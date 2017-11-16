إعداد: هادي العنزي

جراح الكندري حداق متمرس صاحب خبرة طيبة بالمحادق الشمالية والجنوبية يعرف أساسيات الصيد الناجح وخصوصا لأسماك السبيطي والشعم والشماهي والهامور كثير التنقل بين مواقع الصيد للفوز بأكبر عدد من الأسماك التي تستهوي الحداق الكويتي، صفحة «بحري» اليوم دخلت معه بذكريات مسكة الخيط أول مرة وأين يتواجد السبيطي، ومدحه لرقوق الفنطاس وما بها من أسماك وما هو ييم الشعم بالصيف والشتاء وعلى أي ماية يضرب الشماهي، كما أطلعنا الكندري على طريقة صيده التي يمارسها مع أغلب أنواع الأسماك وكيف يفوز بأندرها وأجمل رحلة صيد كانت له، وبماذا عاد منها وأين يتواجد النويبي وعلى ماذا يعتمد صيده والأشياء التي تضايق أهل البحر، والمشاكل التي يعاني منها الحداق الكويتي، فإلى التفاصيل.

بداية: ما مر علي أحد ما يفكر بحبيب الملايين السبيطي ودائما وأبدا هو صاحب الامتياز بين جميع أنواع الأسماك الأخرى لأنه يتمتع بميزات فريدة وعجيبة أولها الذكاء وثانيها الحذر الشديد وثالثها القوة، فأين تجد هذه الصفات بالأسماك الأخرى؟ وغير ذلك السبيطي بالذات يحتاج لصيده الهدوء وعدم الإزعاج وأفضل شيء حق حداقه هو الزورية الحيَّة والميد والعوم وترى أغلب الشباب يعتقد أن صيد السبيطي سهل لا يا حبيبي مو سهل ويبيله موادع خاص وخيطك يكون من حجم 40 - 50 بطريقة الرَّكة طولها باع وميدارك 0/4 - 0/5 والسبيطي بكل مكان تحصله بس منو الذي يلقاه.

رقوق الفنطاس

ويضيف: حاليا البحث عن السمكة والصيد عليك برقوق الفنطاس والدفان فيها شعم ونويبي وسبيطي ومزيزي وانا شخصيا أتردد على هذه الأماكن التي ذكرتها والتي كنت في السابق أرافق والدي إليها او مع أعمامي وصيدها يعتمد على ماية السجي والثبر وييمتك يا الحبيب خلها ربيان او مصير والأفضل زورية حيّة او سلس حق السبيطي والمزيزي.

الشعم بالأطيان

ويتابع: كل شخص بخاطره الشعم أقوله تحصله بفصل الصيف بالرق مثل الحيشان والرشدان وأقواع عوهة وأقواع 25 وييمتك شريب أو مصيران دجاج، وفي فصل الشتاء عليك بالأطيان مثل برغضي والخيوسة واذا طرى على بالك الهامور تراه موجودا عند طبعانه الأبراج وطبعانة الفنطاس ويفضل الييمة الحية (محاياة) مثل الشعم واليميامة او الچم الصغير وحداقه يكون بوقفة الماية.

نشأتي البحرية

ويضيف: نشأتي البحرية وتعلقي بالصيد بدأ معي وأنا بعمر 13 عاما، وكنت أرافق الوالد ربي يحفظه وأعمامي خلال صيدهم للمحادق الشمالية مثل الدفان وبرقضي والحيشان والرشدان والطبعانات وقد تعلمت من هؤلاء العمالقة كل شيء يخص البحر والصيد والسمكة من الترديع وشلون أوادع السمكة وخصوصا السبيطي وشلون تأخذ وتعطي معاه الخيط وأيضا عرفت حسبة الماياة اذا كانت سجي انزل حق السمكة بالرق واذا كانت الماية ثبر أصعد لها بالغزر شوي، وعرفت منهم أنواع الييم وكل نوع حق اي سمكة ومتى سواء بالصيف او الشتاء.

الشماهي بالطبعانات

ويقول: هناك حداقة كثيرون يعشقون سمكة الشماهي، وطبعا هذه السمكة لا يختلف عليها اثنان، فهي سمكة قوية بضربتها وسحبتها وموادعها تحتاج الى الخبرة والفن، والشماهي موجود طوال الموسم وخصوصا عند الطبعانات والركسة بوقت فساد الماية وايضا بأرياق قاروه والدرر، وانا استخدم طريقة الركه بالارياق والخيط يكون بحجم 90 ـ 120 والميدار 7 او 8 والييمة ربيانه جامبو او خثاق، وسمكة الارياق معروف عنها انها مخلوطة من عندق ونهاش وشماهي ونقرور وفسكر وحمرا وطلاح وافضل وقت للصيد بالارياق ليلا.

طرقي بالصيد

ويضيف: طريقة صيدي للاسماك لا تختلف كثيرا عن الآخرين، واذهب الى اماكن صيدي على حسب الماية والتاريخ الهجري وجرة الماية واذهب ايضا للفنطاس والمسيلة وجليعة حتى الشعم وييمتي شريب وحق السبيطي زورية، وهذه الايام التي نحن فيها حاضرة اسماك الشعري والعندق والسبيطي والهامور والبالول والشعم والچنعد اكثر شيء، وانصح الشباب الذين يبحثون عن اسماك الچنعد عليكم بالجق تراه صيّاد.

النويبي بالصبية والفنطاس

وقال: حداق النويبي حلو وموجود بالدفان والصبية والفنطاس وطريقة صيده ركه او علاق ما يضر ييمتك لازم تكون ربيانة او خثاق او صلاخه ميد او يواف، والفسكر تحصله عند اسكلت كواريوم او بمحادق الجنوب وحول الجزر قاروه او نيوة كبر او صوب صخرة تايلر وترى احجامها جدا كبيرة.

رحلات صيدي الجميلة

واضاف: اجمل رحلات صيدي كانت مع ولد خالتي وولد عمتي ويومها كنا رايحين الفنطاس والماية كانت حمل وصيدنا 189 قرقفانة و10 شعوم وفسكره، والطلعة الثانية مع الوالد قبل لا يسكرون الجون ويحرمونا منه ووجهتنا كانت الرشدان ويومها الشعم كان حاضر بقوة وقد توفقنا بالصيد ورجعنا بـ 94 شعما و3 سبيطية.

ختامية

واختتم قائلا: اكثر شيء يضايقني بالبحر ويضايق الكل هو عدم معرفة بعض الاخوان لسياقة الطراد وحتى ان بعضهم يطرح يمرك والبعض الآخر ينزل خيوطه بين مكائن طرادك وهذا التصرف غير اخلاقي نهائيا، وايضا من الامور الاخرى ان بعض اصحاب الجت سكي لا يحترمون حداقا او مرتادا للشاطئ ويعتقد انه فلتة ما يدري ان الكل ناقد عليه. وفي الختام اتمنى للجميع السلامة.