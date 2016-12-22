مستويات غير مسبوقة من التحسينات والقدرات الرياضية وأداء التسارع المذهل

تهيمن كامارو ZL1 2017 على مكانة مرموقة تجعلها تتحدى طرازات الكوبيه الرياضية الأكثر تطورا في العالم، مهما كانت المقاييس والمعايير من خلال مستويات غير مسبوقة من التكنولوجيا، والتحسينات، والقدرات الرياضية، والتسارع المذهل على خط مستقيم.



وتعتبر ZL1 طراز كامارو الأكثر قوة على الإطلاق في تاريخ هذه السيارة الذي يمتد طوال خمسين عاما، وستبدأ بيعها شفروليه الغانم، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، في ابريل 2017.



ويأتي التسارع من محرك V8 سوبر تشارجد جديد سعة 6.2 ليترات يولد قوة تبلغ 650 حصانا. وهو قادر على تحقيق معدل حوالي 3.6 ثوان في التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر، وهي قادرة على استكمال قطع ربع ميل في غضون 11.4 ثانية، بسرعة 204 كيلومترات في الساعة.



وتعتمد كامارو ZL1 على الفئة الريادية المميزة للجيل السادس من كامارو بوصفها الأكثر رشاقة ضمن فئتها.



وحول الطراز الجديد، قال عبدالله مدهون، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق في شفروليه، جنرال موتورز الشرق الأوسط: «كامارو ZL1 مصممة لتتفوق في كل شيء، حيث تقدم التصميم المميز، والقدرات المعتمدة، والجودة، والأداء المثبت. وهي النسخة القادرة على خوض حلبات السباق للجيل السادس من كامارو، الحائز جوائز عدة، ويمكنها تحدي سيارات الكوبيه الرياضية الأكثر تطورا في العالم».



وتعتبر كامارو ZL1 أول طراز إنتاج يستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي جديدا ومتطورا مكون من 10 سرعات، ما يوفر قدرات قوية في استهلاك الوقود وفوائد مميزة من حيث الأداء، وهو متوافر أيضا مع ناقل حركة يدوي بست سرعات.

وتبدأ قدرات التحكم من البنية القوية خفيفة الوزن لكامارو الجيل السادس الجديدة كليا، وبرفقة نظام التحكم المغناطيسي والترس التفاضلي الإلكتروني محدود الانزلاق.



وتتضمن التكنولوجيات القياسية نظام اختيار نمط القيادة، وعادم مزدوج النمط، ومزايا اتصال متطورة.



ويقول جون ماك، مدير التصميم الخارجي في كامارو: «هذا التصميم يدعم الأداء الاستثنائي الشهير لطراز ZL1، وهو يفعل ذلك بأسلوب أنيق ولافت.



ومن كل زاوية، تتناغم العناصر في هذه السيارة لتمنحها سلوكا هجوميا حادا وهادفا».



وفي الداخل، هناك مقاعد Recaro الأمامية القياسية، إضافة إلى عجلة قيادة مطرزة ومسطحة من الأسفل، إضافة إلى مقبض مطرز لناقل الحركة، كما يتوافر مسجل بيانات الأداء الرياضي من شفروليه. التناغم الدقيق بين تكنولوجيات الأداء هو ما يميز أداء ZL1 على الطرقات أو حلبات السباق.



وتتضمن المزايا نظام تحكم مغناطيسي مطور، وإدارة الجر الرياضي، وترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق، ونظام انطلاق، ونظام اختيار نمط القيادة.



وهي تمتلك أيضا نسبة قوة - إلى - وزن أكثر قوة مقارنة مع سابقتها، بوزن أقل بحوالي 200 باوند، مع تقديم قوة حصانية أكبر بحوالي 60 حصانا وعزم دوران أكبر بمعدل 80 باوند-قدم.



أما النتيجة فهي تجربة قيادة فريدة من نوعها.