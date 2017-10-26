موسم النقرور يبدأ من شهر مارس حتى يوليو





صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق علي اشكناني الذي تولع بالصيد والبحر وحب لشطة السمكة. في العام 1995 غزا بخيطه أغلب المحادق الشمالية والجنوبية وعرف أسرارها، خبرته البحرية الفريدة أوصلته الى صيد محادق سلطنة عمان، فكان لها متحديا وفائزا بأغلب أنواع أسماكها، عرف أفضل أوقات صيد أسماك الهامور والبالول وأين تتواجد أسماك النقرور والشيم والشعم، كما أطلعنا اشكناني على حلم كل حداق كويتي وأكثر الطرق انتشارا بالصيد على الساحة البحرية، وأماكن صيد السبيطي ومتى أوقات صيده وأفضل أنواع الييم التي يضرب عليها ومواسم صيده صيفا وشتاء، فإلى التفاصيل:

بداية: السبيطي من الأسماك العسرة والذكية والحذرة، صيدتها فيها أكشن «يرَّغب» الحداق إنه يفكر بصيدتها بكل رحلة بحرية عكس باقي الأسماك، ولكن لو عرف الشخص وقتها ومايتها وييمها المطلوب في المكان المناسب ولا تنس أن للسبيطي طريقة موادع معينة فيها فنيات وإذا حصلت جميع النقاط التي ذكرتها آنفا راح يكون السبيطي نصيب كل طلعة، أماكن السبيطي عادة تكون خلال فصل الصيف على أغلب الأسياف والجزر الشمالية، وأيضا وجوده على الاسياف الجنوبية لكن ليس بكثرة الشمال، أما بالنسبة للييم المفضل فالسبيطي غرامه السلس الطازج والميدة الحية «محاياة» ومصران الدجاج، وأفضل وقت لصيد السبيطي يكون بأول السجي ويفضل يكون خيطك من 50 - 70 ولازم من ماركة معروفة حتى لا تخسر صيدتك وأهم نقطة بصيد السبيطي هي لا تسمح له يأخذ خيطك للصخر أو البايبات لأنه ذكي راح يقص خيطك.

صيد الهامور والبالول بالوقفات

ويضيف: الهامور والبالول موجودان بالأقواع البحرية والطبعانات وكثرته بشهر مارس ونوفمبر وأكثر غرام الهامور المحايات ويضرب على الچم الصغير والشعم واليميامة، أما الييم حط له ميدة وأفضل أوقات صيد الهامور والبالول بوقفات المايه لأنه يطلع من ميفرته للبحث عن الصيد وترى التشخيط ممتازا جدا للبواليل، وبالنسبة حق الذي يسأل عن الشماهي فأقول إنه يكثر بآخر شهر مايو الى بداية سبتمبر وييمته الروبيان السعودي الاخضر وحداقه يكون بوقفة السبر وبداية السجى.

أسماك النقرور والشيم والشعم

ويتابع: أهم نقطة أحب أذكرها حق محبي صيد النقرور انتبهوا اذا جيتوا تصيدونه بوقت السرايات الحذر الحذر من تغير الجو فجأة فالواحد لازم يكون ضارب حساب كل شيء وطبعا موسم النقرور يبدأ من شهر مارس الى غاية يوليو تحصله ولكن بأعداد قليلة وأصلا هو بدأ بالانقراض من بحرنا، وزين ان الواحد يصيد له كم حبة، وبالنسبة حق أسماك الشيم فهي متواجدة بالدردور والقفاصة التي بالدفان وموسمه من شهر أبريل ولغاية يوليو، وبالنسبة حق الشعم فهي أسماك متواجدة طوال الموسم ولكن ييمتها تختلف في فصل الصيف وتكون الشريب وفي الشتاء يفضل الربيانة والمصير وأفضل أماكن تواجده بالحيشان والدفان والرشدان والصبية والدوحة والفنطاس وعوهة وتحت الأبراج.

بداياتي البحرية

ويضيف: انطلاقتي البحرية وحبي للخيط والسمكة وزفرتها كان في العام 1995 وكنت في البدايات أطلع مع اخواني وعيال عمتي، وقد تعلمت أشياء كثيرة بالصيد من حسبة المايات والموادع والترديع وأماكن تواجد أغلب أنواع الأسماك وأشياء بحرية كثيرة، وأكثر الاماكن التي حدقت فيها عوهة وفيلكا ومسكان والدفان

كبّر، ومع مرور الأيام واكتساب الخبرة الوافية والكافية بدأت أغزو أغلب المحادق الشمالية مع الاصدقاء ونستمتع بصيد أسماك الشعم والسبيطي والمزيزي والبالول والنويبي وحتى محادق الجنوب لم تسلم من خيطي فكانت أسماك الجنوب لي منها نصيب.

السلطنة أفضل أماكن الصيد

ويقول: بعد التشبع من صيد الكويت وشح الأسماك في أغلب محادقها اتجه الى الصيد بالسلطنة وهناك الصيد يفوق الوصف ولا يمكن أنك تطلع بطراد ولا تصيد شيئا، فهذا الأمر مستحيل هناك، وغير ذلك الأسماك التي تصطادها تكون بأحجام كبيرة وخيالية مثل التونة والقباب والنهاش والشعري وثور العندق، وأفضل أماكن الصيد بسلطنة عمان هي الشويمية وحاسكية والجبل الاسود ومصيره، وعموما سلطنة عمان كل شيء فيها حلو وشعبها طيب، وكل من ذهب هناك يعرف مقصد كلامي عدل، وأغلب الصيد هناك يكون في الصباح الباكر لمدة 10 ساعات متواصلة ويبدأ الصيد بسلطنة عمان من شهر اكتوبر ولغاية ابريل وباقي الاشهر يمنع الصيد نهائيا فيها بسبب تقلب الجو وشدة الرياح القوية بسبب ان بحر عمان يطل على محيط.

حلم كل حداق كويتي

ويضيف: أكثر اسباب قلة الصيد عندنا بالكويت هي القراقير المهجورة والمشابك التي ترمى بالجون من قبل بعض الاشخاص وأكبرها دمارا لبحرنا التلوث وخصوصا هذه الأيام اينما تذهب تجد تلوثا وأسماكا نافقة، وهذا الأمر لا يخفى على الكثيرين وخصوصا مع برامج التواصل الاجتماعي وايضا الصيادون الوافدون لا يحترمون أي قانون، وحاليا الجون ممنوع الصيد فيه، فيا اخي الكريم كل هذا الدمار الحاصل وحارمين الحداقة من الجون، فأين يذهب حداقة الكويت؟ فمن الطبيعي ان البعض يا يبيع طراده او يتجه الى سلطنة عمان، وهذا الأمر فيه عناء وتعب وتكلفة، فلماذا لا يفتح الجون ويرجع الى احضان شباب الكويت وان توضع قوانين صارمة على المخالفين بشروط الصيد والبيئة، بصراحة أجد هذه النقاط التي ذكرتها حلما يتمنى كل حداق كويتي غيور على بحرنا ان تتحقق وبأسرع وقت.

أكثر الطرق انتشاراً بالصيد

وقال: اكثر الطرق انتشارا في الصيد الآن وطاغية على الساحة البحرية هي الصيد بالجغنق، وهذه الطريقة لاقت استحسانا لدى الكثيرين، فهي توفر عليهم الوقت والجهد وبنفس الوقت صيادة وممتازة جدا حق اغلب انواع الاسماك، طريقة الصيد بالجق تكون اولا ان طرادك سمارى واذا كان اتجاه طرادك شمالا لازم تعكس وتنزل خيطك جنوبا واذا كان شرقا تقط خيطك غربا، يعني عكس اتجاه الطراد دائما تنزل خيطك ولازم تشد على «البكرة» بشكل مناسب علشان لا يطلع صوت ويفل الخيط منك وتبدأ بعدها ترفع وتنزل بالجق لين تضرب عليك سمكة ولازم اول ما تحس ان سمكة ضربت عليك تلشط السنارة فوق، وهذه اهم نقطة بالجق وايضا من اهم الاشياء بالجق ان عندما تسحب السنارة للاعلى وانت نازل تكرب على الخيط يعني اسحب لفوق وانت نازل اكرب وطبعا الجق انواع واحجام، ولازم وانت رايح تشتري القصبة حق الجق تحدد شنو السمكة التي تريدها، كبيرة ام صغيرة، والمكائن نفس الشيء فهي بأحجام معينة ويتم اختيار نوع الماكينة على حسب المكان الناوي تروح له، وعلى السمكة الراغب فيها، هذا طبعا بالمختصر المفيد، واذا رحت للمحل وحاب تشتري اسأل صاحب المحل او العامل يعطيك معلومات اكثر تفصيلا.

ختامية

واختتم أشكناني قائلا: كل الشكر لاخواننا خفر السواحل وشرطة البيئة والإنقاذ والثروة السمكية على جهودهم، وأحب ان اقول حق اخواني الحداقة ترى اهم شيء اللايف جاكيت والعيادة الطبية، وأرجو منهم المحافظة على بحرنا وعدم رمي العلب والاكياس الفارغة به، وفي النهاية أشكر جريدة «الأنباء» والمتمثلة بصفحة «بحري» على هذه الاستضافة، ورب يوفق الجميع.