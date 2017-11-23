أحمد البيشي، حداق تعايش مع الخيط منذ صغره، تعلم على يد والده اهم طرق الصيد الصحيحة ومواسم الاسماك، ابدع بصيد اسماك السبيطي والشماهي والبالول والشعم والنقرور.

صفحة «بحري» اليوم التقت به وعرفنا منه افضل اماكن الصيد حالا وما الاسماك الحاضرة وما السمكة المطلوبة دائما عند الحداق الكويتي واين يتواجد الهامور والبالول ولماذا يعتبر الشماهي سمكته الاولى، وما افضل اماكن انتشار اسماك الشعم وما الفرق بين الشعم الاصفر والازرق، كما اطلعنا البيشي على اهم الرحلات البحرية التي رجع منها بصيد وفير واين يتواجد الفسكر والشعري واحجام الخيوط والميادير المناسبة لصيد السبيطي والهامور والبالول والشعم والاشياء التي يتضايق منها بالبحر ومعلومات بحرية اخرى منوعة تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:

إعداد: هادي العنزي

في البداية، يقول البيشي: اليوم اصبحت اماكن الصيد قليلة وليس كما في السابق، خصوصا بعد تسكير الجون، فأغلب الحداقة الشماليين اصبحوا جنوبيين، وحاليا محادق الجنوب هي المتشبعة بالاسماك والصيد وافضلها جليعة وفيها من اسماك الفسكر والشعري الشيء الطيب، وبعدها تأتي الطبعانات الجنوبية وفيها اسماك راهية ومطلوبة عند الحداق الكويتي مثل الشماهي والهامور والبالول وايضا هناك الارياق وفيها النقرور والفسكر والشماهي والعظيمي والچنعد.

الهامور والبالول ثنائي متحد

ويضيف: اسماك الهامور والبالول استمتع بصيدتها، فهي اسماك قوية جدا وتتواجد بين الصخور والطبعانات وعادة اذا وجدت الهامور في مكان فلابد ان تجد معه البالول فهما ثنائي متحد بالمكان والموسم، وبالنسبة لحجم الخيوط البالول يبيله خيط بحجم 70 مع ميدار بحجم 07 مع ركَّه طويلة لا تزيد عن المتر، وافضل ييم حق صيدته ربيانة وخثاق وصلاخة ميد، اما الهامور فخيطه يكون بحجم 100 الى 120 مع ميدار حجم 8 او 9، ويددفضل ييمة المحاياة يعني سمكة حية مثل الشعم والچم والمچوه.

الشعم الأصفر والأزرق

ويتابع البيشي: الشعم من اكثر انواع الاسماك التي لها شعبية قوية في الكويت ومن اسهل الاسماك بالصيد، واماكن صيدها كثيرة، وقد تكون بجميع الاماكن، والشعم له اكثر من نوع، فهناك الشعم الاصفر ويتوجد بالاماكن الصخرية والاقواع، وهناك الشعم الازرق ويتواجد بالاطيان وخصوصا بفصل الشتاء، ييم الشعم الاصفر يكون الميد والخثاق ومصران الدجاج، ومكان تواجده بالدردور وعوهة فيلكا القرينية ومسكان والفنطاس اقواع الفنيطيس والزور ونيوة كبر في بعض المواقع، وبالنسبة حق الشعم الازرق يفضل ييم الربيان والميد والشريب في فصل الصيف داخل الجون الحيشان والرشدان واماكن تواجده من شهر نوفمبر حتى ابريل، ويتواجد عادة بالاطيان والارض الهشاش امثال الحيشان والرشدان الدوحة وفنيطيس عارض فيلكا والزور.

صيد البدايات الدوحة والبدع

ويضيف: الوالد ربي يطول بعمره علمني من الصغر كل شيء بالبحر، وهو اللي حببني بالخيط والسمكة وكان يصطحبني معه خلال رحلات صيده صوب الشواطئ الجنوبية والشمالية واكثر الاماكن المميزة في ذلك الوقت بالصيد وتكثر فيها الاسماك هي الدوحة والبدع، واسماكها كانت الشعم والسبيطي والمزيزي والقرقفان وايضا بالفنطاس والنويصيب كان يتوافر فيها صيد البواليل والنقرور والشعري والفسكر، واكثر الاشياء اللي تعلمتها من الوالد حسبة الماياه (الحمل والفساد) واين تتواجد الاسماك والموادع والترديع واشياء اخرى كثيرة.

صيد السبيطي

ويقول: كل حداق وله طريقة لصيد حبيب الملايين السبيطي والارزاق بيد رب العالمين، ومن خلال خبرتي المتواضعة اقول حق الباحثين عن السبيطي عليكم بشهر ابريل لغاية يونيو، وعليك بهذه الاوقات بالمد الاول بوقت الحمل والقمرة كاملة بتاريخ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 في الصباح، واستعمل ييم الزوري الحي او الخبز وفي وقت الظهر اذا كانت الرياح شديدة تحصل السبيطي عند الاماكن القريبة من الشاطئ وطبعا بهذا الوقت عليك بييم الزوري والعجين ومصران الدجاج تحديدا بشهر يوليو وسبتمبر وتحصله ايضا بعارض عوهه وقصار عوهه وعند العارض في اي وقت وايضا بالزور والفنطاس حزة الفجر والمغرب واستعمل الزوري بوقت الفجر فقط.

الشماهي قوية وطعمها ممتاز

ويضيف: سمكة الشماهي من انواع الاسماك اللي افضلها دائما وابحث عنها بجميع رحلاتي البحرية وحبي لهذه السمكة بسبب تمتعها بالقوة والطعم الممتاز، وافضل ماية لصيد الشماهي وفرخ الشماهي يكون بماية الفساد وعند وقفة الماية والاماكن اللي تتواجد بها هذه السمكة تكون بالاماكن الصخرية والطبعانات ويفضل صيدها بشهر مايو ولغاية اكتوبر، وبالنسبة حق سمكة النقرور صيدها يبدأ من شهر ابريل ولغاية شهر سبتمبر، وافضل اماكن تواجد النقرور يكون في الارياق والطبعانات والاماكن الصخرية مثل الركسة.

رحلات صيدي

وقال البيشي: هناك الكثير من رحلات صيد الاسماك الممتعة والتي تميزت بصيد وفير ومن هذه الرحلات كانت قبل كم سنة وكنا قاصدين الارياق وقاروه وتوفقنا بصيد اسماك البالول والفسكر والنقرور والشعري وفرخ الشماهي والنيسر وبصراحة العدد ما اذكره بسبب كثرة الصيد، وحتى ييمنا خلص ووقفنا الصيد وعدنا للمسنة، وانا عن نفسي لا اتوقف عن طلعات الصيد ابدا وطوال السنة تجد طرادي وخيطي متواجدين بأغلب المحادق وهناك اسماك تكثر وتقل مع مواسم الصيد، ولكن في موسم السرايات تقل طلعاتي بسبب تقلب الجو وهذا تحذير اوجهه حق اخواني الحداقة انتبهوا من السرايات واذا فكرت تطلع بهذا الوقت خلك قريب ولا تباعد.

ختامية

واختتم البيشي قائلا: هناك الكثير من الاشياء التي تضايقني بالبحر وسببها اصحاب رخص «الاقوال» عندما يلقون بمعدات صيدهم التالفة في البحر مثل شباك الصيد «العديد» والقراقير وعبوات الوقود ودهن المحركات والعلب والاكياس الفارغة وعدم الالتزام بالاماكن المخصصة لمزاولة طرق صيدهم، ومن جانب الصيادين الهواة وهم «الحداقة» كثير منهم وللاسف يجهل مدى خطورة رمي الخيوط التالفة بالبحر وكم من الوقت تأخذ هذه الخيوط لتتحلل، اضافة الى ذلك رمي بعضهم للمخلفات دون اي مسؤولية، فالبحر اخي الحداق لنا جميعا، فيجب ان نتكاتف ونحافظ عليه بجميع النواحي وربي يحفظ الجميع.