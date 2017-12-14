إعداد: هادي العنزي

مساعد الكندري حداق يعشق صيد السلفر والشعم لعبته الطبعانات، غرام خيطه الهامور والبالول، تفنن بصيد المحادق الشمالية والجنوبية والأسياف، عرف فن الصيد من والده وأصدقائه.

صفحة «بحري» اليوم عرفت منه أفضل أماكن الصيد الحالية مع دخول البرد وإلام يحتاج صيد السبيطي، وأفضل ييم حق صيد الهامور والشعم والشيم ومتى يكثر صيد أسماك الشماهي وفرخ الشماهي ومتى يكون أول ظهور للشيم.

كما أطلعنا الكندري على المظاهر السلبية التي تحيط ببحرنا وأفضل الرحلات البحرية والرسالة التي يوجهها الى المسؤولين حول تسكير الجون، وإلى التفاصيل:

بداية: الأماكن المفضلة حاليا كونه البرد على الأبواب وهذه الأيام المفضلة لدى الحداقة هي المحادق الشمالية الدفان والركسة والونانة والدعية المعروفة بأسماكها النويبي والشعم والسبيطي والنقرور وايضا، المحادق الجنوبية الأرياق وجليعة والزور والجزر والمعروفة بأسماكها الفسكر الشعري العندق شنينو نيسر.

السلفر محبوب الخليج

ويضيف: سمكة السبيطي والمعروفة عند الحداقة «السلفر» وهو من الأسماك المحببة لأهل الخليج ويعتبر من أسماك الدرجة الأولى ويمتاز بوفرة لحمه، ويعتبر السبيطي من الأسماك الحذرة جدا ويتفاخر الحداقة عند صيده، ولصيده له أوقات معينه ولعبتها الفجر والمغرب، ماياة الثبر والسجي لها دور كبير للسلفر وأماكن تحتاج لهدوء وطريقة صيدي المفضلة الخيط ميدار صفر ركه باعين وييمتي زوري حي او السلس وحده بوحدة وكل حداق له طريقة لصيد السلفر من الميد الزوري والعجين اليواف والسلس ومصران الدجاج.

لعبتي الطبعانات

ويتابع: الهامور والبالول من الأسماك المستوطنة وغير المهاجرة وهي متواجد على مدار السنة، وأفضل وقت لصيده هو من شهر أكتوبر لغاية نوفمبر وطريقة صيدي للبالول استخدم له نصف ميدة مع الراس وليس صلاخة الميدة او نص يوافه (الذيل) وهذا الشيء أنصح به جميع الحداقة الذين يرغبون بالبالول وطبعا يكون بالعلاق والركة وتكون الركة طولها متر.

أما بالنسبة للهامور استخدم له يميامة حية او الچم وتسمى بطريقة المحاياة وكثير من الحداقة يعرفون هذه الطريقة وبطريقة العلاق وأفضل ماياة السجي وبداية الثبر بعض الأحيان ووقفة المايه لها دور كبير عند الحداقة وخصوصا فترة النهار وأماكن صيدها الونانة والطبعانات لعبتي والزور وفيلكا.

الشيم بعارض عوهة

ويضيف: حداق الشيم يتميز بالخبرة والمعرفة بأوقاتها وماياتها وأماكن تواجدها وموسمها وأسرار صيدها التي تصعب على الآخرين.

وأول ظهور للشيمة في شهر أبريل وتتواجد في عوارض عوهة بعدها تنزل إلى القفص ومن ثم إلى الحيشان في شهر مايو ويونيو وفي يوليو تكثر في الدردور مقابل نادي راس الأرض وفي أطراف الونانة.. طريقة صيدها تبدأ من خيط وميدار من 09 ـ 010 والييمة زورية او يميامة محاياه وهناك طرق كثيره لصيد الشيم حسب خبرة الحداقة، والشيم له أماكن وأوقات وجرة مايه من يعرفها فاز ومن تجاهلها خسر الشيمة ووقته راح بلاشي، أما سمكة النقرور المهدد بالانقراض في الكويت وهي من الأسماك الطيبة التي يقبل الناس عليها دائما ويستاهل العنوه ويبدأ موسم صيدها من شهر ابريل وحتى نهاية يوليو تتواجد اسماك النقرور في الارياق والركسة والأماكن الصخرية العميقة والطعوم المفضلة الروبيان والخثاق والخيط أو ميدار 06.

صيد الشعم بالفساد

ويقول: يعشق الحداقة صيد الشعم لتوفره بكثرة ويمتاز بالطعم اللذيذ يمكن صيد الشعم بكميات كبيرة على الأسياف والأطيان يمكن لحداق الأسياف ان ينافس حداق القارب بعدد صيد هذه السمكة.. الأماكن التي يكثر فيها صيد الشعم الدفان والبوية الصفرا وقطعة الدعية وبالقرب من الأبراج ويستهوي الشعم الشريب في الصيف الربيان والصلاخة في الشتاء والزبوط، لا يحتاج صيد الشعم الى خيط سميك ويفضل من 30 الى 50، أما بالنسبة للميدار فيفضل 01 و02 و03 ذو صدة علوية وأفضل صيد الشعم في أيام الفساد أول دورة السجي وآخر الثبر والأماكن الصخرية.

سمكة الشماهي حركية

وأضاف: أماكن صيد الشماهي فيلكا وعوهه والدردور والركسة وبالقرب من الصبية... تعتبر من الاسماك الحركية ويكثر صيده مع ازدياد سرعة الجرة وأفضل ماياه صيد الشماهي والفرخ شماهي تكون في الحمل ووقفة المايه بحيث يتنقل بشكل أكبر ونستهدفه بأول السجي، واول الثبر ويفضل الربيان والخثاق والصلاخة والأماكن التي تتواجد بها هذه السمكة تكون بالأماكن الصخرية والطبعانات ويفضل صيدها بشهر مايو ولغاية أكتوبر.

رحلاتي البحرية

وقال: أحلى رحلة كانت في جزيرة قاروة في فصل الشتاء وتمتعا» بصيد وفير وكميات كبيرة على قولتهم مطيب خاطري على الآخر، ولو انني لا أفكر نهائيا بجمع خيوطي لأنه البحر بيتي الثاني ولكن كل هواية لها ظروفها وخارجه عن إرادتي إلا وهي ظروف الطقس والمعروف بالسرايات، او انشغالي مع فترات العمل الطويلة او تواجدي خارج البلد (السفر).

مظاهر سلبية

أكثر ما يضايقني بالبحر البعض من رواد البحر يرمون مخلفاتهم بالبحر البلاستيكية او الدهنية السامة وغيرها ورمي السن او (الملمص) في بعض الجزر وتخريب القيعان المرجانية وبنهاية نصيحتي لكل هاوي وعاشق للبحر أرجو الالتزام والمحافظة على البيئة البحرية لأنه مصدر رزقنا ولأنه بيئتنا وكويتنا تستاهل.

ختامية

واختتم الكندري قائلا: أرجو من الأخوة المسؤولين الذين سكروا علينا الجون ان يعيدوا النظر في هذا الموضوع، فقد تعبنا من المطالبة ولكن لا أحد يسمع النداء، فإلى متى هذا الوضع التعيس؟ كما أرجو منهم أيضا إنشاء مسنات جديدة وصيانة الموجودة وإعطاء الشباب فرصة لخوض تجربة عاش الأجداد عليها فكانت مصدر رزقهم، وختاما أشكركم يا جريدة «الأنباء» والمتمثلة بصفحة «بحري» على هذه المقابلة، ربي يحفظ الجميع.