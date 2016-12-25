الشركة حرصت على تزويد المكونات الأساسية لـ AX7 من كبار الموردين العالميين





أعلنت شركة المطوع والقاضي التجارية، عن وصول سيارة دي اف ام AX7 2017 بمواصفاتها المتميزة التي تعتبر من اكثر سيارات الـ SUV تطورا، وتعرض الشركة هذه السيارة أمام الجمهور ضمن الحملة الترويجية للسيارة ذات المظهر العصري مع الراحة والتصميم الديناميكي القوي، وقاعدة الإطارات البالغة 2712 ملم وبمساحتها الفائقة، وكذلك بمحركها فائق القوة، وإبراز معيار تصميم السلامة C-NCAP ذي الخمس نجوم ونظام الاتصال الذكي، لتكون سيارة AX 7 الخيار الأمثل لعشاق السيارات على الطرقات، باعتبارها واحدة من أروع السيارات المناسبة لجميع متطلبات العملاء الراغبين بامتلاك سيارة تلائم احتياجاتهم وطبيعة حياتهم مهما كانت ظروف عملهم، وذلك بسبب تميز محركها القوي من بيجو موتورز الذي يأتي بخيارين، الاول سعة 2 ليتر الذي يولد قوة 147 حصانا، ومحرك آخر بسعة 2.3 ليتر يولد قوة 172 حصانا، هذا المحرك الذي يمكن تشغيله بالضغط على مفتاح واحد، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات من آيسن اليابانية لضمان متعة أفضل في القيادة.



وتعتبر هذه السيارة من الموديلات التي أبدعت فيها شركة دي اف ام الصينية لصناعة الشاحنات التجارية الخفيفة والثقيلة والسيارات التي تعتبر من أعرق الشركات في الصين منذ 1969، وهي واحدة من الثلاثة الكبار لصناعة السيارات.



وتفتخر دي أف ام بإنتاجها سيارة (AX7) من حيث جمال الشكل والتصميم والرحابة الداخلية والمتانة وعوامل الأمان، حيث حرصت الشركة على استخدام خبرتها العريقة والمتجذرة في صناعة السيارات من جهة وعملت على العمل مع كبار مصنعي السيارات في العالم مثل بيجو وسيتروين وكيا وهوندا ورينولت ونيسان وإنفينيتي، وغيرها من جهة أخرى، وقد استوردت مكوناتها الأساسية من موردين عالميين مثل برنامج الاستقرار الالكتروني ونظام المحرك من بوش الألمانية، وناقل الحركة من آيسن اليابانية.



وبالنسبة للشكل الخارجي فقد جاء تصميمها ليعكس الجمال والأناقة المنفردة والمفعمة بالحياة، إذ جاءت مصابيحها الأمامية على شكل عيني الصقر، من نوعية LED مع خط هيكل أنيق، وبخطوط ضلعية حادة ومميزة على غطاء المحرك وحواجز سفلية على شكل حرف V وبألوان جذابة ومتنوعة، وإطارات ألمنيوم 18 بوصة ونظام عجلات يساعد على المناورة على جميع أنواع الطرقات والمنحنيات والمنعطفات وفي مختلف الظروف الجوية والطبيعية، بسبب استخدام أحدث أنظمة السلامة والثبات من شركة بوش الألمانية مثل ABS وEBD وBE وESP وTCS9-G.



أما عوامل الأمان، فجاءت متكاملة من حيث وجود نظام التوقف الإلكتروني، وعجلة القيادة متعددة الوظائف مع نظام تثبيت السرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، كما تتميز AX7 بهيكلها القوي والمتكامل والمصنع من أقوى المعادن والمواد وفقا للمواصفات العالمية، مع نظام التعليق المستقل McPherson، وفيها 4 أكياس هوائية مع 2 ستارة هوائية متكاملة تفتح بشكل مباشر في حالات الطوارئ لحماية السائق وركاب السيارة.