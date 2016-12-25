جيلي امغراند X7 الجديدة تأتي مع تحسينات ملحوظة وجذابة





أطلقت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (كايكو) سيارة جيلي امغراند X7 الرياضية الجديدة كليا بالاشتراك مع جيلي كوربوريشن.

هذا الاطلاق هو الأحدث نتيجة تضافر الجهود بين جيلي وفولفو بحسب اتفاقية التعاون التكنولوجي بينهما. تأتي جيلي امغراند X7 الجديدة مع تحسينات ملحوظة وجذابة.

وبهذه المناسبة، عبر يوسف الشايع الرئيس التنفيذي لشركة كايكو عن سعادة الشركة لإطلاق جيلي امغراند X7 الرياضية في الكويت بعد تلقيها اهتماما واسع النطاق من الاعلام والزبائن عالميا وفي الخليج خاصة، اضافة للكثير من التعليقات الايجابية من الأخوة في عمان والسعودية والبحرين.

وأضاف أشيش تاندون المدير العام في شركة كايكو أن الموضوع الأكثر اثارة هو أننا بدأنا نتلقى بالفعل الاستفسارات والحجوزات لجيلي امجراند X7 الرياضة حتى قبل إطلاقها رسميا في الكويت. نحن واثقون جدا بامجراند X7 الرياضة ونتطلع لمبيعات قياسية.

أما محمد عثمان مدير العلامة التجارية في شركة كايكو فقال ان تصميم الـ X7 الرياضية من قبل مصمم فولفو الشهير بيتر هيربوري، الذي ترأس التصميم في فولفو في التسعينيات واشرف على فولفو، جاكوار، استون مارتن، فورد وماركات اخرى منذ 2002 هو المسؤول الان عن الأسلوب الثوري لسيارات جيلي الجديدة كمنتجات ذات درجة العالمية راقية.

ويأتي انتاج امغراند X7 الرياضية كمثال واضح يبين كيف تطورت خبرة جيلي منذ الشراكة مع فولفو خاصة في أسلوب التصميم الخارجي والداخلي الجذاب، جودة البنية، وغيرها.



تصميم امغراند X7 الرياضية مستوحى من مفهوم الفهد السريع، حيث تتجسد صورة الأكتاف القوية للفهد وهو بصدد الحركة في العجلات الامامية مع خط الكتف المتحرك في جميع اجزاء السيارة لتعطي تأثيرا بصريا قويا فتطور احساسا رياضيا للسيارة، كما ان مظهرها الأمامي الجميل مع الدعامة السوداء المعاصرة وسقفها المنحدر مصمم ليشعرك بروح رياضية مفعمة بالحيوية.

أما التصميم الداخلي الأنيق للأمجراند X7 الرياضة فيعكس مزيجا من التكنولوجيا والجودة، فعجلة القيادة متعددة الوظائف من الجلد، مع شاشة عرض عالية الدقة تظهر صور واضحة وألوان مشرقة ولوحة أجهزة العدادات بمظهر أنيق، وكونسول مركزي متكامل يمتد من الأمام إلى منطقة الركاب الخلفية، أما المقاعد فهي مصممة جيدا وتطفو على دعامية تشبه الجسر وهي مصنوعة من الجلد الفاخر.

جيلي امجراند X7 الرياضية ذات نظام الدفع بالعجلات الأمامية تزود بمحرك 2.4 ليتر رباعي الاسطوانات بقوة 160 حصانا وعزم دوران 220 نيوتن متر، هذا المحرك يتصل بناقل حركة من 6 سرعات تيبترونيك لتندفع السيارة بمنظومة الحركة سابقة الذكر من السكون الى 100 في 8.8 ثوان.

كما تزود امجراند X7 جديدة بالعديد من أنظمة تكنولوجيا السلامة التي تشمل نظام المكابح الالكترونية المساعدة EBA نظام منع انغلاق المكابح ABS نظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا (EBD)، مثبت السرعة، مراقبة ضغط اطارات السيارة، توقف آلي، نظام وقوف السيارة البصري.

جدير بالذكر، أنه من خلال توفير مجموعة سيارات جيلي في الكويت، تسعى كايكو دائما الى تعزيز التزامها بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها في الكويت.

كما أن كايكو تقدم اسعارا جذابة جدا على سيارات امجراند X7 الرياضية مع ضمانة لمدة خمس سنوات او 150 ألف كيلومتر.

المقولة الانجليزية تقول: الدليل على جودة الحلوى يكمن في تناولها، لذلك اختبر القيادة لتجربة النوعية والأناقة والأداء.