من الموروث البحري الذي تتميز به الكويت، أقامت شركة مصطفى كرم واولاده وكلاء محركات سوزوكي البحرية حفلا خاصا كشفت فيه النقاب عن محرك GEKI «عابر البحار» DF350A الأكثر تطورا ضمن عائلة محركات سوزوكي مارين، وذلك بحضور العديد من وكلاء وموزعي القوارب واليخوت المحلية ومرتادي البحر والمهتمين بالشأن البحري إلى جانب ممثلي الصحافة المحلية.

ويأتي هذا الطرح في سياق حرص الشركة على إطلاق أحدث المحركات البحرية وأكثرها ابتكارا وقوة، مما يعزز من ريادة محركات سوزوكي البحرية ومكانتها المميزة لدى العملاء، ويسهم في كسب المزيد من ثقتهم واحترامهم.

وخلال المؤتمر الصحافي قدم فهد الأحمد مسؤول مبيعات محركات سوزوكي البحرية لدى شركة مصطفى كرم وأولاده شرحا سريعا سلط من خلاله الضوء على مزايا المحرك الجديد.

والذي يعد ثورة في عالم المحركات البحرية الخارجة والاحدث على الاطلاق، حيث قال الأحمد: محرك GEKI عابر البحار يحتوي على العديد من المزايا والمواصفات والتي تم استخدامها لأول مرة، ويتميز بالتكنولوجيا المتطورة والدقيقة في عالم المحركات الخارجية رباعية الاشواط، وهو المحرك الوحيد سداسي الاسطوانات بسعة 4.4 ليترات والقادر على توليد قوة 350 حصانـا فعليا بدون اي اضافات تقنية لانتاج القوة الزائدة كالتوربو والسوبر تشارجر.

وأضاف الأحمد: انها المرة الأولى التي يتم استخدام المراوح المزدوجة ذات الدوران العكسي في صناعة المحركات البحرية الخارجة، وهو ما يتيح للمحرك الانطلاق بثبات اكثر وعزم اقوى، هذا بالاضافة الى حاقن الوقود المزدوج الذي يعمل على رفع كفاءة حرق مخلوط الوقود والذي يؤدي بدوره إلى زيادة بقوة المحرك وتقليل نسبة استهلاك الوقود، اما نسبة ضبط المحرك فلقد تم تصميم المحرك بنسبة انضغاط عالية لكي تعمل على اخراج طاقة عالية وأداء افضل.

وتابع الأحمد قائلا: هذا المحرك ذو الحجم المدمج والوزن الخفيف يتمتع باستهلاك أقل للوقود بفضل نظام «Lean Burn»، وبالتالي هو أكثر صداقة للبيئة بأقل الانبعاثات.

هذا، وتؤكد الشركة عزمها على المضي قدما في تعزيز الأهمية التي توليها شركة مصطفى كرم وأولاده على صعيد خدمات ما بعد البيع، والصيانة التي تتم على أيدي طاقم من الفنيين البارعين، وطرحها المستمر لأحدث المعدات والتجهيزات التي تعتمد آخر مستجدات التكنولوجيا وتطبيقاتها، ما من شأنه ضمان راحة البال.

مواصفات المحرك GEKI

٭ نظام الدفع مزدوج المراوح: التصميم الجديد للمروحتين أدى إلى سرعة أفضل ودفع أقوى وثبات أعلى.

٭ عمود الإزاحة: التصميم الجديد لعمود ناقل الحركة يعمل على تقليل طور المحرك، ما أدى إلى تقليل اهتزاز الماكينة بشكل كبير كما يعمل على ضبط مركز ثقل المحرك.

٭ حاقن مزدوج للوقود: التصميم الجديد لبخاخات المحرك ذات العشر فتحات مع وضع بخاخين لكل سلندر أدى إلى كفاءة في حرق مخلوط الوقود، ما يؤدي إلى زيادة قوة المحرك.

٭ تخفيض الجير على مرحلتين: يساعد هذا النظام على زيادة عزم المحرك وزيادة التسارع في السرعات العالية.

٭ نظام سحب الهواء المباشر: تم اعتماد تصميم جديد لغطاء المحرك لكي يساعد على سرعة دخول الهواء إلى المحرك مباشرة، وهو ما يساعد على تحسين قوة المحرك.

٭ حرق الوقود القليل: هو نظام سوزوكي لضبط خليط الوقود في السرعات والمسافات الطويلة، ما يؤدي إلى استهلاك أفضل للوقود وتقليل نسبة التلوث الصادرة عن الاحتراق.

٭ مدخل تبريد الماء المزدوج: التصميم الجديد لفتحات دخول المياه يؤدي إلى تبريد أفضل للمحرك وتقليل مقاومة انسياب المياه.

٭ توقيت الصمامات المتغير: هو نظام توقيت فتح الصبابات المتغير وهو يساعد على اعطاء اقصى قوة للمحرك.

٭ مدخل هواء مزدوج مع مرشحات للماء: ويساعد هذا التصميم الجديد على دخول الهواء إلى المحرك مع تقليل رذاذ الماء، ما يؤدي إلى تحسين قوة المحرك وعدم حدوث صدأ لأجزاء المحرك من الداخل.

٭ نسبة ضبط المحرك: تم تصميم المحرك ذات نسبة انضغاط عالية لكي تعمل على إخراج طاقة عالية وأداء أفضل 12:1