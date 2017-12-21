إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق فهد الكندري الذي حدثنا عن بداياته البحرية وفنياته بالخيط وأفضل أماكن تواجد أسماك السبيطي والشعم والهامور والنويبي والنقرور، وأهم أساسيات صيد سمكة الشماهي، وما السمكة الحاضرة، كما أطلعنا الكندري على انواع الهامور الثلاثة وبماذا يمتاز كل نوع عن الآخر، وأكثر الأشياء التي تضايقه بالبحر والطريقة الفعالة للصيد الناجح والرسالة التي وجهها لكل عاشق للخيط والبحر والسمكة، فإلى التفاصيل:

متى كانت بداياتك البحرية؟

٭ ورثت حب وشغف هواية الحداق منذ صغري وتعلمت على يد أعمامي النواخذة وكنت أرافقهم خلال رحلات صيدهم للمحادق الجنوبية مثل الفنطاس والزور، وطبعا الأسياف هي انطلاقة كل هاوٍ للصيد، منها الشخص يتولع ويكتسب الخبرة المطلوبة وبعدها ينطلق الى الصيد الصعب «الغبّة»، لقد استفدت جدا من خبرة الأعمام وخصوصا حسبة المايات والموادع والطريقة الصحيحة للترديع وكل سمچة شنو تبي من ييم وأهم أماكن الصيد الطيبة وكيف أختار الخيط المناسب للسمكة المطلوبة وأشياء أخرى كثيرة جدا، وبعد كل الخبرة التي اكتسبتها بدأت بالاعتماد على النفس ومشاركة الأصدقاء برحلات بحرية للمحادق الشمالية والجنوبية.

أين أفضل أماكن الصيد حاليا؟ وشنو السمكة المتوافرة بهذه الأيام؟

إذا كنت من محبي هواية التشخيط أقولك عليك هذه الأيام بالجنوب تحصّل الخباط والكنعد والبالول، واذا كنت ناوي تحدق عليك بالشمال وخصوصا الأطيان تحصل الشعم الأزرق والسبيطي والنويبي والنقرور.

ما رأيك بالشماهي؟ وأين أماكن صيده؟

٭ الشماهي من الأسماك القوية والطيبة وخصوصا بضربتها تعطيك إحساس غريب فيه تحدي وغالبا الشماهي يكون متواجد في عدة اماكن حسب الموسم وأفضل وقت لصيده يكون من شهر مايو الى اكتوبر وتحصله بجزيرة عوهة على العارض الجنوبي والمفچ (الممر) اللي بين العارض والقصار وقطع الجنوب التي فيها غزر (عمق) واذا كنت تدوّر الأحجام الراهيه، عليك بالطبعانات ومرات ينصاد بالسجي وأخرى بالثبر، وغالبا الخيط يكون بحجم 50 ـ 120 وأفضل ييم حق الشماهي هو الربيان الجامبو الفرش والخثاق والميد طبعا اذا كانت الماية حمل استخدم الركة الطويلة وعند وقفة الماية عليك بالعلّاق.

عندك طريقة معينة تعلم فيها الشباب للفوز بالسبيطي بكل طلعة؟

٭ أهم شيء تتوفق بمكان عبور السبيطي ومعرفة الييمه المطلوبة من مصير أو زوريه حية او النقاقه او سلس او الايوافه او البراقه، بالنسبة للزوريه الحية شكها بالميبر بطريقة المحاياه او مدقوق راسها او مقطوع وعمل ركه نص باع ميدار حجم 03 والتنوع بأكثر من 4 خيوط لمعرفة الرغبة بالييمه بالبداية بعد المعرفة وضع الييمة المطلوبة والصبر وتحدق ماية كاملة 6 ساعات«حسب الماية» لأن السبيطي عسر ويدودهك والرزق بيد رب العالمين.

كلمني عن الشعم والهامور؟

٭ بالنسبة للهامور يوجد لدينا 3 انواع نوع بالول الطويله غامق اللون وبالول القوع الغامق وبالول الطبعانة غامق اللون ويعتبر من الأسماك المستوطنة وموجود طوال السنة بالاقواع والطبعانات بالجنوب والشمال، وهامور الطين الابيض (الرعوي) هذا النوع اللي يتنقل بالخليج من جنوب الخليج الى شمال الكويت والعكس وقت الخروج نوضح لكم مواسم الهامور الرعوي طبعا يكون دخوله بعد شهر من موسم دخول الخثاق بالعبرة الاولى ويعتبر الموسم الأول لدخول الخثاق من آخر شهر 2 الى شهر 4 ودخول البالول الرعوي الأبيض بالعبرة الأولى من جنوب الخليج من شهر 3 الى شهر 4 والعبرة الثانية للخثاق من شهر 11 الى شهر 12 ودخول البالول بالعبرة الثانية من شهر 9 الى شهر 11 ويتم صيده بالحداق والقراقير، الشعم الأصفر من شهر 4 حتى نهاية شهر 11 بالاقواع الشمالية والجون الييمه مصير والشعم الازرق بالاطيان بالشتاء الييمه ربيان اما شعم الازرق بالقوع افضل ييمه له الشريب، والشعم الاصفر يبين ونصيده بالخيط الناعم البلد الخراري من غير مدور البلد لازق بالميدار وصيده مع بداية فتوح الوقت شهر 4 بالاقواع الشمالية لغاية شهر 11 خروجه من الأقواع أواخر شهر 11 وخروج الشعم من الاقواع ويبدأ موسم الشعم الأزرق والشعم الابيض صيده بشهر 12 بالأطيان من راس حمار امتدادا الى محادق الرشدان بالدوحه وصيده على خيط ناعم بالربيانة والركة القصيرة بطريقة البصارة (البلد الخراري).

ما أكثر أماكن الصيد التي تذهب إليها؟

٭ محادق فيلكا الخضر راس فيلكا المنقف وجزيرة عوهة القصار المثلث القمم العرض الجنوبي عارض المكينة العارض الشمالي قوعة بن صقر بلده وبلده عوارض الشمال ابتداء من أقواع الـ 90 الاولى و90 ـ 90 الى اقواع الـ 25 الاولى والثانية والـ صفر والـ 60 و60/60 والـ 45 والـ 80 طبعا حبيت أوضح هذه المسميات بالأرقام على البوصلة والسنتر شيب قصار عوهة الى كل الأقواع الشمالية شرق وجنوب شرق وشمال الشيب وبالجون الركسة الشمالية والركسة الجنوبيه الونانة البوية الصفرا راس عيوزة الحيشان الخيوسه قطعة البدع ام شيرة قطعة البدع قطعة خسارة قطعة الفنطاس الجنوبية والشمالية الرشدان والدفان قطعة الخطيب قطعة سلامه قطعة شيخان قطعة صباح شيب اللولو نيوة كبر محادق جليعة أقواع ام ديرة أقواع جليعة الخ.

ما أفضل مكان لصيد النويبي والفسكر؟ وشنو الييم المستخدم؟

٭ بالنسبة حق النويبي موجود في عوهة بلدة وبلدة او الاطيان ولازم خيطك يكون يا الحبيب 70 او 80 وحطله ميدارين علّاق بحجم 05 وييمك يكون ربيان او خثاق، اما الفسكر موجودة وصيدتها طيبة وتحصلها بأقواع جليعة وكبّر وأفضل ييم لصيدتها الخثاق والربيان.

ما هي السمكة الحاضرة الآن بشكل لافت؟

٭ الخباط هذي السنة غير عن كل سنة والسبب يعود الى الاتفاقية الخليجية تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي بتوقف الصيد عن طريق الغزل بقرار حظر صيد أسماك الكنعد من 21 أكتوبر حتى 20 ديسمبر، وهذا يصب في المحافظة على المخزون السمكي وزيادة الاعداد.

هل عندك طريقة فعالة بالصيد تنصح فيها اخوانك الحداقة يجربونه؟

٭ تجهز خيط حجم 80 او 90 وتردع عليه عدد 7 الى 10 ميادير بين كل ميدار باع وعند آخر ميدار تعطي من الخيط باعين وضع مدور وبعده بلد كبير وتقطه جانب رقعة الطراد وتباريه كل 10 دقايق وهذي الطريقة صيدها مضمون ومجرب بس ملاحظة تنتبه وانت تنزله ما يطق الييمه طير الجن لانه يكون طافح على مستوى البحر السرعة مطلوبة بالطريقة هذه وهذه أحد الاسرار التي استخدمها لمضاعفة عدد الصيد.

رسالة توجها الى من؟

٭ أوجه رسالتي الى كل حداق، حافظوا على البحر واهتموا بعدة السلامة والإسعافات الأولية كاملة واخذوا فيوزات احتياطي معاكم، واقول حق المسؤولين: الى متى الجون محرومين منه؟ ألم يحن الوقت الذي يرجع لنا؟