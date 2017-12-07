إعداد: هادي العنزي

الحداق عبدالله السيف ترعرع بديوانية صيادين البدع، تعلم فن الصيد بالثمانينيات على يد النوخذة الكبير والده، عرف اسرار صيد اغلب الاسماك الشمالية أمثال السبيطي والشعم، مغرم بصيد منطقة الدردور بسبب كثرة الصيد فيها، صفحة «بحري» اليوم دخلت معه بذكريات الصيد الأولى وهذه الأيام التي نحن فيها ما هي السمكة الحاضرة، ولماذا انتقل الى صيد المحادق الجنوبية، وما ضمانات صيد حبيب الملايين السبيطي، وأفضل مايات صيد السيبطي، ومتى يكثر صيد الشعم وما هي الطريقة الفعالة لصيد الهامور، وأين تتواجد اسماك الچنعد، وأكثر ما يميز سمكة الشماهي ومتى يبدأ صيدها، وشرح واف وكاف عن اغلب انواع الاسماك وطرق صيدها وأماكنها ونصائح قدمها لعشاق الخيط فإلى التفاصيل.

بداية: لقد ترعرعت بديوانية الصيادين التي في البدع وكانت في العام 1980 مع الوالد، وكنت ارافق الوالد خلال رحلاته البحرية للدردور والركسة والونانه والبوية الصفرا وكان الصيد طيب وتحصل كل السمچة الحلال في ذلك الوقت السبيطي والشعم والشيم والنويبي والهامور والبالول كله موجود ولكن في الوقت الحالي أصبحت تلك المحادق التي ذكرتها قليلة بالصيد وشحيحة بالسمكة، وقد تعلمت من الوالد كل شيء يخص البحر والصيد من ترديع وموادع وحسبة مايات ومعرفة أماكن صيد الاسماك الطيبة وانواع الييم ومعرفة المواسم وأفضل اوقات الصيد متى تكون وأشياء كثيرة استفدت منها الى يومنا هذا وبعدها وبدأت مرحلة جديدة بالصيد وهي مرافقة الأصدقاء والاعتماد على النفس وتجربة أماكن جيدة جديدة واعلم وأتعلم من الآخرين وأفيد واستفيد.

الأرياق فيها نقرور

ويضيف: هذه الأيام التي نحن فيها هي وقت صيد الشماهي ودور الغزر وتحصله بالطبعانات مثل طبعانة عوهة والارياق وموسم النقرور يبدأ بشهر ابريل وايضا آخر اكتوبر مع بداية نوفمبر يبدأ بالخروج من الجون وتحصله عادة في الاماكن الطينية والاقواع التي بجانبها طين والارياق هذه الايام فيها نقرور وأنصح فيها وبشهر ابريل شرق كبّر بمسافة 6 أميال هناك اماكن تحصل فيها النقرور.

أماكن الصيد الشتوية

ويتابع: أفضل الأماكن بالصيد حاليا الركسة والونانة القديمة واحرص بالركسة على مايات الصبح والمغرب فقط وايضا 60 ـ 909 وعندك المحادق الجنوبية فيها صيد وخصوصا الارياق وكبّر واذا زاد البرد شوي عليك بأم ديره واقواع قاروه لغاية الارياق وهذه الاماكن الشتوية أنصح الشباب للتوجه اليها والسمكة الحالية المتوافرة الفسكر والشعم يبين قليل والبالول والنهاش يبين قليل جدا على الحظ الفرخ شماهي والشعري والقطو والنيسر، بالمختصر حداق الشتاء يكون بالجنوب.

ضمانات صيد السبيطي

ويضيف: لا يوجد هناك طريقة تضمن لك صيد السبيطي 100% وأغلب الناس تقول ان السبيطي سمكة ذكية وانا أختلف معهم بهذه النقطة وأقول ان السبيطي سمكة حذرة ومصدر قلقها الصوت العالي والإزعاج وانا طريقتي بصيد السبيطي تكون على حسب الموسم يعني في فصل الصيف أحب أشخط له بمنچوس وأحدق له بلس ونقاقه ومصران الدجاج وبأيام البوارح أحدق حق السبيطي في الاماكن الساحلية الاسياف وأحرص على حسبة المايات وأفضلها عندي هي مايات الصبح السچى بأول الفجر وأيام القمرة أنصح فيها بالزور وعلى أسياف السالمية بالصيف بالليل أعطيه طفاحي بوقفة الماية على زورى او مصران الدجاج من الاسياف وليس من بحر، وايضا السبيطي تحصله بشهر يوليو وسبتمبر بعوهة بالعارض وبعد القصّار وفيلكا حضور السبيطي فيها حلو بس بفترات معينة بعارض فيلكا والحد والغرينية التي خلف فيلكا فيها سبيطية تطيب الخاطر.

الشعم والهامور

ويقول: أسماك الشعم موجودة طول العام وتكثر وتقل في أماكن معينة على حسب الموسم وأفضل صديته بالدردور وعوهه واقواع 60 وفيلكا والفنطاس وافضل أشهر صيد الشعم يكون من يوليو حتى مارس والشعم نوعان اصفر وازرق، وانا أفضل صيد الشعم الاصفر على مصران الدجاج وصلاخة الميد، سمكة الهامور لها مايات وحسبة ويفضل الأماكن التي فيها قصاصير وطبعانات مثل قصاصير الركسه وطبعانة ام الفحــم والبـدع والديـره الفنطاس وفيلكا والقرينية وهناك اماكن يصير فيها الهامور قبل وقفة المايه واماكن اخرى على دورة المايه واماكن في الوقفة تحصل الهامور وافضل طريقة حق صيد الهامور تكون محاياة وافضل شيء تحطله چم او شعم، يبين الهامور بالطبعانات اكثر شيء في شهر مارس، بالنهاية الهامور موجود على مدار السنة على حسب المكان.

طريقة صيد فعّالة

يضيف: افضل طريقة بالصيد وفعالة وانصح فيها الشباب بأن الييمه تكون طرية وفرش وغير مثلجة يعني من السوق الى الطراد للميدار، ونزلت البحر تكون مبكرة والشخص يكون نشيط او الافضل قبل طلعة الشمس، اماكن الصيد التي بها صيد حاليا والسمكة حاضرة فيها هو الشهر الذي نحن فيه سمكة النويبي والشعم موجودتان بالركسه بالونانه القديمة والبويه الصفرا وفي الجنوب السمكة الحاضرة الآن هي الفسكره وفرخ الشماهي والنقرور يبين بالأرياق والأماكن الغزيرة لأنه قاعد يطلع ويبحث عن المكان الدافئ، وايضا الچنعد موجودة بالجنوب وصيدها يكون بالتشخيط وليس بالخيط العادي «الحداث» والنيسر.

الشماهي والنويبي

وقال: سمكة الشماهي عجيبة بصيدتها وقوية بضربتها وعنيدة ولا تستسلم بسهولة وتقاوم لآخر رمق وتحتاج الى مايه ووقت معين ولا يستطيع الواحد انه يصيدها بأي وقت، افضل مايه لها هي السجى ويبدأ صيدها من شهر مارس ولغاية آخر أغسطس وييمتها الذباحه الربيانه العودة الطازجة الفرش واماكنها عوهة والطبعانات والدردور، وبالنسبة حق النويبي يستطيع الواحد انه يصيدها بالركه او العلاق وبالنسبة للركه يفضل استخدامها في دورة المايه، أما العلاق فيفضل استخدامها اول السجى ويتواجد النويبي بالركسه بشهر مارس وسبتمبر بالركسه وعوهه وافضل ييم لصيدها الخثاق الربيان وصلاخه الميد.

ختامية

واختتم السيف قائلا: اشكر جريدة «الأنباء» المتخصصة بصفحة «بحري» على اهتمامها بالشباب البحري ومشاكلهم، وارجو من اخواني الحداقة المحافظة على بحرنا وعدم رمي الأكياس والعلب الفارغة به، كما ادعوهم للاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية كاملة دون نقصان، كما ارجو من المسؤولين سماع صوت الحداقة الذين حرموا من الجون، وأتمنى إصدار قرار قريب جدا بعودة الجون لأحضان الحداقة.. ربِّ يحفظ الجميع.